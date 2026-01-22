Qué dicen los chats de Julio Iglesias con las exempleadas que lo denunciaron

Julio Iglesias publicó una serie de mensajes privados en Instagram para defenderse de las acusaciones de agresión sexual que recibió recientemente. El artista español difundió el contenido de los intercambios con las dos mujeres que trabajaron en sus casas de Bahamas y República Dominicana para sostener su inocencia ante la falta de acceso al expediente judicial.

Los chats que difundió Julio Iglesias

Las capturas de pantalla compartidas por el cantante muestran intercambios ocurridos entre 2021 y 2023, que abarcan tanto el período en que las mujeres prestaban servicios en sus propiedades como momentos posteriores a la finalización del vínculo laboral. Iglesias decidió dejar visibles los nombres de las denunciantes en las imágenes difundidas.

Los chats de 2021, 2022 y 2023 que compartió Julio Iglesias con las denunciantes (Capturas: Instagram @julioiglesias)

El intérprete expresó en una de sus historias de Instagram que esas conversaciones “demuestran que la información difundida carece de veracidad”. Según su interpretación, los diálogos revelan una dinámica de trato distinta a la planteada en las denuncias judiciales y exponen una presunta manipulación mediática. El material compartido corresponde solo a una parte de la totalidad de los mensajes que el artista afirma poseer.

Julio Iglesias difundió chats en medio de la polémica (Capturas: Instagram @julioiglesias)

El músico explicó a través de sus historias en la red social que la decisión de hacer públicos estos intercambios responde a una imposibilidad legal. Según lo manifestado en su descargo, enfrenta dificultades para acceder formalmente a la denuncia en su contra, ya que la Fiscalía rechazó su pedido para ver el expediente, una situación que, de acuerdo con su postura, obstaculiza el ejercicio pleno de su derecho a defensa.

El texto que acompañó las imágenes enfatizó la gravedad de la situación. El artista sostuvo: “Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”. También remarcó la necesidad de exponer lo que él considera falsedades: “Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, agregó en su publicación.

Las capturas de los chats que difundió Julio Iglesias (Captura: Instagram @julioiglesias)

El origen de las acusaciones

El conflicto legal tomó estado público tras una investigación periodística conjunta realizada durante tres años por el Diario.es y Univision Noticias. Dos exempleadas acusaron a Julio Iglesias de abuso sexual, maltrato y violencia física y verbal. Los hechos denunciados se sitúan en 2021, dentro de las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas.

Las mujeres relataron situaciones de humillación, insultos y agresiones como parte de su rutina laboral. Las abogadas de las demandantes sostienen que el funcionamiento interno de las casas respondía a una dinámica de maltrato sistemático.

La acusación apunta también contra dos supervisoras, señaladas como colaboradoras necesarias en este esquema. La organización internacional Women’s Link Worldwide acompaña a las exempleadas en el proceso y solicitó medidas de protección urgentes debido a la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Los testimonios de las denunciantes

La causa incorpora audios con declaraciones de las dos mujeres, que fueron difundidos por medios españoles y replicados internacionalmente, donde describen un contexto de miedo, control y maltrato sostenido durante meses. Una de las denunciantes detalló el impacto emocional del trato recibido: “Me insultaba, me hacía sentir pequeña, yo me iba llorando”.

A la Barbarossa difundió los audios con los testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias

El relato de esta empleada indica que el puesto laboral se presentó inicialmente como una oportunidad privilegiada, pero la realidad cotidiana transformó esa percepción. “Me sentía una esclava”, resumió en su testimonio. También mencionó situaciones de presunto acoso durante jornadas en la playa, donde recibía pedidos sobre su vestimenta y comentarios sobre su cuerpo que le provocaban vergüenza.

La segunda denunciante, quien se desempeñaba como fisioterapeuta, reportó un episodio concreto de agresión física. Aseguró que el cantante realizó comentarios de carácter sexual sobre su cuerpo y le pidió que se quitara parte de la ropa. En ese contexto, la tocó sin su consentimiento. La mujer recordó haber expresado su dolor en ese momento: “Me duele” e Iglesias minimizó la queja y continuó con su conducta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.