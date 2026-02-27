Trump ordena a su gobierno dejar de usar “inmediatamente” la IA de Anthropic tras una conflicto con el Pentágono

WASHINGTON.– El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el viernes a todas las agencias del gobierno federal que dejen de usar “inmediatamente” la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazó la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.

En la disputa, Anthropic insistía en poner como condición para mantener los contratos que su tecnología no sea utilizada para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o en sistemas autónomos de armamento. Pero el Pentágono contestó que su limitación es la ley y no las condiciones de los contratistas sobre cómo usar sus productos.

“Estoy ordenando a todas las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que cesen inmediatamente todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, donde definió a la empresa como “locos de izquierda”.

“Habrá un periodo de eliminación gradual de seis meses para agencias como el Departamento de Guerra que usan productos de Anthropic en varios niveles”, agregó el presidente, refiriéndose al Departamento de Defensa.

Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el anuncio de Trump.

El Pentágono había dicho que Anthropic debía aceptar sus condiciones antes de las 17.01 (22.01 GMT) del viernes o enfrentarse a una orden de cumplimiento forzoso bajo la Ley de Producción de Defensa.

Esta normativa de la era de la Guerra Fría otorga al gobierno federal amplios poderes para obligar a la industria privada a priorizar las necesidades de seguridad nacional.

El Pentágono también amenazó con designar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, una etiqueta normalmente reservada para empresas de países adversarios y que podría perjudicar seriamente la reputación de la compañía.

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic Markus Schreiber - AP

Pero Anthropic se negó, y su director ejecutivo, Dario Amodei, aseguró el jueves que estas “amenazas” no cambian la posición de la empresa: “no podemos en conciencia acceder a su solicitud”.

Los legisladores demócratas se unieron rápidamente al bando de Anthropic. El senador Mark Warner, de Virginia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, afirmó que Trump y Pete Hegseth, secretario de Defensa, intentaban intimidar a una importante empresa estadounidense, acciones que representan un riesgo para la preparación de la defensa.

“La directiva del presidente de detener el uso de una importante empresa estadounidense de inteligencia artificial en todo el gobierno federal, sumada a la retórica incendiaria que la ataca, plantea serias dudas sobre si las decisiones de seguridad nacional se basan en un análisis minucioso o en consideraciones políticas”, declaró Warner.

La empresa ha declarado que está dispuesta a seguir negociando, pero que no cederá en sus límites.

Los empleados de la empresa han aplaudido la firme postura de su director ejecutivo. Y en un inusual gesto de unidad entre las empresas de inteligencia artificial de Silicon Valley, los empleados de dos competidores de Anthropic, OpenAI y Google, firmaron cartas de respaldo la postura de Anthropic.

Una carta publicada el jueves fue firmada por casi 50 empleados de OpenAI y 175 de Google. Criticaba las tácticas de negociación del Pentágono e instaba a sus líderes a “dejar de lado sus diferencias y unirse para seguir rechazando las demandas actuales del Departamento de Guerra”.

Agencias Reuters y AP