El rey Guillermo habló en español y sorprendió a todos con su pronunciación: “Por supuesto”

La Fórmula 1 no solo se centra en lo que hacen los pilotos dentro del circuito, sino que muchas veces los flashes se los roban las celebridades que van a presenciar la carrera. Esta vez, en el Gran Premio de Países Bajos, la pareja real, Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta, fueron a saludar a los pilotos y a los fanáticos como buenos anfitriones y se dio una situación particular cuando el rey fue entrevistado por un periodista.

El Zandvoort circuit, escenario de la fecha 15° de la temporada, fue testigo de un momento particular que involucró a la realeza neerlandesa. Cuando se acercaron a la zona de boxes para vivir de cerca la adrenalina de la competencia, Juan Fossaroli, de ESPN, los abordó para preguntarles cómo estaban viviendo toda la experiencia.

El periodista se dirigió primero a la reina Máxima y le consultó en español si podían “molestarla un segundo”. La monarca respondió con un claro “sí”, y Guillermo, al ver que el equipo periodístico era de Argentina, agregó con una sonrisa: “No lo puedo creer. Sí, sí, por supuesto”.

Máxima, visiblemente entusiasmada con el evento, hizo énfasis en la masiva presencia de aficionados locales y destacó la presencia del neerlandés Max Verstappen, la figura de Red Bull. “Me parece que hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte y sobre todo a apoyarlo mucho a Max, pero también a todos los corredores“, reconoció.

Luego, la reina expresó todo su aprecio por la Fórmula 1: “Es un deporte fantástico donde no solamente importa el corredor, sino también las escuderías, con la tecnología que tienen, recién me estaba explicando de cómo cambiaron un auto de un lugar al otro. Y nada, es súper interesante y muy divertido para todos”, aseveró.

El reportero, aprovechando la cercanía, se dirigió al rey Guillermo en inglés, preguntándole si estaba “muy orgulloso de Máxima, de toda la gente y del Gran Premio”. El monarca asintió y allí se dio una divertida escena para cerrar la nota.

El gesto de Fossaroli que se volvió viral (Captura: ESPN)

“Tenemos que irnos”, le dijo Máxima a su esposo tocándole el hombro desde atrás. “Tenemos el momento del himno nacional”, explicó el rey a Fossaroli, que reaccionó con una expresión muy marcada de asombro y una sonrisa, en un gesto que se volvió viral rápidamente y se dejó uno de los momentos destacados de la carrera de Zandvoort.

