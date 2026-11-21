PUERTO PRÍNCIPE.– Haití anunció el viernes un acuerdo con El Salvador para la construcción de nuevas cárceles en el marco del fortalecimiento de la cooperación entre ambos países, luego del despliegue de fuerzas salvadoreñas para combatir a las pandillas en la nación caribeña.

El anuncio, realizado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, llega tras concluir su misión oficial a El Salvador. La primera cárcel se inaugurará próximamente, ya que el primer ministro ordenó que se acelerara su construcción. Será una de las tres cárceles construidas por una empresa salvadoreña en colaboración con una compañía haitiana, según indicó el ministro.

Un vehículo blindado de la Policía haitiana patrulla el centro de Puerto Príncipe CLARENS SIFFROY - AFP

Se estima que las pandillas controlan el 70% de la capital de Haití y extensas zonas de la región central del país.

Pélissier elogió la prisión salvadoreña de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que visitó durante su estancia en El Salvador para una conferencia internacional.

El Salvador se encuentra bajo estado de excepción desde 2022, lo que ha mantenido encarceladas a más de 90.000 personas, sin acceso a visitas familiares. Estados Unidos también ha deportado a venezolanos y salvadoreños al CECOT, quienes han denunciado torturas tras su liberación.

“Una vez dentro, no hay esperanza de volver a ver el mundo exterior”, declaró Pélissier.

Haití ha tenido dificultades para encontrar la infraestructura adecuada para albergar a los detenidos, luego de que poderosas bandas asaltaran las dos cárceles más grandes del país en 2024 y liberaran a miles de reclusos.

Desde hace tiempo las prisiones haitianas son conocidas por su grave hacinamiento. Expertos en derechos humanos advierten que los presos duermen de pie y que cientos han muerto en los últimos años. Una visita de la agencia AP a una de las cárceles haitianas en 2023 reveló condiciones horribles, con presos sedientos y hambrientos.

Pélissier no especificó el costo de los proyectos, si El Salvador contribuiría a su financiación, ni si desempeñaría algún papel en su gestión.

Bukele saluda a sus simpatizantes en el Tribunal Electoral tras presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027, en San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

Soldados salvadoreños fallecidos

El anuncio fue efectuado luego de que las fuerzas armadas de El Salvador informaran el viernes que tres militares del contingente de más 2000 efectivos desplegado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en Haití murieron mientras manipulaban explosivos.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, expresaron las fuerzas armadas en su cuenta en la red social X.

Mientras que en un primer momento las fuerzas habían informado de dos muertes, un tercero falleció mientras recibía atención médica en un hospital de la República Dominicana, al cual había sido trasladado vía aérea. El cuarto militar víctima de la detonación está fuera de peligro, añadieron.

Personas limpian un barrio de Puerto Príncipe recuperado del control de las pandillas por soldados salvadoreños CLARENS SIFFROY - AFP

Son las primeras muertes conocidas de integrantes de las tropas desembarcadas en la isla a finales de octubre para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados el 18 de octubre tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe.

Algunos haitianos han celebrado la decisión de Bukele de enviar soldados para combatir a las pandillas, pero los expertos dicen que se trata de una arriesgada maniobra política del mandatario, que desea un tercer mandato, con el consiguiente riesgo para la población civil.

Personas caminan por un barrio de Puerto Príncipe recuperado del control de las pandillas por soldados salvadoreños CLARENS SIFFROY - AFP

Los técnicos desaparecidos formaban parte de la fuerza de represión de pandillas en Haití, una fuerza internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2025 para contar con 5500 efectivos de seguridad que trabajen para desmantelar y neutralizar a las pandillas haitianas, proteger la infraestructura y facilitar el acceso humanitario en colaboración con la Policía Nacional de Haití. Esta fuerza reemplazó a la misión multinacional de apoyo a la seguridad, liderada por Kenia, y aún no ha desplegado a la totalidad de sus 5500 efectivos.

La fuerza de represión de pandillas tiene la facultad de arrestar a presuntos delincuentes, algo que los miembros de la anterior misión liderada por Kenia no estaban autorizados a hacer.

Las fuerzas adicionales desplegadas por Bukele no forman parte de la fuerza respaldada por la ONU.

Haití no ha tenido un gobierno electo desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Las elecciones están programadas para el próximo año.

Agencia AP