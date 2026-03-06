Rusia proporciona datos de inteligencia a Irán para atacar fuerzas norteamericanas, según The Washington Post
Tres fuentes afirmaron al medio de la capital estadounidense que el Kremlin facilita al régimen islámico información sobre la ubicación de buques de guerra y aeronaves de EE.UU. en Medio Oriente
- 3 minutos de lectura'
WASHINGTON.– Rusia proporciona a Irán información de inteligencia para la selección de objetivos, que incluye la ubicación de buques de guerra y aeronaves norteamericanas en Medio Oriente, informó el viernes The Washington Post, que citó a tres funcionarios familiarizados con los datos de inteligencia.
El alcance del apoyo ruso a Irán no está del todo claro, pero la capacidad del propio Ejército iraní para localizar fuerzas estadounidenses se ha visto degradada desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Teherán la semana pasada, según el reporte.
Desde entonces, la guerra se ha intensificado, desencadenando ataques por parte de Irán y arrastrando a países vecinos, mientras Teherán busca imponer un alto costo a Washington, Tel Aviv y sus aliados.
Diálogo con el régimen iraní
El Ejército norteamericano identificó a seis soldados reservistas muertos en Kuwait cuando un dron se estrelló contra una instalación militar estadounidense en el puerto de Shuaiba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros altos funcionarios han advertido que el conflicto probablemente provocará más muertes entre militares estadounidenses.
“El régimen iraní está siendo absolutamente aplastado. Su represalia con misiles balísticos disminuye cada día, su marina está siendo aniquilada, su capacidad de producción está siendo demolida y sus fuerzas proxy apenas están ofreciendo resistencia”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly en una declaración en respuesta a preguntas de Reuters.
El Kremlin afirmó el viernes que Rusia está en diálogo con representantes del liderazgo iraní, aunque se negó a ofrecer más detalles cuando periodistas le preguntaron si Moscú estaba ayudando a Teherán.
Una portavoz de la Casa Blanca tampoco comentó directamente sobre este supuesto apoyo.
El conflicto ha resultado ser un impulso inesperado para Rusia, con un aumento significativo en la demanda de su petróleo y gas, lo que ha activado exportaciones que habían sido golpeadas en los últimos años por las sanciones vinculadas a su guerra en Ucrania, país que recibió de parte de Estados Unidos información de inteligencia sobre Rusia.
La embajada rusa en Washington y la misión de Rusia ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Agencia Reuters y diario The Washington Post
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Colapsaron tres edificios. Israel bombardea Irán y el Líbano mientras Estados Unidos dice que los ataques “aumentarán drásticamente”
Escalofriante. Las predicciones de Baba Vanga para 2026 vuelven a acaparar toda la atención
A bordo de su jet privado. Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita con su familia por la guerra en Medio Oriente
- 1
Yigal Carmon, experto en Medio Oriente: “No hay una Delcy Rodríguez en Irán, el régimen va a luchar hasta la muerte”
- 2
Israel advierte que el bastión de Hezbollah en Líbano podría sufrir la devastación de Gaza y provoca pánico y evacuaciones
- 3
Una pequeña minoría en Israel vive la guerra con sentimientos encontrados
- 4
Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 5 de marzo