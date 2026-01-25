Israel registra un cementerio en Gaza en busca del último rehén tras recibir información de Hamas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emprendieron este domingo una intensa búsqueda en un cementerio del norte de la Franja de Gaza para recuperar el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén retenido en el territorio palestino luego de que Hamas proporcionara información sobre el lugar donde se hallarían sus restos.

El operativo, confirmado por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, ocurre luego de que el grupo terrorista asegurara haber entregado a los mediadores internacionales la información exacta sobre la ubicación del cadáver del oficial de la policía israelí.

“Afirmamos haber transmitido a los mediadores todos los detalles que disponemos sobre el lugar donde se encontró el cuerpo del prisionero”, declaró un portavoz del ala militar de la organización terrorista en el enclave.

Miembros de los grupos Yihad Islámica y Hamás, con el rostro enmascarado, entregan una bolsa que se cree que contiene los restos de un rehén fallecido a la Cruz Roja, para su traspaso a las autoridades israelíes, en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, el 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Jehad Alshrafi - AP

“Lo que confirma esto es que el enemigo está llevando a cabo búsquedas en uno de los lugares, basándose en la información proporcionada a los mediadores por las Brigadas Qassam”, añadió, sin especificar el lugar.

Horas más tardes la oficina de Benjamin Netanyahu confirmó que el rastreo se estaba efectuando en un cementerio en el norte de Gaza. “Implica extensos esfuerzos de búsqueda, aprovechando al máximo toda la inteligencia disponible”. Y añadió que los esfuerzos continuarán “mientras sea necesario”. Bajo un fuerte hermetismo militar, unidades especiales trabajan para poner fin a una incertidumbre que se prolongó por más de dos años.

Ran Gvili

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, y tenía 24 años el día en que Hamás lanzó el ataque en territorio israelí que desató la guerra en Gaza.

En octubre de 2023, se encontraba de baja médica a la espera de una operación en el hombro. Cuando escuchó que había un ataque, decidió salir de su casa con su arma personal. Resultó herido por disparos en combates en el kibutz de Alumim y después fue llevado a Gaza. Las autoridades israelíes informaron a los padres de Gvili en enero de 2024 de que su hijo no había sobrevivido a las heridas.

En esta combinación de imágenes del 16 de octubre de 2025, proporcionada por el Foro de Familias de Rehenes, aparecen algunos de los fallecidos que seguían retenidos en Gaza al inicio del reciente cese el fuego, de izquierda a derecha, arriba, Bipin Joshi, Yossi Sharabi, Guy Illouz, Ran Gvili, Eitan Levi, Dror Or, Itay Chen, Uriel Baruch, segunda fila, de izquierda a derecha, Amiram Cooper, Joshua Loitu Mollel, Tamir Nimrodi, Oz Daniel, Omer Neutra, Lior Rudaeff, Inbar Hayman, Meny Godard, tercera fila, de izquierda a derecha, Daniel Peretz, Eliyahu Margalit, Sahar Baruch, Tamir Adar, Tal Haimi, Muhammad Al-Atarash, Hadar Goldin and Arie Zalmanovich. (Foro de Familias de Rehenes vía AP) Hostage's Family Forum

Sin embargo, su familia manifestó en diciembre del año pasado su esperanza de recuperarlo. “Realmente esperamos que suceda. Él corrió para ayudar, para salvar a gente”, afirmó su padre, Talik Gvili.

Y agregó: “Aunque ya estaba herido antes del 7 de octubre, ese era Rani, siempre adelante, el primero en ayudar y el primero en intervenir. Él luchó hasta la última bala”.

“De alguna manera, va con él. Ser el que se quedó atrás. De alguna forma nos ayuda a aceptar esta situación, pero principalmente porque no tenemos otra opción. No elegimos ser los últimos. Hay alguien que tiene que ser el último y terminó siendo nuestra familia”, expresó, por su parte, su madre.

Bajo la primera fase del acuerdo de tres fases, entre Israel y Hamas impulsado por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre, la organización palestina liberó a todos menos uno de los rehenes que tenía en su poder a cambio de cientos de palestinos que estaban detenidos por Israel.

Semanas atrás, Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase del alto al fuego para la Franja de Gaza, con el desarme total del grupo Hamas, el comienzo de la reconstrucción de la zona, y la formación de un comité de 15 palestinos que se ocupará del gobierno diario del territorio.

Con información de AFP