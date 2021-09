Jair Bolsonaro citó un pasaje bíblico para criticar al gobierno argentino y atacó a quienes son de izquierda: “No tienen cerebro”

BELO HORIZONTE.- En un acto realizado este jueves en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para celebrar sus mil días en el gobierno, el presidente brasileño usó una cita bíblica para criticar al gobierno argentino, al de Cuba y al de Venezuela, y a sus predecesores en el cargo, Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

“Siempre uso un pasaje bíblico: ‘Por falta de conocimiento mi pueblo pereció' (...). La Argentina recondujo al gobierno al mismo grupo del Foro de San Pablo, Lula, Dilma, Maduro, Fidel Castro y Chávez”, dijo Bolsonaro.

.@jairbolsonaro citó un pasaje bíblico para criticar al gobierno argentino. Fue esta mañana durante un acto en MG. "Por falta de conocimiento, Argentina recondujo al gobierno al mismo grupo del Foro de San Pablo, Lula, Dilma, Maduro, Fidel Castro y Chávez". pic.twitter.com/PkLFn7QBs5 — Marcelo Silva de Sousa (@msilvadesousa) September 30, 2021

La frase parece hacer referencia a un libro del Antiguo Testamento, Oseas 4,6, que dice: “Por falta de conocimiento mi pueblo pereció, por cuanto tú has rechazado el conocimiento”.

En su discurso Bolsonaro estuvo hablando del problema de la inflación de su país por la que culpó a los gobiernos anteriores aunque admitió “no estoy esquivando mi responsabilidad”.

Aunque mantienen el diálogo, el ultraderechista Bolsonaro y Alberto Fernández suelen tener tensos cruces en cada una de sus reuniones. El último choque fue luego del comentario del presidente argentino cuando en junio pasado dijo que los argentinos “llegamos de los barcos” mientras que “los brasileños salieron de la selva”. Bolsonaro publicó entonces una foto en la que se lo veía con una comunidad indígena de su país, acompañada por la palabra “SELVA!” y la bandera brasileña. Luego preguntó “¿Dónde está el grito de Tarzán?”.

El Foro de San Pablo es una agrupación de partidos y grupos políticos de izquierda latinoamericanos fundada en 1990 por Lula da Silva.

Además, Jair Bolsonaro afirmó que son “descerebradas” las personas que siguen siendo de izquierda después de los 30 años de edad, mientras la prensa reveló mensajes del mandatario en los que se transcriben críticas a la izquierda por parte del dictador chileno Augusto Pinochet.

”Dice un viejo dictado: ‘quien hasta los 30 [años] no fue de izquierda no tiene corazón, y quien después de los 30 continúa en la izquierda no tiene cerebro’”, afirmó el mandatario durante un acto celebrado esta mañana en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. De ese modo, Bolsonaro respondió a una mujer que al parecer lo criticó o insultó a los gritos durante el acto ante un nutrido grupo de seguidores del mandatario.

El video divulgado en sitios oficialistas no captó la frase de la presunta opositora, pero sí registró una generalizada repulsa en contra de ella de parte del público. Al extinguirse el abucheo del público, Bolsonaro dijo: “No voy a ofender a esa señora que pronunció esas palabras que no se entendieron”. El gobernante ha tenido expresiones severas en las últimas semanas contra dirigentes de izquierda. Especialmente contra Lula da Silva y el dirigente de los “sin techo” Guilherme Boulos, excandidato presidencial del Partido Socialismo y Libertad.

Filtraciones

Por otra parte, el diario O Globo publicó hoy filtraciones de mensajes enviados por el mandatario a través de la aplicación WhatsApp. En un mensaje generado hace una semana, Bolsonaro menciona que el país enfrentará un “destino preocupante” si la izquierda volviera al poder.Una encuesta de la consultora DataPoder conocida el miércoles a la noche señala que Lula, del Partido de los Trabajadores, suma el 40 % de las intenciones de voto contra el 30 % de Bolsonaro.

El presidente y excapitán del Ejército es un declarado admirador del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet.Y desde hace años Bolsonaro mantiene contactos con grupos políticos neo-pinochestistas que actúan hasta hoy en Chile. La semana pasada Bolsonaro envió a sus allegados un video del propio Pinochet, informó O Globo. ”Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando entiendan los trucos, el engaño, se darán cuenta de que este gobierno tiene razón”, afirma el general chileno en ese video.