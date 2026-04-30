Israel interceptó otra flotilla con ayuda humanitaria a Gaza y provocó una inesperada reacción de Meloni

ROMA.- En un episodio que desató gran revuelo internacional, Israel interceptó anoche más de 20 embarcaciones de las 58 que conforman la nueva misión humanitaria a Gaza de la Global Samud Flotilla, cerca de la isla griega de Creta y capturó al menos a 175 activistas, a quienes trasladará a su territorio, según informaron autoridades y los organizadores del convoy. Frente a ello y ante un claro cambio de registro, la premier italiana, Giorgia Meloni, salió a condenar el episodio y exigió la inmediata liberación de los italianos involucrados.

“El gobierno italiano condena el secuestro de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, ocurrida anoche en aguas internacionales frente a las costas de Grecia, y le pide al gobierno de Israel la inmedata liberación de todos los italianos detenidos ilegalmente, el respeto del derecho internacional y garantías sobre la incolumidad física de las personas”, se indicó en un comunicado del Palacio Chigi.

El repudio de Meloni se conoció pasado el mediodía local, es decir, varias horas después de que trascendiera la noticia del asalto de fuerzas israelíes a la expedición que intenta llevarle ayuda humanitaria al enclave palestino que, a diferencia de la última vez, -en octubre-, tuvo lugar siempre en aguas internacionales, pero a unas 500 millas náuticas (más de 900 kilómetros) de las costas de Gaza.

Meloni, que el año pasado había tildado de “irresponsables” a los pacifistas italianos que participaban de la misma misión de la Flotilla, esta vez actuó distinto. Así, decidió condenar el secuestro de barcos después de reunirse y tratar el asunto con el canciller y vicepremier, Antonio Tajani, y el ministro de Defensa, Guido Crosetto, y cuando la oposición de centroizquierda ya había salido a presionarla para que rompiera el silencio y actuara.

La marina israelí detuvo en la noche del miércoles a 175 activistas que se encontraban a bordo de la expedición (aunque según la Flotilla serían 211) y los está llevando a Israel. Entre ellos, se cuentan 23 italianos y unos treinta españoles, según fuentes de prensa.

“Anoche, el mundo fue testigo de cómo Israel exportaba su doctrina militar de abandono planificado, cuando las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron, inutilizaron y destruyeron sistemáticamente varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud en una violenta incursión en aguas internacionales”, denunció un comunicado de la Flotilla, que se autodefine un movimiento global de gente común de más de 70 países que se unió “para defender la dignidad humana y el derecho internacional que los gobiernos no han protegido”.

De acuerdo al mismo comunicado, más de 180 civiles de todo el mundo fueron atacados directamente. “Tras detener a los participantes, destruir un motor e interferir las comunicaciones, las Fuerzas de Defensa de Israel se retiraron, secuestrando a algunos participantes o dejando intencionadamente a civiles a la deriva en embarcaciones averiadas e inoperativas, directamente en la trayectoria de una fuerte tormenta que se aproximaba”, se advirtió.

🙌 Movilización mundial en apoyo a la misión humanitaria rumbo a Gaza, a la Global Sumud Flotilla.

Ante la intervención, detención y asalto ilegal en aguas internacionales por parte de Israel.

Hoy jueves 30/04 19H. Ministerio de Exteriores

Plaza de la Provincia @gbsumudflotilla pic.twitter.com/1RgRH0e3yr — BDS Madrid 🇵🇸 (@BDSMadrid) April 30, 2026

“La lógica empleada por Israel anoche refleja la implacable campaña de años de hambruna y matanza de palestinos: llevan a cabo activamente las masacres y crímenes de guerra con impunidad, o sabotean los medios de supervivencia, dejando que la ‘naturaleza’ o las ‘circunstancias’ terminen el trabajo”, sentenció el comunicado.

“El mundo no puede permanecer impasible mientras Israel continúa su genocidio contra los palestinos y viola innumerables leyes internacionales con impunidad”, clamaron desde el movimiento en un llamado global a movilizarse en apoyo a la misión.

La reacción de Israel

Israel, por su parte, denunció que el grupo terrorista Hamas está detrás de esta nueva misión de la Flotilla, a la que acusó de llevar droga y preservativos y aseguró haber actuado de acuerdo con el derecho internacional.

Hamas aún sigue presente en la arrasada franja de Gaza, aunque diezmado y más que debilitado después de dos años de guerra de represalia por el brutal asalto del 7 de Octubre de 2023.

The driving force behind the flotilla provocation is Hamas - joining hands with professional provocateurs - with the aim of sabotaging President Trump’s peace plan transition to its second phase and intended to divert attention from Hamas’s refusal to disarm.



Israel is committed… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026

“La fuerza impulsora detrás de la provocación de la flotilla es Hamas, en alianza con provocadores profesionales, con el objetivo de sabotear la transición del plan de paz del presidente Trump a su segunda fase y desviar la atención de la negativa de Hamás a desarmarse”, denunció un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país.

“Israel está comprometido con la libertad de navegación. Debido a la gran cantidad de embarcaciones que participaban en la flotilla, el riesgo de escalada y la necesidad de prevenir la violación de un bloqueo legal, se requirió una acción temprana de conformidad con el derecho internacional. La operación se llevó a cabo en aguas internacionales de forma pacífica y sin víctimas”, agregó.

“Una inspección inicial de las embarcaciones reveló materiales que parecen ser drogas y anticonceptivos. Esta flotilla es otra maniobra de relaciones públicas, sin ayuda humanitaria. Se trata de provocadores profesionales en cruceros de placer. Una ‘flotilla de condones’: ni más ni menos”, sostuvo Tel Aviv.

Condena internacional

En medio de gran revuelo internacional y la convocación de manifestaciones de apoyo a la misión, Turquía calificó el asalto israelí a la Flotilla como un “acto de piratería”. En un comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores turco resaltó que “al atacar la Flotilla Global Sumud, cuya misión es visibilizar la catástrofe humanitaria que afecta a la población inocente de Gaza, Israel también ha violado los principios humanitarios y el derecho internacional”.

Ankara habló de “acto de agresión” y “violación del principio de libertad de navegación en alta mar” y llamó a la comunidad internacional a “adoptar una posición unificada contra este acto ilícito de Israel”.

Si bien Meloni condenó el asalto, la oposición de centroizquierda insistió en que no es suficiente. “Ante otro acto de terrorismo perpetrado por el gobierno de Netanyahu, la condena no basta. La única respuesta posible, tras años de destrucción de Gaza y del pueblo palestino, con más de 70.000 civiles muertos y 4 millones de refugiados entre Gaza y Líbano, son las sanciones contra el gobierno israelí y el reconocimiento inmediato del Estado de Palestina”, clamó Angelo Bonelli, diputado de Alianza Verdes e Izquierda.

Di fronte all’ennesimo atto di terrorismo e di violazione del diritto internazionale, cos’altro deve accadere affinché il governo di Giorgia Meloni applichi le sanzioni a Israele?#AlleanzaVerdiSinistra #flotilla pic.twitter.com/QSuUMa94uP — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) April 30, 2026

“Meloni aboga hoy por el respeto al derecho internacional, pero a la hora de la verdad, Italia se interpuso en el camino. El gobierno italiano se opuso a la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. ¿Por qué nunca ha querido sancionar al gobierno de Netanyahu? ¿Por qué Italia sigue bloqueando cualquier iniciativa concreta contra un gobierno responsable de crímenes contra el pueblo palestino?”, cuestionó.

“Sin sanciones, sin la suspensión de los acuerdos, sin el reconocimiento del Estado de Palestina y sin un cambio de postura claro, la posición del gobierno italiano no es más que hipocresía. Y con este silencio, Italia se convierte en cómplice de todo esto”, denunció luego.

Fiel reflejo de la tensión y después que un vocero del gobierno griego aseguró que “Atenas no fue consultada” antes del asalto a los barcos que navegaban cerca de Creta, los ministerios de Relaciones Exteriores de Italia y Alemania emitieron un escrito conjunto en el que expresaron su “profunda preocupación” frente a los acontecimientos relacionados con la Flotilla, e hicieron un llamado “al pleno respeto del derecho internacional aplicable y a la abstención de acciones irresponsables”.

Y al respecto concluyeron: “Nuestra prioridad absoluta y compartida es garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, de conformidad con el derecho internacional humanitario. Recordamos nuestro compromiso compartido y los esfuerzos de la comunidad internacional para proporcionar ayuda humanitaria a Gaza de acuerdo con el derecho y las normas internacionales”.

Poco después, en un intento de desescalar el conflicto, el canciller israelí, Gideon Saar, anunció que “en coordinación con el gobierno griego, las personas trasladadas de los buques de la flotilla al buque israelí desembarcarán en una playa griega en las próximas horas”.