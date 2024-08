Habló el padre del joven que mató a un niño de 11 años en España: “A mi hijo no lo han acosado, pero no lo han tratado con amor”

Escuchar

Fernando, el padre del joven de 20 años mató a puñaladas de un niño de 11 años en una cancha de fútbol en Toledo, España, denunció que apedrearon su casa y que le rayaron su auto con la palabra “asesino”. Además marcó que sólo durmió una hora desde que supo que su hijo había sido arrestado el lunes por la tarde. “Si le hubieran dado amor, serían todos niños felices”, indicó.

Según informó el medio local ABC, Fernando estaba visiblemente nervioso y errático al referirse al arresto de su hijo. “No ha dado problemas nunca”, señaló, y confirmó que su hijo tiene una discapacidad del 75% y que no toma medicación alguna. Por otro lado, dijo que el autor del crimen vivía en Madrid con su madre y hermano menor, pero que pasaba temporadas en Toledo.

“A mi hijo no lo han acosado, pero no lo han tratado con amor. Si le hubierais sabido dar amor y no tratarle de ‘tonto loco’ ahora seríais todos niños felices”, aseguró. En ese marco, expresó que su hijo “se paseaba por el pueblo sin problemas desde que era niño”, aunque sí hubo un incidente durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus que derivó en una “represión tremenda” con la Guardia Civil. Asimismo, Fernando reveló que él mismo es “antivacunas” y le adjudicó los problemas psiquiátricos de su hijo a las vacunas.

Por otro lado, afirmó que el joven de 20 años es bien tratado en la comisaría de Toledo, pero que está “totalmente desorientado” y que “con la presión confiesa lo que todos quieren”. “Mi hijo tiene que estar paseando por el campo”, aseveró.

Durante una entrevista con un programa español, Fernando confirmó que su hijo confesó la verdad en todas las veces que fue interrogado y marcó que está “agotado”. “Habla de que ve máscaras y en el calabozo está desquiciado. No es buen sitio para una persona que está tan afectada y dolida como mi hijo”, insistió sobre los problemas psíquicos del joven.

“Ya no puedo confiar en mi hijo ni puedo permitir que esté libre por ahí, por el bien de todos. No sé dónde habrá que llevarle para que no sucedan estas desgracias. No hay derecho”, sumó luego.

Finalmente, reveló que el joven no tiene un diagnóstico, aunque es “un niño muy sano”. Habló de una “minusvalía intelectual” y de “autismo”, pero no confirmó ninguno de estos padecimientos. “No tiene los conocimientos de un niño propios de su edad”, explicó.

El detenido confesó parte del crimen a los agentes de Homicidios de la Comandancia de Toledo, y aseguró que “vivió el ataque como si lo estuviera protagonizando otra persona”. Sin embargo, aún no explicó si la agresión tuvo algún tipo de motivación ni si conocía previamente a la víctima o al resto de los niños.

Producto del ataque, un menor identificado como Mateo sufrió graves heridas y murió de un paro cardiorrespiratorio pocos minutos después de que los servicios de emergencia arribaran al lugar.

Se encontró el arma homicida

Tras el arresto y los allanamientos realizados en la vivienda del sospechoso, las autoridades no encontraron el arma con la que se cometió el crimen. Sin embargo, este miércoles la Guardia Civil halló un cuchillo en un descampado próximo a la calle Dalí de la localidad, en el que se han identificado restos biológicos humanos.

El polideportivo en donde tuvo lugar el asesinato del niño de 10 años. Captura

Un operario de limpieza del Ayuntamiento de Mocejón llamó a la Guardia Civil en la mañana de este miércoles cuando ha observado un cuchillo en este descampado. Los agentes recogieron el objeto ante la posibilidad de tratarse del arma del homicidio ocurrido el domingo. El perro del servicio cinológico marcó positivo en restos biológicos humanos en el cuchillo hallado.

