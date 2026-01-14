EE.UU. ordena la evacuación parcial de su mayor base militar en Medio Oriente tras las amenazas de Irán

TEHERÁN.– En medio de una escalada de tensión con Irán y del temor a una confrontación abierta, Estados Unidos comenzó a retirar de manera preventiva a parte de su personal de su mayor base militar en Medio Oriente después de que Teherán advirtiera que responderá con ataques contra instalaciones estadounidenses si Washington lanza una ofensiva, una señal del deterioro acelerado del clima de seguridad regional.

Diplomáticos confirmaron este miércoles que la administración norteamericana recomendó la salida de algunos efectivos de la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, la mayor instalación militar del Pentágono en la zona y sede del cuartel general adelantado del Comando Central (Centcom).

Según tres fuentes diplomáticas citadas por Reuters, el movimiento fue definido como un “ajuste de postura” y no como una evacuación ordenada. A diferencia de episodios anteriores, no se registraron traslados masivos de tropas fuera de la base, como ocurrió el año pasado, horas antes de que Irán lanzara misiles en represalia por bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes.

Horas más tarde, Qatar confirmó el repliegue parcial. En un comunicado, la Oficina Internacional de Medios del emirato señaló que la salida de parte del personal de Al-Udeid responde a las “actuales tensiones regionales” y aseguró que las autoridades continúan implementando “todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y residentes como máxima prioridad”. El gobierno qatarí agregó que están en marcha acciones para la “protección de infraestructuras críticas y de instalaciones militares”. Ni la embajada estadounidense en Doha ni la cancillería de Qatar ofrecieron más detalles.

En paralelo, se detectaron movimientos de cazas F-22 Raptor en bases cercanas, mientras Washington mantiene desplegadas fuerzas estratégicas en todo el Golfo, incluido el cuartel general de la Quinta Flota en Bahréin y múltiples instalaciones en países aliados.

La advertencia iraní se dio en un clima de tensión creciente y fue seguida por este repliegue preventivo, en momentos en que Washington venía elevando el tono. En las últimas semanas, el presidente Donald Trump viene amenazando con intervenir en Irán si el régimen intensifica la represión contra los manifestantes que desafían al poder clerical, una ola de protestas que, según organizaciones de derechos humanos, ya dejó al menos 2600 muertos.

Fue en ese marco que Teherán elevó el tono y lanzó una advertencia directa. Un alto funcionario iraní aseguró que cualquier ataque de Washington contra el territorio nacional desatará represalias inmediatas contra las bases estadounidenses en Medio Oriente. Según esa fuente, el mensaje ya fue transmitido a países que alojan tropas norteamericanas —entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía— con la exigencia de impedir cualquier ofensiva lanzada desde su suelo si desean evitar convertirse en blanco de misiles iraníes.

Las advertencias no se limitaron al ámbito diplomático. Funcionarios iraníes aseguran que el país se prepara para un abanico completo de escenarios en caso de un ataque estadounidense, en un contexto en el que, según analistas regionales, la retórica de Trump eleva el riesgo de una escalada no solo dentro de Irán, sino en todo Medio Oriente.

Amenazas de Irán

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó este martes uno de los mensajes más duros hasta ahora. “Si Estados Unidos ataca, prenderemos fuego a la región”, advirtió, en una señal directa a los aliados de Washington. Ghalibaf agregó que los buques estadounidenses, las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente y el territorio israelí pasarían a ser “objetivos legítimos” para Irán en caso de un conflicto abierto.

Por su parte, el canciller iraní Abbas Araghchi apuntó contra Israel y afirmó que siempre ha intentado “arrastrar a Estados Unidos a librar guerras en su nombre”. Sostuvo además que, “ahora que nuestras calles han sido ensangrentadas”, Tel Aviv “dice abierta y orgullosamente que armó a los manifestantes con armas de guerra”, lo que, según él, explicaría las cientos de muertes registradas. “Ahora el presidente Trump debería saber hacia dónde mirar para detener el derramamiento de sangre”, escribió en Telegram.

Un asesor del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue más allá y advirtió al presidente norteamericano que Teherán ha demostrado su capacidad para responder agresiones y recordó el ataque de junio contra una base estadounidense en Qatar.

Trump debería recordar el ataque contra la base aérea de Al-Udeid, que demostró “la voluntad y la capacidad de Irán para responder a cualquier ataque”, escribió Ali Shamkhani en una publicación en X.

Las advertencias de Irán buscan disuadir directamente al presidente Trump, que en una entrevista reciente con CBS News prometió actuar de manera “muy firme” si Irán avanza con ejecuciones de manifestantes detenidos. “Si los cuelgan, van a ver algunas cosas”, dijo, al tiempo que instó públicamente a los iraníes a continuar las protestas y a tomar el control de las instituciones, con el mensaje de que “la ayuda está en camino”.

Según una evaluación israelí citada por Reuters, Trump ya habría decidido intervenir, aunque el alcance y el momento de esa acción aún no están definidos. En Teherán, ese lenguaje es interpretado como una amenaza directa y alimenta el temor a una confrontación abierta.

En paralelo, los canales diplomáticos comenzaron a cerrarse, informó este miércoles Al Jazeera. Funcionarios iraníes confirmaron que los contactos directos entre el canciller Abbas Araghchi y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff fueron suspendidos, en un contexto de creciente desconfianza y riesgo de errores de cálculo.

