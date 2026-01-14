Irán anuncia juicios rápidos para los manifestantes y crece la preocupación por el primer condenado a muerte

DUBÁI.- El jefe del Poder Judicial de Irán señaló este miércoles que habrá juicios rápidos y ejecuciones para aquellos detenidos en las protestas contra el régimen teocrático, a pesar de las advertencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades iraníes calificaron a los manifestantes de “terroristas”, mientras activistas alertaron sobre ejecuciones inminentes y denunciaron miles de arrestos. Las protestas, iniciadas a fines de diciembre por el aumento del costo de vida y la crisis económica, derivaron rápidamente en un desafío directo al ayatollah Ali Khamenei y dejaron un saldo de miles de muertos.

Según la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes mataron al menos a 3428 manifestantes durante la represión, mientras que más de 10.000 personas fueron detenidas. La organización explicó que la actualización del balance se basa en nueva información proveniente de los ministerios de Salud y de Educación de Irán, y precisó que la gran mayoría de las muertes —alrededor de 3379— se produjeron durante el momento más álgido de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero.

El jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam Hossein Mohseni Ejei, anticipó un endurecimiento acelerado de la represión X

Por su parte, el ministro de Justicia iraní, Amir Hossein Rahimi, sostuvo que toda persona arrestada en las calles desde el 8 de enero es culpable de participar en lo que definió como una “guerra interna”. La declaración precedió a un nuevo endurecimiento del discurso oficial por parte del jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei, quien calificó de “terroristas” a los manifestantes y anunció que sus causas tendrán “prioridad para el juicio y el castigo”.

Mohseni Ejei pasó este miércoles cinco horas en una prisión de Teherán junto a algunos de los detenidos para, según explicó, “estudiar sus casos”, de acuerdo con imágenes difundidas por medios estatales. Tras la visita, prometió juicios “rápidos” y “públicos”, y defendió la necesidad de acelerar las sentencias. “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado y ha quemado su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo con rapidez”, afirmó. “Si se demora dos o tres meses, no tiene el mismo efecto”, agregó.

El caso Soltani

Los comentarios del jefe iraní se produjeron después de que activistas advirtieran que las ejecuciones de los detenidos podrían ser inminentes. Amnistía Internacional y el Departamento de Estado norteamericano aseguran que la primera ejecución de un manifestante está prevista para este miércoles.

“Más de 10.600 manifestantes fueron detenidos (...) Uno de ellos es Erfan Soltani, de 26 años, cuya ejecución está programada para el 14 de enero”, indicó el Departamento de Estado en un mensaje en la red X.

Soltani, considerado el primer manifestante detenido con una ejecución programada, habría sido privado de acceso a un abogado y de un juicio, según denunció la ONG Iran Human Rights. El manifestante está acusado de “librar una guerra contra Dios”, un delito castigado con la pena de muerte en Irán, informó The US Sun.

Esta imagen tomada de un video publicado en redes sociales muestra a manifestantes en las calles de Teherán pese al aumento de la represión, con la República Islámica aislada del resto del mundo, en Teherán, Irán, el sábado 10 de enero de 2026 UGC

Un familiar de Soltani dijo a la BBC que un tribunal iraní dictó la sentencia de muerte “en un proceso extremadamente rápido, de apenas dos días”. Su hermana, que es abogada, intentó intervenir en el caso, pero las autoridades le informaron que no había ninguna instancia posible para revertir la decisión.

Este miércoles, Soltani tuvo solo diez minutos para despedirse de sus familiares, informó IranWire. Según la fuente, agentes de seguridad les advirtieron que se trataba de una despedida final antes de la ejecución. “Les dijeron: ‘No hay ningún expediente para revisar. Anunciamos que cualquiera arrestado en las protestas sería ejecutado’”, agregó.

Trump anunció una posible represalia

La amenaza de ejecuciones provocó una dura reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dejó abierta la puerta a una represalia. “Si quieren tener protestas, eso es una cosa; matar a miles de personas y ahora hablar de ejecuciones, veremos cómo les resulta eso. No les va a salir bien”, dijo el martes en una entrevista con CBS, apenas meses después de haber ordenado el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de 12 días iniciada por Israel contra la República Islámica en junio. “Tomaremos medidas muy fuertes”, aseguró.

Trump reforzó su mensaje en Truth Social, donde afirmó que las autoridades iraníes “pagarán un alto precio” por las muertes y llamó a la población a “seguir protestando”. “Cancelé todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que se DETENGAN los asesinatos sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO. MIGA!!!”, escribió, en alusión al acrónimo “Make Iran Great Again” (“Hagamos grande a Irán otra vez”).

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red Truth Social que las autoridades iraníes “pagarán un alto precio” por las muertes e instó a la población a “seguir protestando” Truth Social

Desde Teherán, el gobierno replicó acusando a Washington de buscar un “pretexto” para justificar una intervención militar y un eventual cambio de régimen.

Mientras tanto, en la capital iraní se realizó este miércoles un funeral masivo por más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad muertos durante las manifestaciones. Según medios estatales, decenas de miles de personas asistieron a la ceremonia portando banderas iraníes y retratos del ayatollah Ali Khamenei. El acto comenzó con oraciones frente a la Universidad de Teherán. Las imágenes mostraron ataúdes apilados, cubiertos con rosas rojas y blancas y fotografías enmarcadas de los fallecidos.

Las autoridades responsabilizaron por esas muertes a los “manifestantes violentos”, a quienes también acusan de haber asesinado a civiles inocentes, presentados por el régimen como “mártires”.

Iraníes participan de los funerales de integrantes de las fuerzas de seguridad muertos en las recientes protestas, en Teherán, el 14 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

En otros puntos del país, el temor persiste. “La violencia aumenta y las detenciones también. Los opresores disparan al azar”, relató el martes Kian Tahsildari desde Estambul a AFP, citando testimonios de amigos que permanecen en Mashad, en el noreste de Irán.

En la misma línea, Ahmadreza Tavakoli, de 36 años, contó a The Associated Press que fue testigo de una manifestación en Teherán y se sorprendió por el uso de armas de fuego. “La gente salió a expresarse y a protestar, pero rápidamente se convirtió en una zona de guerra”, dijo. “La gente no tiene armas. Solo las fuerzas de seguridad las tienen”.

Agencias AP y AFP