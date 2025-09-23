Petro pide ante la ONU abrir un "proceso penal" contra Trump por ataques en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes ante la ONU abrir un "proceso penal" contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar "la orden" de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe donde han muerto "jóvenes pobres" y sin "armas para defenderse".

Estados Unidos ha lanzado en las últimas semanas al menos tres acciones ofensivas contra embarcaciones que presuntamente se dirigían a su país con drogas, en hechos que según Trump han dejado como mínimo 14 fallecidos.

Petro, que sospecha que algunas de las víctimas eran colombianos, sostuvo que Trump debe ser investigado por permitir "los disparos de los fusiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza".

das/lv/nn