“Hola, soy Máxima, ¿qué piso es?”: recordó el día en que la reina se le apareció en la puerta y sorprendió a todos

Benito Fernández es uno de los diseñadores más importantes y reconocidos de nuestro país, con una amplia trayectoria en vestir a grandes personalidades del mundo de la farándula y hasta de la política. Así, sus diseños llegaron a impresionar a la reina Máxima Zorreguieta, quien un día se le apareció en su estudio privado y sin una cita previa.

Benito Fernández relató el día en que Máxima se le apareció sin cita previa

En su visita a Desayuno Americano (América), el diseñador se animó al divertido desafío que Pamela David les hace a sus invitados con el objetivo de hablar de cuestiones incómodas o conocer parte de la historia de cada uno. En el Juego de las Tazas, la conductora consultó: “¿Qué celebridad mundial te dijo por teléfono: ‘Benito, estoy en la puerta. ¿En qué piso estás?’”. Y seguido a ello acotó de manera irónica: “Hay que ir sin cita previa a tocar la puerta de Benito”.

“La verdad es que casi me muero. Yo había trabajado para el casamiento. Los padres no podían ir por razones políticas a la boda de ella y el hermano, Martín Zorreguieta, era el padrino. Bueno, yo le hice el vestido a la mujer, Mariana Andrés en ese momento y bueno…”, contó el diseñador con una sonrisa. En ese instante la conductora le consultó si le cobraba a la monarca de los Países Bajos y Benito contestó: “Cuando estaba acá, sí, obvio. Después, cuando ya fue reina y qué sé yo, no, porque es como que te mando algo para que después me lo compres”.

La reina Máxima con dos de los vestidos que diseñó Benito Fernández para ella (Fuente: Gtres)

Luego de ese ínterin, continuó con la anécdota hilarante. “Después del casamiento y de haber vestido a la cuñada, que era la madrina, y a cinco amigas, un día me suena el teléfono y pregunto: ‘Hola ¿Quién es?’. Y me dice: ‘Soy Máxima ¿Qué piso es?’. Yo le respondí: ‘El segundo sexto’. Y toca el timbre. Divina, la verdad que divina. Divina”.

Luego del Juego de las Tazas, la conductora también recibió a Matilda Blanco, y junto con Benito Fernández se dispusieron a analizar looks y diseños extravagantes en el marco de la celebración del Met Gala, el evento benéfico organizado por el mundo de la moda bajo la órbita del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

El impactante tapado “con agujeros” con el que Máxima Zorreguieta se robó todas las miradas

Máxima Zorreguieta sin dudas es un ícono de la moda y día a día suele marcar tendencia en los Países Bajos (y en toda Europa, por qué no). La reina consorte suele deslumbrar a más de uno con diferentes atuendos de autores varios, pero con la impronta que solo ella misma le puede dar. En el marco de la Semana del Diseño de Milán, la esposa del rey Guillermo viajó al norte de Italia para brindar su apoyo a los participantes neerlandeses de cada muestra.

Máxima brindó su apoyo en Milán a las jóvenes diseñadoras neerlandesas (Fuente: Instagram/@koninklijkhuis)

En una jornada atareada, Máxima causó furor gracias a su vestido con “agujeros”, el cual se robó todas las miradas y causó sensación en la capital de la moda europea. A cada evento importante que suele acudir, la reina deja siempre en claro su buen gusto por la combinación y los detalles de sus prendas. En especial, cuando estos causan admiración en sus seguidores.

El look que eligió para la ocasión, se trató de un conjunto color turquesa y por encima un sobre todo en tonalidad beige con agujeros por doquier, los cuales perfectamente respetan su forma gracias a las arandelas doradas en su interior. Con ello, se permitió conocer el tipo de vestimenta que utilizó debajo de este. Según Vanity Fair, el diseño es de Claes Iversen.

