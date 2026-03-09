LA NACION
Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 9 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

La embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue impactada por dos drones

EE.UU. ordenó la salida de personal de su embajada en Arabia Saudita

Estados Unidos ordenó la salida del personal no esencial de su embajada en Arabia Saudita, en medio de los ataques que Irán lleva adelante contra ese reino del Golfo como represalia por la ofensiva militar de Washington e Israel.

La medida fue anunciada el domingo por la noche por el Departamento de Estado. El organismo indicó que “ordenó a los empleados del gobierno estadounidense que no sean de emergencia y a los familiares de empleados del gobierno estadounidense que abandonen Arabia Saudita debido a los riesgos para su seguridad”.

Irán habría alcanzado una refinería en Bahréin 

En las primeras horas del lunes, se reportó que Irán habría alcanzado con un dron una refinería en Bahréin.

Además, el país árabe informó que otro ataque con un dron iraní en la isla de Sitra hirió a 32 personas durante la noche, según consignó The Guardian.

Monteoliva habló sobre la seguridad de la Argentina, tras la escalada del conflicto en Medio Oriente

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra MonteolivaCaptura LN+

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, el Gobierno reforzó las defensas del país y aseguró que los niveles de seguridad permanecen en el rango más alto. Entrevistada por José Del Rio en Comunidad de Negocios(LN+), la funcionaria nacional sostuvo que la medida tiene como meta “resguardar objetivos sensibles e infraestructura crítica”.

Leé la nota completa acá.

La guerra en Medio Oriente empuja al petróleo a máximos de tres años y genera temor en los mercados internacionales

TOKIO.– Los precios del petróleo se dispararon este lunes a su nivel más alto en más de tres años y medio, impulsados por la expansión de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el temor a una interrupción prolongada del suministro energético desde Medio Oriente. La escalada del conflicto elevó los riesgos para el transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y generó una fuerte reacción en los mercados financieros internacionales.

Las bolsas asiáticas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon más del 25% a más de US$110 el barril, ante los temores causados por la guerra, que entra en su segunda semana sin señales de tregua. Por ejemplo, la Bolsa de Seúl -que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas- perdió más del 8%, mientras que Tokio cayó más del 7% y Taipéi más del 5%. También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong KongShangháiSídneySingapurManila Wellington.

Leé la nota completa acá.

Quién es el nuevo líder supremo de Irán

TEHERÁN.– Desde los rincones más reservados del poder hasta la posibilidad de ocupar el asiento de su padre: Mojtaba Khamenei, segundo hijo del fallecido ayatolá Alí Khameneí, aparece hoy como el hombre llamado a convertirse en el próximo Líder Supremo de Irán.

Nacido en Mashhad el 8 de septiembre de 1969, Mojtaba cultivó durante décadas un perfil deliberadamente bajo. Mientras su padre gobernaba desde la cúspide de la República Islámica, él evitó los flashes de la prensa y se movió en la sombra. Tras la muerte del ayatolá, este “hijo predilecto” se perfila para convertirse en el tercer líder supremo en la historia del régimen.

Leé la nota completa acá.

Hezbollah responde los ataques de Israel

El movimiento proiraní Hezbollah afirmó que combate a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano, en medio de una nueva guerra entre los dos bandos.

El grupo libanés afirmó que había detectado “la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes” desde el lado sirio de la frontera en el este de Líbano.

Trump sostiene que el precio del petróleo caerá

El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpAlex Brandon - AP

NUEVA YORK.- Los precios del petróleo “caerán rápidamente a medida que termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní”, declaró Donald Trump en su cuenta de la red social Truth.

El aumento es “un pequeño precio a pagar por la paz y la seguridad de Estados Unidos y del mundo. Solo los necios piensan lo contrario”, enfatizó Trump.

