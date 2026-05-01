León XIV designó a un ex inmigrante salvadoreño como nuevo obispo en un bastión trumpista

ROMA.- En el marco del enfrentamiento a distancia entre los dos norteamericanos más influyentes del momento, el papa León XIV y el presidente Donald Trump, no pasaron desapercibidos este viernes dos designaciones realizadas por el pontífice en Estados Unidos, su país de nacimiento, anunciadas por el boletín diario del Vaticano.

En un contexto de renovación del episcopado de Estados Unidos, muy dividido y más bien conservador -pero que el ataque Trump contra León recompactó-, Robert Prevost nombró a un inmigrante salvadoreño, Evelio Menjivar-Ayala como obispo de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental, un estado en manos republicanas cuya población es en más de un 90% blanca y que votó a favor del magnate republicano por un margen de 42 puntos.

Nacido en 1970 en Chalatenango, El Salvador, y hasta ahora obispo auxiliar de Washington, durante su adolescencia Menjivar-Ayala intentó entrar ilegalmente a Estados Unidos en tres ocasiones. Finalmente llegó a California en 1990, tras ser introducido de contrabando en el baúl de un coche junto a su hermano, cruzando la frontera entre Tijuana y San Diego. Durante los años siguientes, Menjivar-Ayala trabajó como conserje y en la construcción en California antes de volverse sacerdote, según subrayó el periodista estadounidense Christopher Hale, que calificó de “histórico” este nombramiento.

Hale también reflotó uno de los últimos posteos antes de ser electo papa en X de Robert Prevost (entonces prefecto del Dicasterio de los Obispos), cuando retuiteó a otro observador de temas de Iglesia que celebraba al entonces obispo auxiliar de Washington salvadoreño, que cuestionaba las políticas de deportación de Trump y de su amigo salvadoreño Najib Bukele.

Pope Leo XIV’s last tweet before his election praised the bishop’s work and criticized Trump’s relationship with the Salvadoran president. pic.twitter.com/nVyvfB0QfQ — Christopher Hale (@ChristopherHale) May 1, 2026

El boletín del Vaticano –que no mencionó en su biografía los tres intentos de ingresar a Estados Unidos de Menjivar-Ayala–, recordó que luego de estudiar filosofía en el Seminario Universitario Saint John Vianney de Miami y teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma, obtuvo la licenciatura en el Pontificio Instituto Scalabriniano de Teología Pastoral para la Movilidad Humana en Roma. Después de ser ordenado sacerdote en 2004 para la arquidiócesis de Washington, después de desempeñarse en diversas parroquias, el papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de la capital estadounidense en diciembre de 2022: así, se convirtió en el primer obispo salvadoreño en los Estados Unidos.

León XIV, que en diciembre pasado dejó en claro su determinación a renovar el episcopado de su país al nombrar en Nueva York, la diócesis más importante y hasta entonces encabezada por el cardenal conservador Timoty Dolan, al arzobispo Ronald Hicks, una figura en las antípodas, que vivió en El Salvador y que tiene una relación muy cercana con la comunidad hispana -cuando asumió por primera vez hubo una celebración bilingüe en la catedral de San Patricio-, sorprendió con otro nombramiento.

Ronald Hicks Ryan Murphy - FR172324 AP

León XIV, en efecto, designó como nuevo obispo auxiliar de Washington a Robert Boxie III, sacerdote negro, nacido en 1980 en Louisiana, que con 46 años se convirtió en el obispo más joven de Estados Unidos y conocido por sus críticas a los ataques de la Casa Blanca contra la diversidad racial.

“Es realmente frustrante, especialmente en el momento que estamos viviendo. Los ataques contra la ‘DEI’ (Diversidad, Equidad e Inclusión) ... ya ni siquiera sé qué significa. Es un término que ha sido secuestrado. Significa muchas cosas para muchas personas diferentes”, dijo Boxie, según recordó la prensa estadounidense.

NEW: Pope Leo XIV appoints the youngest bishop in the United States.



Robert Boxie III, 46, is a new auxiliary bishop of Washington.



Boxie has been outspoken against the White House’s attacks against racial diversity.



“It’s really frustrating — especially this moment that… pic.twitter.com/c4Zxd2bhXM — Christopher Hale (@ChristopherHale) May 1, 2026

“Creo que, en esencia, es lo que representa Estados Unidos. Somos una nación diversa con gente de todo el mundo. La diversidad es algo bueno. La diversidad es un don de Dios. Y el hecho de que se haya convertido en algo negativo, o en algo que debe evitarse o de lo que no se debe hablar, simplemente contradice nuestra identidad como estadounidenses. Gran parte de nuestra historia ha sido excluyente, especialmente en lo que respecta a la raza. Y eso es simplemente antiamericano; es anticristiano; es anticatólico”, agregó.

León XVI también nombró sugestivamente como obispo auxiliar de Washington al padre Gary Studniewski, oriundo de Ohio, que fue, entre otros cargos, capellán militar y obtuvo un Máster en Estudios Estratégicos en el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos.

Among a presbyterate of overachievers (usually born elsewhere), today’s DC Aux picks are emblematic: +Studniewski served in Army pre-sem before retiring as a Colonel-chaplain… and Vanderbilt/Harvard Law grad +Boxie becomes 1st US bishop born in the 80s. https://t.co/ydgN8mCeMG — Rocco Palmo (@roccopalmo) May 1, 2026

El actual arzobispo de Washington, el cardenal Robert McElroy –designado por Francisco–, muy cercano a León y una de las voces que más han cuestionado la guerra “ilegal e irresponsable” lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en una carta agradeció estas designaciones en su diócesis y lamentó “la gran pérdida” de Menjivar Ayala, que irá a Virgina Occidental, todo un mensaje del Papa para su país.