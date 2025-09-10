Impactante accidente en Nueva York: tuvo una convulsión, perdió el control de su auto, voló sobre la autopista y sobrevivió

Un hombre de 70 años sobrevivió de milagro tras protagonizar un accidente insólito en una autopista en la isla neoyorquina de Long Island, ubicada al este de Manhattan, Estados Unidos.

Las imágenes difundidas por LN+ registraron el instante en que su auto, a toda velocidad, sobrevoló cuatro carriles y terminó estrellándose al otro lado de Sunrise Highway entre árboles.

Accidente en NY

Según las autoridades, el conductor perdió el control y se desvió del camino lindero a la autopista por el que circulaba con su vehículo, tras sufrir una convulsión repentina. Entonces, en estado inconsciente, aceleró por una pendiente de barro y cruzó por el aire.

Según trascendió, el hombre solo sufrió lesiones leves y no hubo otros heridos, ya que el vehículo, más allá de dejar escombros y piedras en la carretera, no llegó a impactar contra ningún auto.