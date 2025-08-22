Impactante accidente en Brasil: perdieron el control, su auto se partió en dos y salieron caminando

Dos hombres se salvaron de milagro tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito en la intersección entre Benjamim Constant y la calle XV de Novembro, en el municipio brasileño de Suzano del estado de São Paulo.

Las imágenes difundidas por LN+ muestran cómo este auto viejo, que circulaba a gran velocidad, pierde el control, se desvía de la vía y se estrella contra un poste de luz metálico, una suerte de enorme cuchilla que lo quiebra en dos, frente a una farmacia.

Accidente en Brasil

El vehículo acabó totalmente destrozado. El video, además, mostró al conductor y al copiloto salir del auto en aparente buen estado de salud. El pasajero se alejó del lugar por sus propios medios pocos segundos después del accidente; el conductor, asistido por un transeúnte que logró levantar la puerta que lo oprimía contra el asiento, se dejó caer, en profundo estado de shock, al asfalto con las manos en la cabeza.

Según las autoridades, ambos sufrieron solo lesiones leves. Luego el vehículo fue remolcado y la zona liberada.