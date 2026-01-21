Kast designa a dos exabogados de Augusto Pinochet para su futuro gobierno en Chile

SANTIAGO, Chile. – El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, designó a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet como sus futuros ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos, durante la esperada presentación de su gabinete de gobierno.

El líder del conservador Partido Republicano, quien asumirá el poder el 11 de marzo, ha declarado públicamente su admiración por Pinochet, cuyo régimen asesinó y desapareció a más de 3000 opositores entre 1973 y 1990.

En una ceremonia en Santiago, Kast presentó la noche del martes a su gabinete en el que figuran Fernando Barros como jefe de Defensa y Fernando Rabat como ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Ambos fueron parte del equipo de abogados del dictador.

José Antonio Kast le da la bienvenida a su gabinete a Fernando Barros como futuro ministro de Defensa ALVARO NARANJO� - AFP�

Barros, de 68 años, lideró la defensa de Pinochet mientras estuvo detenido en Londres en 1998, donde el dictador fue arrestado a pedido de la Justicia española, que buscaba su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.

Rabat, de 53 años, es considerado parte del pinochetismo duro, que defendió al dictador en el caso Riggs, vinculado a los pasaportes falsos que usó el militar para abrir cuentas bancarias secretas en el extranjero. Además, tiene vínculos familiares con el poderoso grupo económico Claro.

La designación de Rabat se daba por hecha, lo que generó críticas de las agrupaciones de víctimas de la dictadura. “Nos parece realmente una falta de respeto que quien fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina pueda asumir ese cargo", afirmó recientemente Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Pinochet murió en 2006 a los 91 años sin ser condenado por ninguna de las acusaciones.

José Antonio Kast junto al futuro ministro de Justicia Fernando Rabat ALVARO NARANJO� - AFP�

Kast, de 60 años, ganó las elecciones con holgura en segunda vuelta frente la candidata comunista Jeannette Jara con la promesa de enfrentar con mano dura la delincuencia y la migración irregular.

“Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni de presiones. Nace de una convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile por delante siempre", señaló el mandatario electo.

Un empresario a la diplomacia

Otras designaciones también quedaron en el ojo de la tormenta. La Cancillería quedó en manos de Francisco Pérez Mackenna (67 años), ejecutivo histórico de Quiñenco, el holding industrial y financiero de la familia Luksic, con intereses en minería, banca, navieras, entre otros, y que figura 36 en el ranking de Forbes de las mayores fortunas del mundo.

Muchos apuntaron que, con 28 años de carrera empresarial, son evidentes los conflictos de interés en un rol clave para el país. Ello sin considerar que no tiene una expertise diplomática y el cargo requiere experiencia, bagaje y peso político. Kast busca que despliegue su experiencia gerencial para atraer nuevas inversiones.

Augusto Pinochet, una imagen del ex dictador chileno tomada el 11 de septiembre de 1997 y la otra en marzo de 2000 cuando regresó a Chile tras estar detenido en Londres

En la cartera de Hacienda fue designado el ingeniero comercial con PhD en economía Jorge Quiroz (63 años). Autor del programa económico de Kast, llega con la misión de impulsar la inversión destrabando normas regulatorias.

Consultor de empresas, Quiroz es señalado como el símbolo del arribo del gran empresariado al futuro gobierno y fue flanco de críticas desde la campaña presidencial, pues su nombre quedó ligado a los mediáticos casos de colusión en el precio del pollo (de 2007 a 2011) y los medicamentos (2007 a 2008), tras demandas colectivas.

“Su historial ligado a asesorías en casos de colusión genera legítimas dudas. Esperamos que eso no marque su actuar como ministro", cuestionó el diputado socialista Daniel Manouchehri.

En el Ministerio de Seguridad asumirá la exfiscal de la Región de Tarapacá (norte) Tamara Steinert, quien lideró una de las mayores investigaciones en contra de las operaciones en Chile de la banda venezolana Tren de Aragua.

El excandidato presidencial Johannes Kaiser se mostró crítico con el gabinete "tecnócrata" [e]Douglas MartÃ­nez� - XinHua�

Kast nombró como biministro de Economía y Minería a Daniel Mas, reduciendo a 24 los miembros del gabinete. Mas, de 55 años, fue hasta hace unos días vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el principal gremio empresarial, y tiene trayectoria en gestión de negocios y dirigencia de gremios.

De 24 ministerios, 11 carteras serán lideradas por mujeres en el gabinete que acompañará a Kast durante su mandato, en el cual, además, se restablecerá la figura de primera dama para la esposa del futuro mandatario, que fue disuelta por la actual administración de Gabriel Boric.

Aunque prometió un “gobierno de unidad”, Kast privilegió un perfil técnico y sin militancia partidista. El excandidato presidencial Johannes Kaiser, tras desechar integrar el gabinete por falta de una oferta interesante para su partido, ya había objetado las designaciones.

Sin embargo, entre sus futuros funcionarios hay un exministro de la Concertación, de centroizquierda. Se trata de Jaime Campos, que estará al frente de Agricultura, y en el pasado trabajó en los gobiernos progresistas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

“Eligió un equipo que es esencialmente un equipo tecnócrata, un equipo donde está más representado el mundo empresarial que el político", aseguró.

“Es un gabinete muy marcado por la independencia” de los partidos, lo que constituye “una apuesta arriesgada”, dijo por su parte el politólogo de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano. Según el experto, sus nuevos ministros no le garantizan un “blindaje” frente “a una oposición que se vislumbra va a ser bastante dura”.

Aunque serán la fuerza mayoritaria en el Congreso, los partidos de derecha afines a Kast no tendrán el control absoluto del próximo Parlamento.

Agencias AFP y ANSA