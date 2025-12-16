Kast propuso la creación de un corredor humanitario para devolver a los migrantes a sus países de origen

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast propuso la creación de un corredor humanitario para devolver a los migrantes a sus naciones de origen luego de su encuentro con Javier Milei.

“Planteamos a distintos presidentes en ejercicio es que necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de las personas a sus respectivos países”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Y añadió: “Hemos encontrado muy buena acogida en la conversación que voy a tener con distintos países de Sudamérica. Estamos confiados en que de aquí hasta que yo asuma la presidencia el 11 de marzo tengamos muchos temas con un preavance para poder dar señales claras en el primer día de gobierno”.

Según él, de los dos millones de migrantes que hay en el país trasandino, al menos 300.000 se encuentran en situación irregular.

José Antonio Kast en la Argentina Nicolás Suárez

“La migración ha afectado gravemente a nuestra nación, que tenía un nivel de desarrollo económico importante, lo cual la hace atractiva a muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía y que vienen de ahí porque no tienen destino”, sostuvo el presidente electo chileno.

Antes de emprender el viaje hacia la Argentina, Kast había adelantado que trataría el tema con Javier Milei y distintos mandatarios de la región.

“Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”, había escrito en X.

Su propuesta se enmarca dentro de sus políticas contra la inmigración prometidas durante la campaña electoral. Su Plan Escudo Fronterizo contempla cerrar pasos irregulares, tipificar la migración irregular como delito, masificar deportaciones —incluidos vuelos chárter— y restringir el acceso de indocumentados a salud, educación y vivienda.

En los días previos a las elecciones, Kast advirtió que los extranjeros sin papeles tendrían un plazo acotado para irse “voluntariamente” y que, de lo contrario, serían buscados y expulsados.