Jacinda Ardern renunció como primera ministra de Nueva Zelanda

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que renunciará al cargo ya que no cree tener la energía para buscar la reelección en las elecciones de octubre. Su mandato concluiría antes del 7 de febrero.

“Para mí ya es hora”, declaró en un encuentro con miembros de su Partido Laborista, y agregó: “ Ya no tengo energía para otros cuatro años ”. “Me voy, porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple”, dijo, citada por la agencia AP.

“Soy humana, los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podamos. Y entonces es el momento. Y para mí, es el momento”, sostuvo en el mismo encuentro y reveló que llegó a esta conclusión durante las vacaciones de verano.

“ Estos fueron los cinco años y medio más gratificantes de mi vida. Pero también hubo desafíos: entre una agenda centrada en la vivienda, la pobreza infantil y el cambio climático, nos encontramos con un evento terrorista interno, un gran desastre natural, una pandemia mundial y una crisis económica”, recordó.

Jacinda Ardern es admirada por su estilo de liderazgo compasivo pero firme. Crédito: BBC

Si bien aclaró que no tiene planes para el futuro inmediato, dijo que le gustaría que el pueblo de Nueva Zelanda la recuerde como alguien que “siempre trató de ser amable”.

“Espero dejar a los neozelandeses con la creencia de que pueden ser amables, pero fuertes, empáticos pero decisivos, optimistas pero enfocados. Y que podés ser tu propio tipo de líder, uno que sabe cuándo es el momento de irse”, dijo Ardern.

La primera ministra más joven del mundo

Jacinda Ardern nació el 26 de julio de 1980 en la ciudad de Hamilton, Nueva Zelanda y se convirtió en la jefa de Estado más joven del mundo cuando fue elegida primera ministra en 2017 con tan solo 37 años. Desde entonces lideró al país durante la pandemia de Covid-19 y difíciles momentos como el ataque terrorista en dos mezquitas de Christchurch y la mortal erupción volcánica en Isla Blanca.

La mandataria de 42 años tiene un solo hijo y está casada desde 2013.

El anuncio se da en el marco de un año electoral y una competencia muy reñida dado que las encuestas de los últimos meses habían colocado al Partido Laborista liderado por Ardern ligeramente por detrás de la oposición Nacional, informó The Guardian.

Sin embargo, aún no está claro quién reemplazará a Ardern: el líder adjunto y ministro de Finanzas, Grant Robertson, quien sería considerado uno de los principales candidatos para el puesto, dijo el jueves que no buscaría el puesto. En un comunicado, dijo: “No me estoy presentando como candidato para la dirección del Partido Laborista”.

