Irán lanza nuevas amenazas sobre Ormuz, pero EE.UU. aclara que todavía rige el alto el fuego

WASHINGTON.- En medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, con renovadas amenazas iraníes y denuncias de violaciones del frágil alto el fuego, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, afirmó esta mañana que el régimen de los ayatollahs no controla la vía marítima y señaló que el “Proyecto Libertad” lanzado por Donald Trump para garantizar el paso de buques es una misión “defensiva” y “temporal”.

“Dos buques comerciales norteamericanos, junto con destructores de Estados Unidos, ya han transitado el estrecho de forma segura, demostrando que la ruta está despejada. Sabemos que los iraníes se sienten avergonzados por este hecho. Afirmaron que controlan el estrecho, pero no es así“, explicó Hegseth en una conferencia de prensa conjunta con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en la sede del Pentágono.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en conferencia de prensa en Washington. Kevin Wolf - FR33460 AP

El secretario de Guerra indicó que el “Proyecto Libertad” es independiente de la “Operación Furia Épica”, por lo que esa misión -recalcó- no rompe el alto el fuego, y expresó que las fuerzas norteamericanas “están estabilizando la situación para que el comercio pueda fluir de nuevo” por ese paso estratégico, por el que transita un quinto del suministro global de crudo.

“No obstante, esperamos que el mundo asuma su responsabilidad en el momento oportuno”, añadió el jefe del Pentágono, en un velado mensaje hacia otros gobiernos que se han mostrado reacios a participar en operativos destinados a desbloquear el estrecho de Ormuz. Afirmó también que el plan de Irán es “una forma de extorsión internacional inaceptable”.

Hegseth:



Iran is embarrassed. They said they control the strait. They do not. pic.twitter.com/XywoFqqzFI — Open Source Intel (@Osint613) May 5, 2026

“Las fuerzas estadounidenses no necesitarán ingresar en aguas ni en el espacio aéreo iraníes. No buscamos un enfrentamiento. Sin embargo, tampoco se puede permitir que Irán impida el acceso de países inocentes, y de sus mercancías, a una vía navegable internacional. Irán es el agresor evidente: hostiga a embarcaciones civiles, amenaza indiscriminadamente a marinos y utiliza como arma un punto crítico en beneficio financiero propio, o al menos lo intenta“, dijo Hegseth.

Un buque petrolero en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el 2 de mayo de 2026. Amirhosein Khorgooi - ISNA

Más temprano, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, había advertido que las violaciones del alto el fuego –vigente desde hace cuatro semanas– por parte de Estados Unidos y sus aliados habían puesto en peligro la navegación y el tránsito energético a través de la estratégica vía marítima.

“Sabemos bien que la continuidad de la situación actual es insoportable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, señaló Qalibaf en una publicación en sus redes sociales.

La guerra en Medio Oriente está ante un riesgo latente de una escalada después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran el lunes disparos en medio de la paseada por el control del estrecho de Ormuz.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en el Pentágono. SAUL LOEB - AFP

Caine, por su parte, señaló que actualmente “hay más de 22.500 marineros embarcados en más de 1550 buques comerciales atrapados en el Golfo Pérsico, sin poder transitar”.

“Los destructores de misiles guiados y otros buques de guerra están detectando y neutralizando amenazas iraníes. Esto incluye lanchas rápidas y drones de ataque unidireccionales en el aire”, dijo Caine. También participan del operativo más de 100 cazas y unos 15.000 soldados estadounidenses, amplió.

“Los buques mercantes que transiten por la zona verán, oirán y, francamente, sentirán nuestro poderío militar a su alrededor, en el mar, en el aire y por radio. Y esta mañana buques mercantes de bandera estadounidense han transitado por la zona, y prevemos que más transitarán en los próximos días más al norte del Golfo”, indicó Caine.

El general señaló que Irán disparó contra buques comerciales en nueve ocasiones y que incautó dos portacontenedores desde que comenzó el alto el fuego.

“Atacaron a las fuerzas estadounidenses más de diez veces. Todos estos incidentes se mantuvieron, hasta el momento, por debajo del umbral que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala“, dijo.

Caine y Hegseth afirmaron que las lanchas rápidas que Irán utilizó para intentar atacar a los buques solo empleaban armas ligeras —rifles o ametralladoras—, pero añadieron que las fuerzas del régimen también disparó pequeños misiles de crucero costeros contra las embarcaciones, los cuales no impactaron.

El lunes, el Ejército estadounidense había informado la destrucción de seis pequeñas embarcaciones iraníes y drones en el estrecho de Ormuz, en el marco del “Proyecto Libertad” ordenado por Trump.

El presidente Donald Trump, en un evento en la Casa Blanca. Jacquelyn Martin - AP

La estrecha vía marítima, por la que también transita una parte importante del suministro mundial de gas, fertilizantes y otras materias primas, ha permanecido prácticamente cerrada desde que Estados Unidos e Israel lanzaron los ataques contra Irán el 28 de febrero pasado, lo que provocó un fuerte impacto económico global.

Varios buques mercantes en el golfo informaron el lunes explosiones o incendios, y un puerto petrolero en los Emiratos Árabes Unidos, que alberga una gran base militar estadounidense, resultó incendiado por misiles y drones iraníes. Fue el primer ataque en territorio emiratí desde que entró en vigor el alto el fuego.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que los episodios del lunes demostraban que no había una solución militar a la crisis. Señaló que las conversaciones de paz avanzaban con la mediación de Pakistán y advirtió a Estados Unidos y a los Emiratos Árabes Unidos que evitaran verse arrastrados a un “atolladero”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (segundo por la izquierda), se reúne con el primer ministro Shehbaz Sharif en Islamabad, Pakistán, el 25 de abril de 2026. Oficina del Primer Ministro de Pakistán - AP

El gobierno de Corea del Sur informó que uno de sus buques mercantes, el HMM Namu, sufrió una explosión y un incendio en la sala de máquinas mientras transitaba por el estrecho, aunque no hubo heridos a bordo. Un vocero dijo que no estaba claro si el incendio fue provocado por un ataque.

También el lunes, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que dos buques habían sido alcanzados por disparos frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, y la petrolera emiratí Adnoc señaló que uno de sus petroleros había sido impactado por drones iraníes.