Julio Iglesias publicó supuestos mensajes de sus exempleadas para desmentir las denuncias: “Todo tiene un límite”

Julio Iglesias está en boca de todos por las graves denuncias que surgieron en los últimos días en su contra. El cantante español fue acusado por dos exempleadas de sus residencias en Bahamas y República Dominicana, quienes aseguran haber sido víctimas de agresión sexual en hechos que habrían ocurrido durante 2021. En medio de la conmoción que generó el caso, el artista rompió el silencio y compartió en su cuenta de Instagram una serie de supuestos chats de WhatsApp con las denunciantes, con la intención de exponer contradicciones y sostener su inocencia frente a las acusaciones.

A través de una serie de historias en Instagram, Julio Iglesias explicó que la difusión de los mensajes responde, según su versión, a las dificultades que enfrenta para acceder formalmente a la denuncia. De acuerdo con lo que manifestó públicamente, la falta de ese acceso le impediría ejercer plenamente su derecho a defensa, motivo por el cual decidió recurrir a sus redes sociales para exponer su postura.

Julio Iglesias difundió chats en medio de la polémica (Capturas: Instagram @julioiglesias)

Las publicaciones apuntan a instalar su versión de los hechos ante la opinión pública. En el texto que acompañó las capturas, sostuvo que tomó esta decisión luego de que la Fiscalía rechazara su pedido, y remarcó que considera que esta vía es la única alternativa que encontró para defenderse y dejar constancia de lo que, según él, ocurrió con sus exempleadas. “Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”, sostuvo en su descargo. “Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, agregó.

Los chats corresponden a conversaciones de los años 2021, 2022 y 2023 (Capturas: Instagram @julioiglesias)

Además, el cantante sostuvo que el contenido de los chats de WhatsApp —tanto los enviados mientras las mujeres trabajaban en su casa como los posteriores al vínculo laboral— sirve para desmentir las acusaciones en su contra. En las capturas compartidas incluso dejó visibles los nombres de las denunciantes. En una de sus historias de Instagram expresó que esas conversaciones “demuestran que la información difundida carece de veracidad”, y remarcó que los intercambios revelan una dinámica distinta a la que plantean las denuncias.

Iglesias aseguró que los mensajes desmienten las acusaciones (Captura: Instagram @julioiglesias)

En ese mismo descargo, Iglesias dejó en claro que compartió solo una parte del material, el que, según su visión, expone contradicciones y una supuesta manipulación mediática. Por lo que se puede ver en las capturas, los mensajes difundidos corresponden a intercambios mantenidos entre 2021 y 2023.

Las denuncias contra Julio Iglesias

Dos exempleadas de Julio Iglesias denunciaron al cantante por presuntos hechos de abuso sexual, maltrato y violencia física y verbal ocurridos mientras trabajaban para él en 2021, en sus residencias de República Dominicana y Bahamas. Las acusaciones surgen a partir de una investigación periodística conjunta realizada durante tres años por elDiario.es y Univision Noticias, en la que las mujeres relatan situaciones de humillación, insultos y agresiones que, aseguran, formaban parte de su experiencia laboral dentro de las propiedades del artista.

Las abogadas de las denunciantes sostienen que el funcionamiento interno de las casas respondía a una dinámica de maltrato sistemático y apuntan también contra dos supervisoras, a quienes consideran colaboradoras necesarias. La organización internacional Women’s Link Worldwide acompaña a las mujeres en el proceso judicial y solicitó medidas urgentes de protección debido a su situación de vulnerabilidad.

Los testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias

El expediente incorporó una serie de audios con los testimonios de dos exempleadas del cantante, que fueron difundidos por medios españoles y replicados luego en programas de televisión argentinos, como A la Barbarossa (Telefe). En esas declaraciones, ambas mujeres describen un contexto sostenido de miedo, control y maltrato que, según relatan, se extendió durante meses mientras trabajaban para él. Una de ellas expresó el impacto emocional que le generaba el trato cotidiano: “Me insultaba, me hacía sentir pequeña, yo me iba llorando”, aseguró.

A la Barbarossa difundió los audios con los testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias

Una de las denunciantes contó que al comenzar el trabajo le habían presentado el puesto como una oportunidad privilegiada, pero que con el paso de los días la realidad se volvió hostil. “Me sentía una esclava”, resumió. En su testimonio también relató situaciones de presunto acoso durante jornadas en la playa, con pedidos sobre su vestimenta y comentarios sobre su cuerpo que le generaban vergüenza.

La otra mujer, que se desempeñaba como fisioterapeuta, denunció un episodio de agresión física. En su relato aseguró que, tras comentarios de carácter sexual sobre su cuerpo, el cantante le pidió que se quitara parte de la ropa y que, en ese contexto, la tocó sin su consentimiento. “Me duele”, recordó haberle dicho, mientras que —según su testimonio— él habría minimizado la situación y continuado con su conducta.