BEIRUT (AFP).- En medio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, Israel afirmó haber atacado más de 200 objetivos del grupo terrorista pro-iraní Hezbollah en el Líbano en 24 horas. Además, en ataques de este sábado, 10 personas, entre ellas tres socorristas, murieron en el sur del país.

Según medios estatales, una decena de localidades fueron blanco de bombardeos. Tres de los ataques golpearon varias localidades en el distrito de Nabatiye. En ellos murieron entre otros un miembro de la Defensa Civil y dos rescatistas del Comité Islámico de Salud, afiliado a Hezbollah, en guerra con Israel desde el 2 de marzo, precisó el ministerio.

Israel atacó objetivos de Hezbollah en el Líbano en medio de las conversaciones entre EE.UU. e Irán

“La Fuerza Aérea atacó en las últimas 24 horas más de 200 objetivos de la organización terrorista Hezbollah en el Líbano. Israel continúa atacando infraestructuras de la organización y apoyando las actividades de las fuerzas terrestres que operan en el sur de Líbano. Además, continúa con sus ataques contra lanzadores con el objetivo de frustrar disparos hacia los civiles del Estado de Israel”, indicaron las autoridades en un posteo en X.

✈️ Within a minute, the IDF eliminated 180+ Hezbollah terrorists in 3 areas simultaneously in a large-scale strike based on precise and high-quality intelligence.



~100 targets were struck simultaneously across Beirut, the Beqaa, and southern Lebanon, including main command… pic.twitter.com/0HvbwGJkT1 — Israel Defense Forces (@IDF) April 10, 2026

Hezbollah sumó al Líbano al conflicto iniciado con los ataques israelo-estadounidenses del 28 de febrero en Irán al disparar proyectiles contra Israel el 2 de marzo.

Estados Unidos e Irán anunciaron una tregua el martes, pero según Israel esta no concierne al Líbano. Teherán, que este sábado negocia con Washington en Pakistán para tratar de encontrar una salida, insiste en que se dé el alto el fuego también en el Líbano si se quiere restablecer la paz en Medio Oriente.

El miércoles, Israel, que ocupa una parte del sur del país vecino, causó más de 350 muertos y más de 1200 heridos en una intensa oleada de ataques que incluyó barrios de Beirut. El Estado hebreo afirma que ese día mató a 180 combatientes de Hezbollah.

En vistas a poner fin a este frente de la guerra, que ya causó la muerte de más de 1950 personas, la presidencia libanesa confirmó que el martes mantendrá conversaciones con Israel en Washington. El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, emisario para estas negociaciones, aseguró sin embargo que Israel no discutirá un alto el fuego con el grupo pro iraní.

Un diputado del movimiento libanés, Hasán Fadlalá, reafirmó este sábado el rechazo de Hezbollah a cualquier negociación directa entre el Líbano e Israel. Estas negociaciones constituyen “una violación flagrante” de la Constitución y “agravan las divisiones internas en un momento en que el Líbano necesita más que nunca solidaridad y unidad interna para hacer frente a la agresión israelí”, declaró el diputado en un comunicado.

El consejero del guía supremo iraní Alí Akbar Velayati declaró que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, “debería saber que ignorar el papel único de la resistencia y del heroico Hezbollah expondrá al Líbano a riesgos de seguridad irreparables”.

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