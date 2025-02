Impensada traición en la familia de Michael Schumacher: salió a la luz un chantaje de 15 millones de euros por fotos prohibidas

La familia de Michael Schumacher enfrenta innumerables desafíos desde el trágico accidente de esquí que cambió por completo la vida del legendario piloto de Fórmula 1 en 2013. Desde entonces, el hermetismo en torno a su estado de salud es una constante y círculo más íntimo lo protege al máximo. Jamás se vio una foto o video del excampeón internado.

Sin embargo, esta reserva se vio amenazada cuando surgió la posibilidad de que imágenes inéditas de Schumacher fueran filtradas sin su consentimiento. Ahora, tras un proceso judicial, los responsables de esta amenaza fueron identificados y condenados, lo que marca un nuevo capítulo en la lucha de su familia por preservar su intimidad.

Schumacher logró 155 podios, 91 victorias, 68 poles y siete títulos en su carrera como piloto @F1/Twitter

De acuerdo a lo que reveló el medio inglés The Mirror, un portero de boliche fue encarcelado por intentar extorsionar a la familia de Michael Schumacher: les exigía 15 millones de euros a cambio de no divulgar material privado. Pero, ¿cómo llegó ese portero a tener en sus manos las fotos sensibles? Según trascendió, Markus Fritsche, exguardaespaldas del legendario piloto de Fórmula 1, habría obtenido fotografías, videos y registros médicos confidenciales. Luego, habría compartido estos archivos con Yilmaz Tozturkan, un portero de club nocturno, quien supuestamente amenazó con publicar el contenido en la deep web si no se le pagaba la suma exigida.

Desde el accidente, su esposa Corinna y el resto de la familia mantienen la salud del piloto en privado Daniel Maurer - AP

Además, el hijo de Tozturkan, Daniel Lins, de 30 años y experto en informática, también habría estado involucrado en el complot, lo que llevó a su padre a recibir una condena de tres años de prisión. Por su parte, Markus Fritsche obtuvo una sentencia en suspenso de dos años, mientras que Lins fue sentenciado a seis meses en las mismas condiciones. Sin lugar a dudas, para la familia de Schumacher, este intento de extorsión habría representado una traición profunda, ya que uno de los responsables formaba parte de su reducido círculo de confianza.

Las fotos de Schumacher siguen siendo una amenaza

A pesar de la condena a los responsables, la familia Schumacher no encuentra tranquilidad. Según trascendió, una copia del disco duro que contenía imágenes, videos y documentos médicos del expiloto estaría perdido, lo que genera gran preocupación ante la posibilidad de que el material termine filtrándose en la red. Durante el juicio, uno de los condenados admitió haber copiado los archivos en cuatro dispositivos USB y solicitado a su hijo que enviara un correo electrónico desde una cuenta imposible de rastrear.

Sin embargo, uno de esos USB, que supuestamente estaba oculto en la casa del sobrino de Yilmaz Tozturkan, no fue encontrado. Esto mantiene abierta la incertidumbre para el entorno de Schumacher, que ya enfrentó intentos previos de chantaje y amenazas de exposición de su estado de salud. Ahora, el foco de la familia y las autoridades estaría puesto en localizar este dispositivo antes de que el material sensible salga a la luz.

La familia Schumacher prioriza la intimidad desde el accidente

Desde el accidente que sufrió en 2013 mientras esquiaba en los Alpes franceses, el estado de salud de Michael Schumacher se mantiene en privado. Tras someterse a dos cirugías que le salvaron la vida y pasar meses en coma inducido, el expiloto fue trasladado a un centro de rehabilitación antes de regresar a su hogar en el lago de Ginebra en septiembre de 2014. Desde entonces, su esposa, Corinna Schumacher, fue extremadamente cuidadosa con su privacidad, permitiendo solo a un círculo reducido de familiares y amigos de confianza visitarlo bajo estrictas medidas de control.

El expiloto alemán sufrió un grave accidente en 2013 mientras esquiaba en los Alpes franceses AFP / VINCENZO PINT - AFP

A lo largo de los años, Corinna intentó mantener cualquier información sobre su estado de salud fuera del ojo público. Incluso se dio a conocer que habría solicitado que el caso relacionado con el intento de extorsión a la familia se lleve a cabo en privado. De todas formas, con el paso del tiempo, surgieron numerosos rumores, como su supuesta presencia en la boda de su hija Gina-Maria en 2023, algo que fue desmentido por su amigo y expiloto Johnny Herbert, quien calificó la información como falsa.

A lo largo de los años, fueron contadas las declaraciones sobre la condición de Schumacher. En 2014, el expiloto Philippe Streiff aseguró que el siete veces campeón de Fórmula 1 estaba paralizado y tenía problemas de memoria y habla. Sin embargo, la falta de información oficial y la decisión de la familia de resguardar su intimidad hicieron que la situación siga siendo un misterio, alimentando la especulación en torno a su estado actual.

LA NACION