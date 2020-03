El buque USNS Comfort llegó esta mañana a Nueva York Crédito: Domitila Dellacha

NUEVA YORK.- Cientos de personas colgadas de unas rejas. La mayoría, con su teléfono en la mano. Del otro lado, no había una figura política ni del universo de Hollywood: la estrella fue la llegada del barco hospitalario USNS Comfort al puerto de Manhattan .

Infantería de la Marina, policía, guardacostas. No faltó nadie, y mucho menos los controles. Desde las primeras horas de la mañana, soldados controlaban el acceso al muelle 90 de la terminal de cruceros con termómetros y control de documentos. Sobre el río Hudson, decenas de lanchas custodiaban las aguas.

Pasadas las 10 de la mañana, la imagen de la entrada del gigante navío blanco y su tripulación en la cubierta hicieron brotar las lágrimas de muchos presentes. El despliegue de banderas estadounidenses y de la ciudad de Nueva York dieron la bienvenida al USNS Comfort, que desde el brutal ataque a las Torres Gemelas en 2001 no atracaba en la ciudad .

En esta oportunidad, la Armada ha venido a pelear una guerra distinta, una sanitaria, y el enemigo invisible es el coronavirus . Con su llegada, el objetivo del estado de Nueva York es que la ciudad y su sistema de salud no colapsen, pero las últimas proyecciones no resultan muy prometedoras.

El hospital flotante, sin embargo, no trabajará con pacientes que presentes síntomas de Covid-19. Sus mil camas y doce quirófanos -que estarían disponibles para ser usados en menos de 24 horas- se reservan para el resto de las personas que puedan caer enfermas.

"En nombre de los 19 millones de neoyorquinos, estamos muy agradecidos por lo que la gente de esta nación ha hecho por nosotros", dijo el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo en una breve conferencia de prensa sobre el río, mientras posaba al lado del barco.

En el muelle, los pechos inflados del gobernador Cuomo y del alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio no escondían disimulo. En los últimos días, ambos funcionarios han remarcado que el sistema de salud está cerca de alcanzar sus límites. "Necesitábamos este empuje, necesitábamos de la esperanza que es generada por nuestros hermanos y hermanas de la Armada", dijo De Blasio .

Rebeca, de treinta años, manejó desde Brooklyn para presenciar lo que ella consideró un momento único en la historia de esta ciudad. "La situación realmente es triste, y esto nos da energía. Vamos a salir adelante", dijo a LA NACION , mientras abrazaba a su pequeño perro, su acompañante.

Sobre el río, mientras fotógrafos y camarógrafos registraban el ingreso del USNS Comfort al puerto, un hombre observaba con profunda emoción unos metros más atrás. De estatura mediana y pelo blanco, él tenía su mirada fija sin emitir una palabra. Más tarde, De Blasio lo presentó como Tom Von Essen, un héroe histórico de la ciudad.

Tom Von Essen, quien supo desarrollar el cargo de Comisionado de los Bomberos de Nueva York durante su etapa más triste y oscura -el ataque al World Trade Center-, hoy es el jefe regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). "Mientras manejaba esta mañana en mi camino hacia aquí, tuve un flashback. Se me vino a la cabeza esa mañana en la que me avisaron que un avión había chocado contra las Torres Gemelas. Y la vida cambió para siempre", contó. Von Essen continuó por detallar que días después del ataque, el USNS llegó a la ciudad, y dijo: "No lo necesitábamos para personas que necesitan atención hospitalaria, lo necesitábamos para asesoramiento de crisis, para contener a todos los oficiales que se sentían sobrepasados por el dolor y la muerte, pero ahora están aquí de vuelta para ustedes".

Decenas de ciclistas y corredores se detuvieron también para observar con orgullo la escena, aunque muchos sin respetar los dos metros de distancia que el gobernador Cuomo tanto insiste en cumplir. Cerca de las 11 de la mañana, un hombre apareció con una gigantesca bandera con la consigna "Trump 2020". Se ganó muchas miradas de rechazo, y es que Nueva York es un estado con mayoría demócrata.

En una fría y gris mañana en Manhattan, el USNS Comfort atracó después de dos días de viaje desde la estación naval de Norfolk, Virginia, donde el presidente Donald Trump despidió al navío y lo consideró un "mensaje de esperanza y solidaridad de 70 mil toneladas para la gente de Nueva York".

El USNS Mercy, el buque gemelo, arribó ayer en el puerto de Los Ángeles para proveer ayuda al sistema de salud en California. El gobernador Gavin Newsom expresó su agradecimiento y destacó que el trabajo que se hace en el estado en la lucha contra el virus de rápida propagación. Ambos buques, además de ser fuentes de camas y quirófanos, cuentan con laboratorios y plantas para la producción de oxígeno.

Los números no mejoran

Una vez más, el gobernador Cuomo ofreció en su conferencia de prensa diario los datos que actualizan el total de casos y de víctimas fatales. En el estado de Nueva York, más de 66 mil personas están infectados, y 1218 han perdido la vida. Las cifras representan diez veces más del total en California, el tercer lugar más afectado en el país.

Pese al constante crecimiento en casos y muertes, Cuomo celebró que el ratio de duplicación pasó de ser cada 72 horas, ahora es cada seis días. También volvió a pedir a la ciudadanía que se queden en casa. "Es un mandato, si salís de casa estás exponiéndote a enfermarte y a enfermar a tus seres queridos", dijo.

"Esta es una guerra, entonces actuemos de esa manera y hagámoslo ahora", sentenció Cuomo, quien destacó que en esta cruzada con el enemigo invisible, han estado perdiendo desde el día uno. "La única manera de ganar es con preparación, y eso es lo que estamos haciendo en Nueva York", concluyó.

En el estado, se trabaja en la construcción de hospitales de emergencia con el objetivo de sumar un establecimiento por distrito (Queens, Manhattan, Bronx, Staten Island y Brooklyn) en la ciudad de Nueva York, y otros en los condados de Westchester, Rockland, Nassau and Suffolk con una capacidad de hasta mil pacientes en cada uno para intentar contener la crisis sanitaria.