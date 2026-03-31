Irán establece peajes en el estrecho de Ormuz

Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera a Irán que, si no levanta el bloqueo en el estrecho de Ormuz, avanzará sobre sus instalaciones energéticas, el régimen aprobó un proyecto para cobrar peajes a los buques que atraviesan ese paso estratégico marítimo.

Según difundieron medios iraníes un comité del Parlamento en aquel país aprobó el cobro de peajes para los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz. La televisión estatal informó, además, que Irán prohibiría el paso a Estados Unidos e Israel.

La decisión generó el rechazo inmediato de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la red Al Jazeera que “nadie en el mundo lo puede aceptar”.

La semana pasada, el funcionario aseguró que no harían falta tropas terrestres para lograr los objetivos del gobierno de Trump. En cambio, este lunes se limitó a decir que Trump “tiene varias opciones a su disposición”, aunque la diplomacia es su preferencia.

“Ahora están haciendo amenazas sobre controlar el estrecho de Ormuz a perpetuidad, crear un sistema de peajes y cosas por el estilo”, le dijo Rubio a “Good Morning America” de ABC, en alusión a la nueva disposición Iraní. Y sobre una eventual respuesta de Trump advirtió: “Eso no se va a permitir. Y el presidente tiene varias opciones disponibles, si así lo decide, para evitar que eso ocurra”

Petroleros y mercantes esperan en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) Altaf Qadri - AP

El avance en el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz sacudiría aún más el tablero geopolítico, en un momento en que Estados Unidos dejó trascender que estaría dispuesto a poner fin a la ofensiva incluso si el paso continuara bloqueado, según reveló el diario The Wall Street Journal.

Este escenario podría empantanar los plazos de un eventual acuerdo entre Washington y Teherán, mientras la Casa Blanca busca evitar que el conflicto en Medio Oriente se extienda más allá de su cronograma previsto de cuatro a seis semanas.

La advertencia de Washington

“Si Irán es inteligente, llegará a un acuerdo. Trump no fanfarronea. El nuevo régimen iraní ya debería haberlo comprendido. El presidente está dispuesto a llegar a un acuerdo, y ellos conocen los términos”, advirtió hoy el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa.

“Deseamos que ese acuerdo se concrete, si es que ello resultara posible”, añadió Hegseth. “Pero si Irán no se muestra dispuesto,entonces el Departamento de Guerra de Estados Unidos proseguirá con una intensidad aún mayor”, amenazó el funcionario.

Hegseth on Iran:



If Iran is wise, it will cut a deal. Trump doesn’t bluff, and he does not back down.



The new Iranian regime should understand that by now. Regime change has occurred. This new regime should be wiser than the last.



Trump is willing to make a deal, and the terms… pic.twitter.com/FPqJluewKW — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Ayer, Trump ya se había expresado en un línea similar al afirmar que Washington se encuentra en "serias conversaciones con un nuevo -y más razonable- régimen" para poner fin a las operaciones militares en Irán, si bien amenazó con hacer “estallar y aniquilar por completo todas sus centrales de generación eléctrica, sus pozos petroleros y laisla de Kharg“ si no se alcanzara un acuerdo ”a la brevedad" y si el estrecho de Ormuz no quedara “inmediatamente abierto al comercio”.

Las declaraciones de Trump se vieron materializadas este martes tras reportarse ataques masivos de Estados Unidos e Israel en distintos puntos de Teherán, entre los que destacan instalaciones militares y un importante lugar de culto que provocaron cortes de energía en Irán.

Por su parte, Estados Unidos atacó este martes la ciudad de Isfahán, que alberga uno de los principales sitios nucleares de Irán, y provocó una enorme bola de fuego en el aire con una gran cantidad de proyectiles perforantes de 900 kilogramos. Una imagen que más tarde se encargó de difundir el propip Trump en sus redes sociales.

Agencias AP y AFP