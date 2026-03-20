En medio de la escalada bélica y la incertidumbre sobre su estado de salud, la televisión iraní publicó un video del líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, hijo del difunto e histórico gobernante Ali Khamenei, asesinado en los ataques israelo-estadounidenses en el primer día del conflicto.

Esta semana continúan las versiones cruzadas sobre su paradero, ya que se había especulado con que Khamenei fue trasladado de urgencia a Rusia tras presuntamente haber resultado herido en el ataque del 28 de febrero.

Ahora, la transmisión oficial de la república islámica difundió un video del líder brindando una “clase sobre ciencia religiosa” a supuestos alumnos. Sin embargo, el régimen iraní no especificó la fecha de ese video, si es actual o de archivo.

La televisión iraní publicó un video del líder supremo en medio de especulaciones sobre su salud

El jueves por la mañana, luego de que Estados Unidos e Israel abatieran a uno de sus asesores de confianza, el funcionario de Inteligencia Esmail Khatib, el régimen iraní publicó un mensaje atribuido a Khamenei en el que condenó el ataque. “El Ministerio de Inteligencia debe continuar su camino, generando inseguridad para sus enemigos y seguridad para los ciudadanos iraníes”, reza su condolencia.

En el texto, publicado por Mehr News, la agencia de noticias estatal semioficial de Irán, Khatib es descripto como “un incansable veterano de guerra” que “dedicó grandes esfuerzos a la causa de la Revolución Islámica”.

Además, tras la muerte de otro de los principales funcionarios a comienzos de la semana, Khamenei difundió en redes sociales una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani.

Ali Larijani (Xinhua) file - XinHua

“Con profundo pesar, recibí la dolorosa noticia del martirio del Dr. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y representante del líder en ese organismo, junto con el martirio de su digno hijo y varios de sus colegas. Era un hombre de conocimiento, previsión y sabiduría. Estaba comprometido y poseía una amplia experiencia en los ámbitos político, militar, de seguridad, cultural y administrativo", dicen sus redes sociales.

Los mensajes publicados por el nuevo ayatollah en su cuenta de X

Y agregan: “Sin duda, el asesinato de una figura de tal magnitud da cuenta de su importancia y de la enemistad que los enemigos del islam albergaban hacia él. Que los adversarios del islam sepan que derramar la sangre de personas como él al pie del poderoso árbol del sistema islámico solo lo hará más fuerte. Y, sin duda, cada gota de sangre tendrá su debida retribución, que los criminales asesinos de estos mártires pronto deberán pagar”.

Dudas

La contundencia del discurso contrasta con la falta de apariciones públicas del líder iraní. Desde que asumió, no se mostró en persona. Su primer mensaje oficial fue leído por una presentadora en la televisión estatal, sin explicaciones sobre su ausencia.

Las dudas sobre su paradero crecieron en los últimos días a partir de reportes provenientes de Kuwait. Según el diario Al-Jarida, el líder iraní habría sido trasladado de urgencia a Moscú en un operativo secreto para recibir atención médica tras resultar herido durante el ataque del 28 de febrero contra el complejo donde residía su padre en Teherán. De acuerdo con esa versión, fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado en un hospital dentro de un complejo presidencial.

Se desconoce el paradero de Mojtaba Khamenei (Hamed JAFARNEJAD / ISNA / AFP) HAMED JAFARNEJAD - ISNA

Aunque Rusia no confirmó los datos, distintas fuentes citadas por medios iraníes señalaron que Khamenei sufrió lesiones en las piernas durante aquel bombardeo y que desde entonces se mantiene en un lugar altamente protegido, con comunicaciones limitadas para evitar filtraciones sobre su ubicación.

Muerte de importantes funcionarios iraníes

El martes, Israel anunció la muerte del jefe de seguridad nacional iraní, Larijani, una figura clave del régimen, considerado por el gobierno israelí como el líder de facto tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei.

Las autoridades israelíes también anunciaron ese día la muerte del general Gholamreza Soleimani, otro alto dirigente de las fuerzas de seguridad de la república islámica, figura clave en la violenta represión a las protestas en enero que desafiaron los 47 años de régimen teocrático.

Gholamreza Soleimani (ATTA KENARE / AFP) ATTA KENARE - AFP

Otro de los funcionarios abatidos fue el ministro de Inteligencia Khatib, señalado como encargado de varias redes de ciberdelincuentes involucrados en ciberespionaje y ataques de ransomware en apoyo de los objetivos políticos de Irán.

Otro de los funcionarios abatidos es el ministro de Inteligencia Khatib, señalado como encargado de “varias redes de ciberdelincuentes involucrados en ciberespionaje y ataques de ransomware en apoyo de los objetivos políticos de Irán” (ATTA KENARE / AFP) ATTA KENARE - AFP

Ya este viernes, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el fallecimiento de su portavoz Ali Mohamad Naini en bombardeos de Israel y Estados Unidos.

Ali Mohammad Naini fue asesinado

Las muertes despojaron a Irán de importantes mandos en una guerra que representa la mayor prueba para la República Islámica en décadas. Estos golpes decapitaron el aparato de seguridad de Irán y sumergen en el caos el liderazgo del país.