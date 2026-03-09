Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 9 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
EE.UU. ordenó la salida de personal de su embajada en Arabia Saudita
Estados Unidos ordenó la salida del personal no esencial de su embajada en Arabia Saudita, en medio de los ataques que Irán lleva adelante contra ese reino del Golfo como represalia por la ofensiva militar de Washington e Israel.
La medida fue anunciada el domingo por la noche por el Departamento de Estado. El organismo indicó que “ordenó a los empleados del gobierno estadounidense que no sean de emergencia y a los familiares de empleados del gobierno estadounidense que abandonen Arabia Saudita debido a los riesgos para su seguridad”.
Hasta el momento, Estados Unidos había autorizado la salida voluntaria del personal no esencial, pero no había exigido su evacuación. En paralelo, el Departamento de Estado mantiene la recomendación para los ciudadanos estadounidenses de “reconsiderar viajar” a Arabia Saudita.
La decisión se produce después de que, la semana pasada, drones impactaron en la embajada de Estados Unidos en Riad y también causaron daños en las sedes diplomáticas estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Además, Arabia Saudita informó que dos personas murieron y 12 resultaron heridas cuando un proyectil cayó en la provincia de Al Kharj, al sudeste de la capital.
Con información de AFP.
Irán habría alcanzado una refinería en Bahréin
En las primeras horas del lunes, se reportó que Irán habría alcanzado con un dron una refinería en Bahréin.
Además, el país árabe informó que otro ataque con un dron iraní en la isla de Sitra hirió a 32 personas durante la noche, según consignó The Guardian.
Monteoliva habló sobre la seguridad de la Argentina, tras la escalada del conflicto en Medio Oriente
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, el Gobierno reforzó las defensas del país y aseguró que los niveles de seguridad permanecen en el rango más alto. Entrevistada por José Del Rio en Comunidad de Negocios(LN+), la funcionaria nacional sostuvo que la medida tiene como meta “resguardar objetivos sensibles e infraestructura crítica”.
La guerra en Medio Oriente empuja al petróleo a máximos de tres años y genera temor en los mercados internacionales
TOKIO.– Los precios del petróleo se dispararon este lunes a su nivel más alto en más de tres años y medio, impulsados por la expansión de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el temor a una interrupción prolongada del suministro energético desde Medio Oriente. La escalada del conflicto elevó los riesgos para el transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y generó una fuerte reacción en los mercados financieros internacionales.
Las bolsas asiáticas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon más del 25% a más de US$110 el barril, ante los temores causados por la guerra, que entra en su segunda semana sin señales de tregua. Por ejemplo, la Bolsa de Seúl -que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas- perdió más del 8%, mientras que Tokio cayó más del 7% y Taipéi más del 5%. También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.
Quién es el nuevo líder supremo de Irán
TEHERÁN.– Desde los rincones más reservados del poder hasta la posibilidad de ocupar el asiento de su padre: Mojtaba Khamenei, segundo hijo del fallecido ayatolá Alí Khameneí, aparece hoy como el hombre llamado a convertirse en el próximo Líder Supremo de Irán.
Nacido en Mashhad el 8 de septiembre de 1969, Mojtaba cultivó durante décadas un perfil deliberadamente bajo. Mientras su padre gobernaba desde la cúspide de la República Islámica, él evitó los flashes de la prensa y se movió en la sombra. Tras la muerte del ayatolá, este “hijo predilecto” se perfila para convertirse en el tercer líder supremo en la historia del régimen.
Hezbollah responde los ataques de Israel
El movimiento proiraní Hezbollah afirmó que combate a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano, en medio de una nueva guerra entre los dos bandos.
El grupo libanés afirmó que había detectado “la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes” desde el lado sirio de la frontera en el este de Líbano.
Según el grupo islamista, sus combatientes “enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas de infiltración con armas apropiadas, y la confrontación” está en marcha.
Trump sostiene que el precio del petróleo caerá
NUEVA YORK.- Los precios del petróleo “caerán rápidamente a medida que termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní”, declaró Donald Trump en su cuenta de la red social Truth.
El aumento es “un pequeño precio a pagar por la paz y la seguridad de Estados Unidos y del mundo. Solo los necios piensan lo contrario”, enfatizó Trump.
