Incendios en Chile: Boric autoriza a requisar bienes para combatir el fuego y decreta toque de queda en las zonas afectadas

Un incendio forestal se acerca a la ciudad de Chiguayante, en la provincia de Concepción, Chile, el 9 de febrero de 2023More than 5,600 local firefighters, with backup from personnel flown in from Mexico, Colombia and Spain, were actively battling 89 priority fires out of a total of 311 burning a week into the disaster, officials said. (Photo by JAVIER TORRES / AFP)

JAVIER TORRES - AFP