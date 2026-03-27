Revelan que Estados Unidos solo puede confirmar la destrucción de un tercio de los misiles de Irán

WASHINGTON.– Washington solo puede determinar con certeza haber destruido aproximadamente un tercio del vasto arsenal de misiles de Irán, cuando la guerra de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico se acerca al mes, según cinco personas familiarizadas con la inteligencia norteamericana.

El estado de otro tercio es menos claro, pero los bombardeos probablemente hayan dañado, destruido o sepultado esos misiles en túneles y búnkeres subterráneos, aclararon cuatro de las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la información.

Una explosión irrumpe tras ataques cerca de la Torre Azadi, próxima al Aeropuerto Internacional Mehrabad, en Teherán, el 7 de marzo de 2026 ATTA KENARE - AFP

Una de ellas dijo que la evaluación de inteligencia era similar respecto de la capacidad de drones de Irán, al señalar que existía cierto grado de certeza de que aproximadamente un tercio había sido destruido.

La evaluación, que no había sido reportada previamente, muestra que, aunque la mayoría de los misiles de Irán están destruidos o inaccesibles, Teherán todavía conserva un inventario significativo y podría recuperar algunos sepultados o dañados una vez que cesen los combates.

Una bola de fuego ilumina el cielo tras un ataque con misiles sobre Tel Aviv, el 28 de febrero de 2026. JOHN WESSELS - AFP

La información de inteligencia contrasta con las declaraciones públicas del presidente norteamericano, Donald Trump, el jueves, cuando afirmó que Irán tenía “muy pocos cohetes restantes”. También pareció reconocer la amenaza que representan los misiles y drones iraníes remanentes para cualquier futura operación estadounidense destinada a resguardar el económicamente vital estrecho de Ormuz.

Reuters informó que Trump está evaluando si escalar el conflicto mediante el despliegue de tropas estadounidenses en las costas iraníes a lo largo del estrecho.

“El problema con el estrecho es este: supongamos que hacemos un gran trabajo. Digamos que eliminamos el 99% (de sus misiles). El 1% es inaceptable, porque ese 1% es un misil que impacta en el casco de un barco que cuesta mil millones de dólares”, explicó Trump durante una reunión de gabinete televisada el jueves.

Un misil lanzado desde Irán se observa en el cielo desde el campamento de refugiados palestinos de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 1 de marzo de 2026 EYAD BABA - AFP

El Pentágono y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El representante demócrata Seth Moulton, veterano del Cuerpo de Marines que realizó cuatro misiones en Irak, se negó a comentar los hallazgos de Reuters, pero cuestionó las afirmaciones de Trump sobre el impacto de la guerra en el arsenal iraní.

“Si Irán es inteligente, habrá preservado parte de su capacidad: no está usando todo lo que tiene. Y está esperando el momento”, dijo Moulton.

Objetivo prioritario

El gobierno de Trump ha señalado que busca debilitar a las fuerzas armadas iraníes hundiendo su marina, destruyendo su capacidad de misiles y drones, y garantizando que la república islámica nunca posea un arma nuclear.

El Comando Central del Ejército estadounidense ha afirmado que su operación, conocida oficialmente como “Furia Épica”, está cumpliendo el cronograma o incluso adelantada respecto de los planes trazados antes del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Bomberos buscan víctimas e inspeccionan los daños en un edificio residencial en el sur de Teherán, el 27 de marzo de 2026 - - AFP

Los ataques norteamericanos han alcanzado más de 10.000 objetivos militares iraníes hasta el miércoles y, según el Comando Central, han hundido el 92% de las grandes embarcaciones de la marina iraní. El Ejército estadounidense publicó imágenes que muestran ataques a las fábricas que producen el armamento iraní y subrayó que no solo persigue los arsenales de misiles y drones, sino también la industria que los fabrica.

Aun así, el Comando Central se negó a precisar exactamente cuánto de la capacidad de misiles o drones de Irán fue destruida.

Una imagen muestra un edificio residencial dañado en el sur de Teherán, el 27 de marzo de 2026 - - AFP

Una fuente señaló que parte del problema es determinar cuántos misiles iraníes estaban almacenados en búnkeres subterráneos antes del inicio de la guerra. Estados Unidos no ha divulgado su estimación sobre el tamaño del arsenal de misiles iraní previo al conflicto.

Las estimaciones oscilan entre 2500, según el Ejército israelí, y alrededor de 6000, según algunos analistas.

Ataques iraníes en la región

A pesar del intenso ritmo de los ataques estadounidenses, Irán ha demostrado que no se ha quedado sin armamento.

Solo el jueves lanzó 15 misiles balísticos contra Emiratos Árabes Unidos, junto con 11 drones, según el Ministerio de Defensa emiratí.

También ha mostrado nuevas capacidades. La semana pasada, fuerzas iraníes dispararon por primera vez misiles de largo alcance, apuntando contra la base militar estadounidense-británica Diego García, en el océano Índico.

Trabajadores extranjeros observan una alta columna de humo negro que se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de marzo de 2026 FADEL SENNA - AFP

Nicole Grajewski, experta en las fuerzas de misiles iraníes y en la Guardia Revolucionaria en la universidad Sciences Po de París, señaló que el gobierno de Trump podría haber exagerado cuánto han degradado las capacidades iraníes los ataques estadounidenses.

Apuntó a que Irán sigue siendo capaz de lanzar ataques desde la instalación militar de Bid Kaneh, que ha sido intensamente bombardeada.

Se ven estelas de cohetes en el cielo durante una nueva andanada de ataques con misiles iraníes sobre la ciudad costera israelí de Netanya, el 27 de marzo de 2026 JACK GUEZ - AFP

“El hecho de que hayan logrado sostener esto, creo que indica que EE.UU. estaba exagerando el éxito de su operación”, dijo Grajewski, quien añadió que cree que Irán todavía conserva alrededor del 30% de sus capacidades misilísticas.

Grajewski indicó que Irán cuenta con más de una docena de grandes instalaciones subterráneas donde ha podido mantener lanzadores y misiles.

“La gran pregunta es: ¿estas instalaciones han colapsado?”, agregó.

Red de túneles de Irán

Un alto funcionario estadounidense expresó escepticismo sobre la capacidad de Estados Unidos para evaluar con precisión las capacidades misilísticas de Irán, en parte porque no está claro cuántas están bajo tierra y son de algún modo accesibles. “No sé si alguna vez tendremos una cifra exacta”, dijo el funcionario.

Personas se congregan mientras trabajadores retiran los restos de un automóvil frente a un edificio residencial que fue atacado en Teherán, el 27 de marzo de 2026 - - AFP

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció el desafío que plantea la red de túneles iraní en declaraciones del 19 de marzo, al afirmar: “Irán es un país vasto. Y al igual que Hamas y sus túneles (en Gaza), han volcado toda ayuda, todo desarrollo económico, toda ayuda humanitaria, en túneles y cohetes”.

“Pero los estamos cazando de manera metódica, implacable y abrumadora, como ningún otro Ejército del mundo puede hacerlo, y los resultados hablan por sí solos”, afirmó, sin proporcionar detalles sobre el porcentaje de misiles o drones destruidos.