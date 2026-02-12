Sheinbaum rebate las críticas de la española Isabel Díaz Ayuso, que comparó su gobierno con el régimen cubano

MÉXICO. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves las críticas de la presidenta de la comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, quien comparó a su gobierno con la dictadura cubana.

“Es absolutamente falso lo que dice. México ha decidido su propio destino sin copiarle a nadie”, dijo Sheinbaum, quien defendió la ideología izquierdista de su partido, Morena, y el proyecto político de la Cuarta Transformación que respeta la libertad de expresión y de prensa.

En un video emitido en un evento latino de la ultraderecha celebrado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump, Ayuso acusó a México de seguir los pasos de Cuba o Venezuela.

“Que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México –como ha sucedido con Argentina– rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja; destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad", expresó.

Uno de los barcos con ayuda humanitaria despachados de México a Cuba HANDOUT (JITENDRA RAJ BAJRACHARY� - FOREIGN MINISTRY OF MEXICO�

Sheinbaum subrayó por su parte que el proyecto político de su partido no tiene nada prestado. “Es una visión de transformación surgida del pueblo, de nadie más. Eso es lo que prevalece hoy. No hay copia ni de Cuba. Ni de Venezuela. De ningún otro país”, señaló. Y destacó la vigencia del Estado de derecho y de las libertades. “Aquí cualquiera puede decir lo que sea y no se le persigue. No hay censura. Hay libertad, democracia”, aseguró.

“Lo que les pasa es que no tienen argumentos contra nosotros. Entonces usan la mentira, la calumnia. Pero la gente sabe que no es cierto”, dijo sobre la acusación.

La crisis de desabastecimiento

Las críticas de Ayuso se dieron en medio de la crisis por el desabastecimiento petrolero de la isla debido a las políticas de Donald Trump, quien tras la expulsión de Nicolás Maduro del poder cortó el flujo de combustible desde Venezuela, hasta entonces su principal aliado y fuente de crudo. También amenazó con sanciones a cualquier otro proveedor.

La presidenta Sheinbaum ha estado expresado su inquietud desde hace unas semanas por la situación de los isleños, sin por eso defender el sistema de partido único que rige en Cuba desde la revolución de Fidel Castro en 1959, quien instauró una férrea dictadura que incluso se esforzó por exportar a otras naciones de América Latina.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Archivo) Marta Fernández - Europa Press� - Marta Fernández - Europa Press�

En ese contexto, dos buques de la Armada de México cargados con ayuda humanitaria atracaron en Cuba el jueves, una manera de compensar por el cerco energético de Estados Unidos, que profundiza la crisis de la isla.

El gobierno mexicano indicó que uno de los buques transporta unas 536 toneladas de alimentos como leche, arroz, frijoles, sardinas, productos cárnicos, galletas, atún enlatado y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal. El segundo buque transporta poco más de 277 toneladas de leche en polvo.

Yohandri Espinosa, un ingeniero de 34 años, observó la llegada de los barcos con su hija y tomó fotos. “Esta es una ayuda increíblemente importante para el pueblo cubano en este momento”, señaló. “Estamos viviendo tiempos difíciles de gran necesidad e incertidumbre y no sabemos cuánto tiempo estaremos así”.

El Chile, el gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric confirmó este jueves que proyecta enviar ayuda humanitaria a Cuba, “tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo” y “más allá de las características políticas que pueda tener su régimen”.

El gobierno chileno de Gabriel Boric también anticipó el envío de ayuda a la isla A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

“Es una ayuda de carácter monetario, que realmente nadie podría objetar”, declaró a la prensa su canciller Alberto Van Klaveren, sin precisar el monto.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó las amenazas de Trump de “bloqueo energético” y afirmó que afecta el transporte, los hospitales, las escuelas, el turismo y la producción de alimentos.

Funcionarios de aviación cubanos advirtieron a las aerolíneas extranjeras esta semana que no hay suficiente combustible para que los aviones reposten en la isla.

El lunes, Air Canada anunció que suspendía los vuelos a Cuba, mientras otras compañías anunciaron retrasos y escalas en República Dominicana.

Agencias AP, AFP y diario El País