Imputan a la exjefa de la diplomacia europea por fraude y corrupción

BRUSELAS.– La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, fue acusada formalmente junto con otras dos personas en el marco de una investigación sobre presunto fraude en el uso de fondos europeos, según anunció este miércoles la fiscalía europea.

La fiscalía busca esclarecer si hubo favoritismo en la atribución de parte del servicio exterior de la UE -que ella dirigió de 2014 a 2019- de un contrato de formación de diplomáticos al Colegio de Europa, una institución que la dirigente italiana conduce en la actualidad.

Mogherini fue detenida el martes, igual que otros dos sospechosos, el exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Stefano Sannino, y el subdirector del Colegio de Europa. Luego fueron liberados por “no presentar riesgo de fuga”, dijo una vocera de la fiscalía.

Mogherini y el también italiano Sannino son bien conocidos en los círculos diplomáticos de Bruselas, y la noticia de sus detenciones causó conmoción en la comunidad de la UE.

“Tras declarar ante la policía judicial federal belga, las tres personas fueron oficialmente informadas de las acusaciones presentadas contra ellas”, indicó la fiscalía europea. “Estas acusaciones conciernen hechos de fraude y corrupción en el marco de contratos públicos, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", añadió.

El martes, la policía belga llevó a cabo allanamientos en la sede del servicio diplomático de la UE en Bruselas, en varios edificios del Colegio de Europa en la ciudad de Brujas, donde tiene su sede, y en los domicilios de los sospechosos.

El Colegio de Europa es una conocida institución que forma a un gran número de funcionarios europeos, y que Federica Mogherini dirige desde septiembre de 2020. Los investigadores tratan de determinar si hubo competencia desleal cuando el servicio diplomático de la UE atribuyó a ese centro un programa de formación de futuros diplomáticos, en el curso 2021-2022. El contrato en cuestión ascendía a unos 650.000 euros.

Criterios de selección

Las pesquisas se centran en si el Colegio de Europa fue avisado previamente de los criterios de selección, para poder cumplirlos de forma óptima y obtener el contrato. En un comunicado del martes, el Colegio de Europa confirmó los registros en sus oficinas de Brujas, y prometió “cooperar plenamente” con las autoridades.

Creada en 2021, la fiscalía europea es un órgano de la UE encargado de luchar contra el fraude a los fondos del bloque y cualquier infracción que afecte a sus intereses financieros, como corrupción, blanqueo de capitales o fraude transfronterizo en materia de IVA.

Esta instancia supranacional se encarga de investigar, perseguir y llevar ante la Justicia a los autores de tales infracciones, un poder sin precedentes del que no disponía la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Mogherini, excanciller de Italia, asumió la dirección de la diplomacia de la UE en 2014 y fue la cara visible del bloque en el extranjero durante los cinco años del mandato de Jean-Claude Junciera como presidente de la Comisión. En particular, dirigió en nombre de la UE las complejas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Fue sucedida en el cargo de alta representante por el español Josep Borrell, antes de que el puesto recayera en diciembre de 2024 en la estonia Kaja Kallas.

“Las acusaciones formuladas en la investigación sobre el uso indebido de fondos destinados a jóvenes diplomáticos europeos son profundamente impactantes, pero no deben en modo alguno eclipsar el excelente trabajo que la gran mayoría de ustedes realiza a diario", escribió en una nota Kallas al personal del SEAE.

“Mientras continúa la investigación, los insto a que, como lo han hecho, sigan centrándose en su trabajo y en las tareas que les aguardan”, añadió.

