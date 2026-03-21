Irán denuncia un ataque a una planta nuclear e Israel avisa que crecerá “la intensidad” de su ofensiva

DUBÁI.- La planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, fue alcanzada en un ataque aéreo este sábado, según informó la agencia oficial de noticias iraní Mizan. No hubo fuga de radiación, indicó. Además, mientras la guerra en Medio Oriente entra en su cuarta semana, Israel advirtió que aumentará “la intensidad” de su ofensiva.

Natanz, el principal sitio de enriquecimiento de Irán, fue alcanzado en la primera semana de la guerra y varios de sus edificios parecían dañados, según imágenes satelitales. La agencia de control nuclear de Naciones Unidas había dicho que no se esperaba “ninguna consecuencia radiológica” del primer incidente.

La planta, ubicada a casi 220 kilómetros al sureste de Teherán, había sido blanco de ataques aéreos israelíes en la guerra de 12 días del pasado junio entre Irán e Israel, y de Estados Unidos.

El incidente se produce un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que estaba considerando “reducir” las operaciones militares en Medio Oriente, aunque Washington está enviando tres buques de asalto anfibio más y unos 2500 marines adicionales a la región.

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Agencias AP y AFP