Petro pide ante la ONU abrir un "proceso penal" contra Trump por ataques en el Caribe
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes ante la ONU abrir un "proceso penal" con
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes ante la ONU abrir un "proceso penal" contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar "la orden" de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe donde han muerto "jóvenes pobres" y sin "armas para defenderse".
Estados Unidos ha lanzado en las últimas semanas al menos tres acciones ofensivas contra embarcaciones que presuntamente se dirigían a su país con drogas, en hechos que según Trump han dejado como mínimo 14 fallecidos.
Petro, que sospecha que algunas de las víctimas eran colombianos, sostuvo que Trump debe ser investigado por permitir "los disparos de los fusiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza".
das/lv/nn
LA NACION
Otras noticias de Gustavo Petro
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Video | La policía de Nueva York bloqueó a Macron para dejar pasar a Trump: así reaccionó el francés
- 2
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 22 al 26 de septiembre de 2025
- 3
Fin de la cobertura médica en Nueva York: quiénes quedan fuera del Plan Esencial y qué dijo Kathy Hochul
- 4
Horóscopos de Mhoni Vidente: qué le depara a Libra en su etapa y cuáles son los otros signos con más fortuna