Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 9 de marzo

TOKIO.– Los precios del petróleo se dispararon este lunes a su nivel más alto en más de tres años y medio, impulsados por la expansión de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el temor a una interrupción prolongada del suministro energético desde Medio Oriente. La escalada del conflicto elevó los riesgos para el transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y generó una fuerte reacción en los mercados financieros internacionales.

Las bolsas asiáticas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon más del 25% a más de US$110 el barril, ante los temores causados por la guerra, que entra en su segunda semana sin señales de tregua. Por ejemplo, la Bolsa de Seúl -que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas- perdió más del 8%, mientras que Tokio cayó más del 7% y Taipéi más del 5%. También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.