Rusia proporciona datos de inteligencia a Irán para atacar fuerzas norteamericanas, según The Washington Post

WASHINGTON.– Rusia proporciona a Irán información de inteligencia para la selección de objetivos, que incluye la ubicación de buques de guerra y aeronaves norteamericanas en Medio Oriente, informó el viernes The Washington Post, que citó a tres funcionarios familiarizados con los datos de inteligencia.

El alcance del apoyo ruso a Irán no está del todo claro, pero la capacidad del propio Ejército iraní para localizar fuerzas estadounidenses se ha visto degradada desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Teherán la semana pasada, según el reporte.

Humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 6 de marzo de 2026 IBRAHIM AMRO� - AFP�

Desde entonces, la guerra se ha intensificado, desencadenando ataques por parte de Irán y arrastrando a países vecinos, mientras Teherán busca imponer un alto costo a Washington, Tel Aviv y sus aliados.

Diálogo con el régimen iraní

El Ejército norteamericano identificó a seis soldados reservistas muertos en Kuwait cuando un dron se estrelló contra una instalación militar estadounidense en el puerto de Shuaiba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros altos funcionarios han advertido que el conflicto probablemente provocará más muertes entre militares estadounidenses.

“El régimen iraní está siendo absolutamente aplastado. Su represalia con misiles balísticos disminuye cada día, su marina está siendo aniquilada, su capacidad de producción está siendo demolida y sus fuerzas proxy apenas están ofreciendo resistencia”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly en una declaración en respuesta a preguntas de Reuters.

Mujeres sostienen carteles del asesinado líder supremo de Irán durante las oraciones del mediodía del viernes en el complejo de la mezquita Mosalla, en Teherán, el 6 de marzo de 2026 -� - AFP�

El Kremlin afirmó el viernes que Rusia está en diálogo con representantes del liderazgo iraní, aunque se negó a ofrecer más detalles cuando periodistas le preguntaron si Moscú estaba ayudando a Teherán.

Una portavoz de la Casa Blanca tampoco comentó directamente sobre este supuesto apoyo.

El conflicto ha resultado ser un impulso inesperado para Rusia, con un aumento significativo en la demanda de su petróleo y gas, lo que ha activado exportaciones que habían sido golpeadas en los últimos años por las sanciones vinculadas a su guerra en Ucrania, país que recibió de parte de Estados Unidos información de inteligencia sobre Rusia.

La embajada rusa en Washington y la misión de Rusia ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Agencia Reuters y diario The Washington Post