El chavismo inició la liberación de presos bajo fuerte presión de Washington y crece la expectativa

CÚCUTA, Colombia.– La presión de Washington ha forzado la apertura de las cárceles políticas de la revolución bolivariana apenas cinco días después de la operación militar estadounidense que descabezó a la dictadura chavista. La liberación de un “número importante” de prisioneros es la primera decisión política de envergadura de la transición bajo control remoto de Washington, liderada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Al cierre de esta edición se desconocía el número de presos liberados, aunque al menos un grupo de cinco españoles viajaba en avión desde Caracas a Bogotá para dirigirse desde la capital colombiana a España. Familiares y activistas esperaban a las puertas del Helicoide caraqueño para confirmar la excarcelación de sus seres queridos.

“Es un gesto nuestro”, adelantó la presidenta encargada, en petit comité, a un grupo de diputados que acudieron el miércoles al Palacio de Miraflores para dar por iniciada la legislatura, en un intento de disimular que la presión de Washington los ha forzado a abrir las cerraduras de sus mazmorras: el martes, Donald Trump había señalado que el famoso centro de torturas de Caracas, en referencia a la cárcel del Helicoide, administrada por la policía política del régimen, estaba por cerrar.

Fuerzas de seguridad montan guardia en la entrada del Helicoide, en Caracas RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

Una decisión “unilateral” del chavismo reciclado, aseguró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de comunicar al país y al mundo la apertura de las mazmorras de unos presos políticos que nunca existieron oficialmente para el chavismo. El hermano de Delcy agradeció la mediación de su gran aliado europeo, José Luis Rodríguez Zapatero, del mandatario brasileño Lula da Silva y del gobierno de Qatar, como si para excarcelar a personas inocentes hiciera falta algún tipo de conversación.

Zapatero encabeza a un lobby político que trabaja a toda máquina para adecentar el nombre de Delcy tanto dentro como fuera de Venezuela, una función que ya cumplió en tiempos de Maduro.

Delcy Rodríguez saluda a simpatizantes a su llega a la Comuna Socialista Jose Felix Ribas en Caracas HANDOUT� - Miraflores press office�

Pese al gesto y las especulaciones, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que “hubo combate” contra Estados Unidos en la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, al tiempo que desestimó estar “sometidos” en medio de presiones de Donald Trump.

“Aquí nadie se entregó. Aquí hubo combate y hubo combate por esta patria”, dijo Rodríguez durante un acto en homenaje a los caídos durante el operativo estadounidense que dejó al menos 100 muertos, según cifras oficiales. “No estamos subordinados ni estamos sometidos. Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado”, agregó.

Los liberados

La noticia provocó un auténtico terremoto entre familiares y activistas de derechos humanos. Varias organizaciones adelantaron que personajes muy relevantes preparaban sus pertenencias para abandonar la prisión. Entre ellos se destacaban Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ) y uno de los líderes opositores en la Plataforma Unitaria, y Freddy Superlano, de Voluntad Popular (VP), también clave en la alianza de los demócratas.

En la antesala de la libertad se encontraban al cierre de esta edición Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, secuestrado hace un año cuando llevaba a sus niños al colegio; el activista Javier Tarazona, quien al frente de Fundaredes había desnudado las alianzas de Maduro con las narcoguerrillas colombianas; los periodistas Nakary Ramos y Julio Rojas y los dirigentes políticos Perkins Rocha, Dignora Hernández y Henry Alviárez, los más próximos a María Corina Machado en su partido, Vente Venezuela.

“Las liberaciones son una buena noticia. Esperamos que se lleven a cabo sin demora y que alcancen a todas las personas detenidas injustamente. Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales”, reaccionó Alberto Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Familiares aguardan en Zona 7 de la Policía Nacional de Venezuela Cristian Hernandz� - AP�

Entre los que ya habían recuperado la libertad se encontraba Rocío San Miguel, emblemática figura de la sociedad venezolana y presidente de la ong Control Ciudadano para la Defensa, la Seguridad y la Fuerza Armada Nacional. La activista hispano-venezolana fue encarcelada hace 23 meses, bajo acusaciones de conspiración y traición a la patria. Las pruebas presentadas para sustentar su caso resumen la estrategia del absurdo que se ha aplicado a la inmensa mayoría de los más de 800 presos de las cárceles chavistas. En el caso de San Miguel fueron los mapas de las distintas regiones militares de Venezuela, de acceso público y que estaban desde años antes en la página web de su ong.

En el avión que la condujo de Bogotá a Madrid también viajaron cuatro españoles que compartieron prisión con el gendarme argentino Nahuel Gallo en el Rodeo 1. Se trata de dos turistas vascos, el marinero canario de un barco cazatesoros y de un comerciante valenciano.

“Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, confirmó Alfredo Romero, presidente de la ong Foro Penal, al inicio de un proceso lento y tortuoso, que en otras ocasiones se ha prolongado incluso días. La esperanza de los defensores de los derechos humanos es que se libere a la mitad de los 800 presos políticos, según las informaciones que habían recibido, aunque la exigencia es que todos ellos recuperen la libertad.

Lo más llamativo es que las liberaciones suceden en una transición teledirigida desde Washington, mientras Caracas no ha dejado de aplicar el terrorismo de Estado contra su gente. “Hay mucha claridad que si bien Maduro no está, el aparato de control y represión continúa intacto. Además, es un momento muy angustiante, dado que el sector de Diosdado Cabello está haciendo demostraciones de fuerza con la presencia de colectivos revolucionarios en las calles, de una manera que no ocurría hace mucho tiempo. Con el decreto de estado de conmoción vigente, están siendo detenidas más personas”, alertó a LA NACIÓN el sociólogo Rafael Uzcátegui, presidente del Laboratorio de Paz.

Las redes sociales han recogido incluso el video en que la policía fuerza a una mujer a disculparse por haber reaccionado con alegría a la extracción del tirano Maduro. “No lo hice con mala intención, de todo corazón me arrepiento, no soy extremista. Que me perdonen de verdad”, recitó una joven esposado entre dos agentes enmascarados que le doblaban en tamaño.

La tiranía narcoterrorista de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello arrestan a una joven en La Guiara y la obligan a pedir perdon y arrepentirse por apoyar el arresto del tirano Nicolás Maduro. pic.twitter.com/sK3SI6E3In — José Díaz (@JJDiazMachuca) January 8, 2026

“Para que los venezolanos entendamos este proceso de liberaciones como un verdadero gesto hacia una transición pacífica, este debe venir acompañado de dos cosas: el fin de la persecución, la política de la puerta giratoria en la que salen unos mientras otros son detenidos, y el inicio de un proceso para el retorno de los exiliados”, profundizó para LA NACIÓN el internacionalista Luis Peche, víctima de un atentado transnacional el año pasado en Bogotá, en el que recibió seis disparos en el cuerpo.

Para amortiguar el efecto de las liberaciones, Delcy Rodríguez compareció en televisión para anunciar la puesta en marcha de obras para rehabilitar lo destruido durante el ataque militar del 3 de enero. “Que llegue la mano amorosa del gobierno bolivariano”, sentenció.