Israel anuncia una reapertura limitada de Rafah tras recuperar al último rehén

JERSUSALÉN.– Israel anunció este lunes la recuperación e identificación de los restos de Ran Gvili, el último rehén israelí que permanecía en la Franja de Gaza, un hecho que despeja el camino político y diplomático para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego que mantiene en pausa la guerra entre Israel y Hamas desde el 10 de octubre. A su vez, comunicó la apertura parcial del paso fronterizo de Rafah.

El anuncio llegó un día después de que el ejército israelí informara que llevaba a cabo una “operación a gran escala” en un cementerio del norte del enclave palestino para localizar el cuerpo del policía, capturado durante el ataque perpetrado por el grupo terrorista el 7 de octubre de 2023.

El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la recuperación de los restos como “un logro increíble” y sostuvo que su gobierno cumplió la promesa de devolver a todos los rehenes. “Prometí que traeríamos a todos a casa y hemos traído a todos a casa”, declaró a medios israelíes. Según explicó, Gvili fue uno de los primeros rehenes trasladados a Gaza tras el ataque de Hamas, en el que murieron unas 1200 personas en territorio israelí y 251 fueron secuestradas, dando inicio a la actual guerra.

Ran Gvili, conocido por sus allegados como “Rani”, tenía 24 años y era oficial de la unidad de élite Yasam de la policía israelí. Fue abatido mientras combatía a milicianos de Hamas durante la irrupción del grupo islamista en el sur de Israel. Desde entonces, su cuerpo permanecía en Gaza, convirtiéndose en el último rehén cuya situación seguía sin resolverse y en un símbolo de las tensiones que rodearon la implementación del alto el fuego.

La recuperación de sus restos era una condición central para dar por concluida la primera fase de la tregua. La familia de Gvili había reclamado de forma insistente que Israel no avanzara hacia la segunda etapa del acuerdo hasta que el cuerpo fuera localizado y devuelto. “Hamas está engañando a la comunidad internacional y se niega a devolver a nuestro hijo”, habían señalado en un comunicado reciente, citando declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump durante el Foro de Davos, en las que aseguró que el grupo islamista sabía exactamente dónde se encontraban los restos.

El ejército israelí informó que la operación se desarrolló en el área conocida como la “Línea Amarilla”, una zona que divide sectores del territorio gazatí y que permanece bajo control militar israelí. Según fuentes castrenses, participaron unidades especializadas, entre ellas equipos de búsqueda, rabinos y expertos forenses dentales, con el objetivo de identificar de manera certera los restos humanos hallados. Hamas confirmó las tareas de búsqueda y sostuvo que había entregado a los mediadores toda la información disponible sobre el posible paradero del cuerpo, al tiempo que acusó a Israel de obstaculizar los esfuerzos en las áreas que controla.

“Reapertura limitada”

Con la recuperación de Gvili, Israel confirmó también la reapertura “limitada” del cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, un punto clave tanto desde el punto de vista humanitario como político. Según la oficina de Netanyahu, el paso se habilitará únicamente para el tránsito de peatones y bajo un estricto mecanismo de inspección israelí, como parte del plan de 20 puntos impulsado por Trump. Rafah es considerado por los palestinos como su principal “salvavidas” hacia el exterior y había permanecido mayormente cerrado desde mayo de 2024, con una breve excepción a comienzos de 2025.

La guerra en Gaza dejó al menos 71.657 muertos en el enclave palestino, según cifras del Ministerio de Salud local consideradas fiables por Naciones Unidas, además de una devastación masiva de infraestructura y un colapso humanitario sin precedentes.

La reapertura del cruce es vista por mediadores internacionales como la señal más clara del inicio de la segunda fase del alto el fuego, que prevé el desarme de Hamas, la retirada progresiva del ejército israelí –que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza–, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la formación de un gobierno palestino tecnocrático encargado de la administración cotidiana del territorio. Egipto presionó de manera constante para que Rafah se abra en ambas direcciones, permitiendo no solo el ingreso de ayuda humanitaria sino también la salida de civiles, enfermos y heridos.

El anuncio israelí se produjo tras intensas gestiones diplomáticas de Estados Unidos para mantener vivo el acuerdo negociado por la administración Trump. El sábado, Netanyahu se reunió en Jerusalén con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente y asesor para Medio Oriente. Aunque la oficina del primer ministro no dio detalles del contenido de las conversaciones, un funcionario estadounidense señaló que Washington trabaja estrechamente con Israel tanto en la cuestión de los rehenes como en los próximos pasos para la desmilitarización de Gaza.

