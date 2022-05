Inseguridad en Chile: en la misma noche, balearon a un escolta presidencial y robaron en la casa de una ministra

SANTIAGO DE CHILE.- Un grupo de delincuentes armados ingresó ayer al domicilio de la ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, y golpearon a su esposo e hijo, en la misma noche en que un miembro del grupo escolta presidencial de Gabriel Boric fue sido víctima de un robo, secuestro y baleado en el brazo, según informó el diario local El Mercurio. Los dos hechos volvieron a poner el foco en el aumento de la inseguridad y la violencia en Chile, uno de los principales desafíos para el presidente Gabriel Boric, que acaba de cumplir dos meses en el gobierno.

El ministerio de Defensa publicó un breve comunicado indicando que “en horas de la noche del viernes 13 de mayo, el domicilio de la ministra fue víctima de un robo”.

En el momento de los hechos, la funcionaria “no se encontraba en el inmueble, donde sí estaban su hijo y su marido”, añadió el texto de prensa.

Informamos que en horas de esta noche el domicilio de la ministra de Defensa, Maya Fernández, sufrió un robo.

La emisora de radio BioBio indicó que en el interior de la vivienda actuaron, al menos, tres delincuentes que portaban armas blancas y de fuego y que tenían el objetivo de robar varios objetos. Los asaltantes golpearon al hijo de la ministra y maniataron a su esposo para robar principalmente objetos tecnológicos y un auto.

Asalto violento

Anoche también, un funcionario de Carabineros, que no es escolta directa del presidente Gabriel Boric, sino que pertenece al grupo escolta presidencial, fue víctima de un robo y recibió un disparo que impactó en su brazo derecho, informó El Mercurio.

“Horas de la noche un funcionario policial fue víctima de robo en San Miguel. Fue abordado por 3 antisociales quienes lo trasladaron a Colina, donde fue abandonado”, indicó el teniente coronel Juan Reyes, Prefectura Santiago Sur, citado por el medio. “Uno de los antisociales le efectúa un disparo en el brazo”.

El efectivo policial fue trasladado al Hospital de Carabinero donde fue atendido por el personal médico y permanecía fuera de peligro.

El carabinero que fue víctima de un robo con violencia, pertenece al grupo escolta presidencial pero cumple otras funciones.



Inseguridad y violencia

Ante los incidentes ocurridos y la preocupación generalizada por el aumento de los hechos inseguridad y violencia en el país, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, publicó en su cuenta de Twitter que “es el momento en que todas las instituciones de este país tienen que redoblar los esfuerzos para prevenir el delito y enfrentar la inseguridad”.

Para lograr la seguridad en Chile, el subsecretario consideró que es necesario seguir una estrategia “primero bajo un pacto país, ese es el camino, no hay otra forma”, indicó en una entrevista con Meganoticias.

“¿Es suficiente lo que se hace solo desde el Gobierno? ¿Es suficiente lo que se hace solo desde Carabineros, la PDI o el rol preventivo de los municipios? La respuesta es que no es suficiente”, indicó el funcionario.

Francisca Sandoval, de la Señal 3 de La Victoria, falleció el jueves pasado tras recibir un disparo en plena cobertura

Y agregó: “El momento país que vivimos, obliga a que tengamos además una articulación público privada y yo lo he dicho, he sido muchas veces criticado, pero no me parece correcto que cuando existe un mal trabajo en seguridad privada para organizar un evento masivo como un partido de fútbol, como un concierto, se tengan que disponer cientos de carabineros que no se crean en ese momento, sino que salen de los territorios que están sufriendo. Entonces para que podamos avanzar necesitamos un pacto país, un pacto público privado, un pacto con nuestros municipios”, precisó.

A estos incidentes de violencia se suma la muerte de la periodista Francisca Sandoval el pasado jueves, la periodista Francisca Sandoval, quien recibió un disparo de bala mientras cubría los incidentes en una marcha del Día del Trabajador en Santiago.

Según la encuesta Plaza Pública de Cadem publicada el 8 de mayo, un 86% de los chilenos cree que la delincuencia aumentó durante el último año, 72% teme ser víctima de un delito y 88% piensa que la delincuencia es hoy más violenta que hace un año.

“Entre las razones por las que la delincuencia habría aumentado en 2022 se mencionan: los tribunales de justicia y la fiscalía no funcionan (25%), aumento de la inmigración (18%), Carabineros no tiene las atribuciones necesarias (16%), ya no se respeta a Carabineros como antes (13%), aumento de bandas narcotraficantes (12%) y aumento de la pobreza y necesidades de las personas post pandemia (8%)”, indica el estudio.

