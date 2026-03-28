Por qué no se protegió lo suficiente al estrecho de Ormuz, un paso clave para el petróleo, antes del inicio de la guerra

El control militar sobre el tránsito de petróleo en el estrecho de Ormuz define el escenario actual de hostilidades tras cumplirse 28 días desde que inició la guerra en Medio Oriente. En diálogo con LN+, Andrés Repetto analizó como la capacidad de Irán para controlar el comercio del crudo, desata la reacción de los Estados Unidos a realizar un posible despliegue de fuerzas en la región.

El dominio iraní sobre el estrecho de Ormuz

Desde el comienzo de la guerra, Irán decide hoy qué barcos circulan y cuáles quedan bloqueados en el estrecho de Ormuz. Según explicó el analista internacional: “El régimen iraní está diciendo quién pasa y quién no. Pasaban por día 110 barcos por el estrecho de Ormuz, ahora están pagando para pasar, se habla de millones de dólares, hoy pasan diez barcos por día de los 110”.

Andres Repetto en LN+

Esta situación posiciona a Irán como el actor que regula el suministro energético mundial. “Irán es quien cierra y abre la canilla” sentenció. A pesar de las ofensivas aéreas y la muerte de diversos comandantes, el país mantiene su capacidad de presión.

La transición hacia ataques de alta precisión del régimen iraní

La táctica militar iraní cambió tras las sucesivas ofensivas contra su infraestructura, ya que se eliminaron varios centros de producción y lanzaderas de proyectiles.

“Sigue el conflicto, siguen los misiles iraníes lanzándose a diferentes partes del Golfo”, detallo Repetto y agregó: “Por otro lado el ejército israelí diciendo que destruyeron o que atacaron uno de los principales centros de producción y de lanzaderas de misiles de Irán a 800 kilómetros de Teherán”.

estrecho de Ormuz afp

En este contexto, Irán adoptó una estrategia basada en la precisión y la eficacia para compensar la reducción de su arsenal bélico. “El cambio de estrategia de Irán, ya no lanzando la cantidad de drones y misiles al mismo tiempo, sino seleccionando porque fueron destruidos muchos de sus sitios, cuentan con mayor precisión. A pesar de que lanza menos, muchísimos menos misiles y drones, el efecto sigue siendo muy duro para los lugares donde impacta”, remarcó.

La respuesta de Estados Unidos y la amenaza de Donald Trump

Donald Trump intervino en la disputa tras las acusaciones del canciller iraní y anunció una extensión del cese al fuego hasta el 6 de abril, donde la condición para mantener esta tregua es la liberación del paso petrolero. “A Estados Unidos no le conviene llevar a cabo esos ataques porque es Estados Unidos el que ha frenado los bombardeos a la estructura petrolera y de gas, porque sabe que eso va a generar un colapso”, fundamento el especialista.

Donald Trump condiciona el cese al fuego a la reapertura del estrecho de Ormuz Alex Brandon - AP

Asimismo, Estados Unidos busca dominar o frenar la salida de crudo iraní desde la isla de Kharg. El analista alertó sobre este posible despliegue militar: “Se empieza a evaluar la movilización de 10.000 soldados adicionales para darle al presidente más opciones, lo que se quiere en principio quizás es tomar y dominar o frenar la salida del petróleo iraní de esta isla tan famosa de Kharg”.

Repetto concluyó: “De hecho el presidente Trump está diciendo que no va a atacar lo que los iraníes dicen que van a destruir. Por supuesto no, no sus propias fuentes de estructura, de generación, pero sí las del resto del Golfo Pérsico”.



