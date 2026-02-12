Venezuela aplaza la votación de la ley de amnistía por objeciones a un artículo clave y se posterga la liberación de presos políticos

CARACAS.– Los legisladores venezolanos aplazaron este jueves el debate definitivo sobre el proyecto de ley de amnistía que debía liberar de inmediato a los presos políticos del régimen chavista, postergando la definición tras una primera aprobación la semana pasada.

Pese a tener los votos necesarios siendo mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el chavismo aceptó una objeción de los diputados opositores, que derivó en el aplazamiento del voto, mientras al mismo tiempo se desarrollaba una marcha de estudiantes exigiendo las excarcelaciones.

La dinámica de votación se paralizó en el artículo 7 del texto, que en total consta de 13 artículos. Los opositores hicieron críticas a que los beneficiarios de la ley deban “ponerse a derecho”, es decir presentarse ante la Justicia, lo que sería colocar a las víctimas de nuevo ante el sistema que las encarceló injustamente.

“La amnistía objeto de esta Ley, abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta Ley", señala el artículo 7.

El pleno del Parlamento venezolano durante el debate de la ley de amnistía Cristian Hernandez� - AP�

La diputada opositora Nora Bracho explicó que la propuesta del partido de gobierno implica “que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera”, sino que sea un proceso automático.

La oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el gobierno propuso aplazar la discusión “en aras de mantener ver el clima necesario de conciliación de consenso”, indicó el diputado Jorge Arreaza, responsable de la redacción del texto. La sesión será retomada la semana próxima, sin que haya sido fijado un día con exactitud.

Abogados de derechos humanos, por otra parte, sostienen que el artículo 8, que limita la ley a solo una decena de episodios históricos, y por tanto excluiría a víctimas de otros momentos, será también objeto de debate.

El Parlamento, encabezado por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, no ha leído la versión completa de la ley. Pero un borrador visto por la agencia Reuters es mucho más restrictivo que una versión anterior.

Estudiantes universitarios manifiestan en reclamo de la liberación de los presos políticos JUAN BARRETO� - AFP�

No enumera los delitos que son acciones políticas, incluyendo instigación a actividades ilegales, resistencia a las autoridades, rebelión y traición. Tampoco amnistía a los acusados de difamación por criticar a las autoridades ni levanta las notificaciones rojas de Interpol. Muchos miembros de la oposición y disidentes viven en otros países para evadir órdenes de arresto por motivaciones políticas.

Tampoco devuelve los bienes de los detenidos, ni revoca las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos, ni cancela las sanciones contra los medios de comunicación, como decía la versión anterior.

Tanto el proyecto anterior como el actual no contemplan la amnistía por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico con penas superiores a nueve años y delitos contra el patrimonio público. El borrador inicial incluía la corrupción como delito no amnistiable, y no está claro por qué se eliminó.

Al mismo tiempo, cientos de estudiantes y familiares de detenidos se congregaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para presionar al gobierno de Delcy Rodríguez por las liberaciones. “Delcy, responde, los estudiantes no se esconden”, corearon los manifestantes.

La marcha estudiantil exigió la liberación de todos los presos políticos JUAN BARRETO� - AFP�

“¡Ni uno, ni dos, que sean todos!”, gritaron los manifestantes en la UCV en su petición de libertad de los presos políticos. “Pasamos mucho tiempo en la clandestinidad, callados, en silencio por todo lo que ha vivido Venezuela con la represión”, dijo Dannalice Anza, estudiante de 26 años. “Hoy nos levantamos, nos unificamos y nos convocamos todos para exigir cada una de las reivindicaciones necesarias para este país”.

Promesa fallida

Jorge Rodríguez se había presentado la semana pasada ante familiares de detenidos y prometió que a más tardar este viernes 13 todos los presos políticos estarían libres tras la sanción de la ley.

Por su parte, la presidenta ha enfatizado como prioridad la aprobación de la ley y el cierre del centro de detención El Helicoide, en la capital venezolana, en línea con las demandas de la administración estadounidense.

La mandataria ha cedido a las exigencias del gobierno de Donald Trump sobre las ventas de petróleo y ha liberado a cientos de presos políticos, aunque menos de lo que indican los números oficiales, como parte de la normalización de las relaciones entre ambos países.

Rodríguez se mostró sin embargo menos complaciente con respecto a la líder opositora, María Corina Machado, quien vive en el exilio tras haber escapado en diciembre de Caracas con ayuda de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez saluda al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, al reunirse esta semana en Caracas Ariana Cubillos - AP

La líder chavista dijo en una entrevista con NBC News que si Machado decide regresar al país, deberá responder por sus acciones, “porque pidió una intervención militar, porque pidió sanciones y porque celebró las acciones de principios de enero”, cuando se llevaron a Maduro, por quien pidió la liberación por ser “inocente”.

“Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, declaró Rodríguez a Kristen Welker, moderadora del programa “Meet the Press”.

Rodríguez mantuvo el doble discurso que sostiene desde que asumió, la liberación de Maduro y la cooperación con Estados Unidos. La cooperación sumó un nuevo capítulo con la visita el miércoles del secretario de Energía, Chris Wright. Tras reunirse en Caracas, Wright dijo que se estaban haciendo “enormes progresos” con el régimen en la transformación de la decrépita industria petrolera.

Donald Trump reforzó el mensaje de Wright destacando este jueves las “extraordinarias” relaciones entre los dos países en el nuevo marco de entendimiento.

“Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, ¡extraordinarias! Estamos tratando muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. El petróleo está empezando a fluir y grandes cantidades de dinero, no vistas desde hace muchos años, pronto ayudarán enormemente al pueblo de Venezuela”, dijo Trump en su red Truth Social.

Agencias Reuters, AFP y ANSA