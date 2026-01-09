Irán acusó que “agentes terroristas” de Estados Unidos e Israel generaron violencia en las protestas

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.- La prensa estatal de Irán rompió este viernes el silencio acerca de las manifestaciones que se extendieron por el país durante la noche en contra del régimen y que generaron disturbios en las calles, y reportó que “agentes terroristas” de Estados Unidos e Israel provocaron incendios y desataron la violencia. Se trata del primer anuncio oficial sobre las movilizaciones del gobierno local, que cortó las señales de internet.

Según la televisora, las protestas se tornaron violentas y hubo víctimas, pero no ofreció más detalles. Además apuntó que “se incendiaron autos particulares, motocicletas, lugares públicos como el metro, camiones de bomberos y autobuses”.

El gobierno de la República Islámica cortó el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales, lo que dificulta el contacto con quienes están en el país. Sin embargo, un llamado del príncipe heredero exiliado de Irán habría provocado una movilización masiva a partir de las ocho de la noche del jueves.

Breves videos compartidos en internet por activistas mostraban supuestamente a manifestantes coreando consignas contra el gobierno de la República Islámica alrededor de hogueras mientras los escombros cubrían las calles en la capital, Teherán, y otras zonas. El alcance de las movilizaciones no pudo determinarse de inmediato debido al bloqueo de las comunicaciones, aunque supone otra escalada en las protestas que comenzaron por la débil economía iraní y que se han convertido en el desafío más significativo para el gobierno en los últimos años.

Estados Unidos advirtió a Irán Vahid Salemi - AP

Además, fueron la primera prueba para ver si el príncipe heredero, Reza Pahlavi, cuyo padre, huyó gravemente enfermo de Irán justo antes de la Revolución Islámica de 1979, podía influir en la población. Las manifestaciones han incluido gritos en apoyo al sha, algo que podría haber supuesto una sentencia de muerte en el pasado, pero que ahora subraya la ira que alimenta las protestas.

Las manifestaciones en Irán estallaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otras ciudades. Desde entonces, se han extendido a 25 de las 31 provincias del país, según un recuento de la AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales.

Las estimaciones muestran que las protestas dejaron de momento decenas de muertos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, la violencia en las movilizaciones causó al menos 42 muertos y más de 2.270 detenidos.

Hasta el momento se contabilizaron al menos 42 muertos y más de 2.270 detenidos AP

Este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia a las autoridades iraníes, a quienes amenazó con “golpear muy duro” si intensifican aún más la represión. “Les hice saber que, si empezaban a matar gente, (...) los golpearemos muy duro”, dijo durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

Cadenas de televisión en farsi, radicadas fuera de Irán, y otros medios también difundieron imágenes de grandes protestas en ciudades como Tabriz, en el norte, y Mashhad, en el este.

El balance de muertos en el movimiento de protesta no está claro. Según la ONG Iran Human Rights (IHR), que tiene sede en Noruega, al menos 45 manifestantes, incluidos ocho menores, murieron en las marchas. En tanto, el miércoles fue la jornada más sangrienta, con 13 manifestantes muertos, según esa organización, que también indicó que “cientos” de personas resultaron heridas y que más de 2000 fueron detenidas.

En cambio, según un recuento de la AFP basado en la información oficial comunicada por los medios iraníes y las autoridades, el balance sería de al menos 21 personas muertas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad.

Con información de AP y AFP.