Tragedia de Año Nuevo en Suiza: el último mensaje de un adolescente a su madre y otras historias de los desaparecidos

SION, Suiza.– El incendio que destruyó un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana en Año Nuevo dejó al menos 40 muertos, según las autoridades, una cifra que no aún logra traducirse en nombres dadas las dificultades de identificar a las víctimas.

Las autoridades advirtieron que identificar a las víctimas o establecer un número definitivo tomaría tiempo, ya que muchos de los cuerpos sufrieron quemaduras graves.

Mientras tanto, las familias y amigos de muchos de los posibles desaparecidos bajo los escombros aguardan en una tensa espera y contribuyen con la difusión de sus nombres y fotos en las redes sociales, con todo lo cual comienza a armarse una lista informal y provisoria que incluye no solo sus datos personales, sino sus historias de vida.

Lo último que esperan las familias, desde sus hogares en Suiza o en otros países, es que se confirmen sus más oscuras sospechas y que los suyos efectivamente terminen siendo parte del tendal de víctimas que vieron la luz por última vez en un popular resort de montaña, convertido en un pandemonio de gritos desgarradores y contados escapes de sobrevivientes.

Arthur Brodard

El adolescente suizo Arthur Brodard

Se desconoce por ejemplo el paradero del suizo Arthur Brodard, de 16 años, según declaró su madre, Laetitia.

“No pierdo la esperanza”, afirmó este viernes Laetitia Brodard, una suiza del oeste de Lausana, y compartió los últimos mensajes que intercambió con su hijo.

“Mamá, Feliz Año, te quiero”, decía un mensaje que le mandó Arthur a las 0.03 hora local. Tres minutos después le contestó “Te quiero, cariño”.

A la 1.28 vio un video que él había enviado a sus amigos, en el que “estaban todos juntos en la mesa celebrando”. Dos minutos después se produjo la primera llamada a la policía para alertar del incendio.

“¿Es la mesa de mi hijo la que se prendió fuego? No lo sé. Pasaron 40 horas en las que nuestros hijos están desaparecidos. Necesitamos saber”, dijo la mujer, desesperada, ante varios medios, frente al memorial improvisado a pocos metros del bar Le Constellation, que ardió durante la Nochevieja.

“Si nuestros chicos murieron, de acuerdo, pero no pueden darnos noticias dentro de tres o cuatro días. Imaginen que mi Arthur está ahora mismo en un hospital, solo o en cuidados intensivos, porque no fue identificado. Que está intubado y en coma. ¿Cómo vamos a saber que es Arthur Brodard?”, reclamó.

Laetitia difundió ampliamente el retrato de su hijo, nacido en febrero de 2009, con rostro juvenil y flequillo castaño.

Algunos de sus amigos fueron encontrados con quemaduras que cubrían casi la mitad de sus cuerpos, declaró. “No hay palabras; pasaron por un infierno”.

Achille Barosi

El joven italiano Achille Barosi

Otra posible víctima es el italiano Achille Barosi, de 16 años, quien entró al bar a la 1.30 de Año Nuevo a buscar su campera y su teléfono, la hora del siniestro.

“No sabemos si sigue vivo”, declaró su tía Francesca. La mujer describió a su sobrino, quien estudia en una escuela de arte en Milán, como un hermoso chico y un excelente pintor. “Solo queremos encontrarlo, y nada más”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores italiano dijo que seis de sus ciudadanos siguen desaparecidos. El embajador de Italia en Suiza precisó que otros 13 estaban hospitalizados recibiendo tratamiento por sus heridas.

Emanuele Galeppini

El golfista juvenil Emanuele Galeppini

Entre los desaparecidos se supo también de Emanuele Galeppini, un golfista juvenil de 16 años, un genovés residente en Dubai, que estaba en el bar. La Federación Italiana de Golf declaró su muerte, sin mencionar el incendio, en homenaje a un “joven atleta que llevaba consigo pasión y valores auténticos”.

De todas las presuntas víctimas, Galeppini es hasta ahora único muerto confirmado, aunque su familia aclaró que todavía aguarda las pruebas de ADN. Galeppini se encontraba en Crans-Montana con su familia. Los medios italianos informaron que había ido al bar Le Constellation con dos amigos, quienes lograron escapar del incendio y fueron trasladados a hospitales cercanos.

Giovanni Tamburi

El italiano Giovanni Tamburi Twitter

Giovanni Tamburi, de 16 años, también se encuentra entre los desaparecidos. Su madre, Carla Masiello, de Bolonia, declaró al diario italiano La Repubblica que había estado de vacaciones con su padre, pero que había salido con amigos y había acabado en La Constellation.

“Un amigo cercano me dijo que huyeron después del incendio y que llevaba su teléfono consigo, pero que en cierto momento ya no pudo verlo", declaró su madre a la BBC, y añadió que llevaba una cadena de oro con una pequeña virgen alrededor del cuello.

Emilie Pralong

La joven francesa Emilie Pralong

La familia de Emilie Pralong se enfrenta a una espera “agonizante” para obtener información sobre la francesa de 22 años. Sus familiares reportaron su desaparición y estimaron que se encontraba en Le Constellation con varios amigos que también podrían estar desaparecidos.

“Siempre tenemos esperanza; estamos llenos de esperanza. Nos ayuda a superar cualquier adversidad”, dijo su abuelo Pierre. Aunque también lo embargaba una lúgubre pátina de realismo: “Tenemos que estar preparados para aceptar una situación más difícil. No debemos soñar, tenemos que ser realistas ante una tragedia como esta”, añadió.

Alice Kallergis

La joven Alice Kallergis, de doble nacionalidad suiza y griega

Otra posible víctima es Alice Kallergis, quien posee la doble nacionalidad griega y suiza, pero reside permanentemente en Suiza. Su hermano publicó un mensaje en Instagram en el que dice que la familia no tiene noticias de la joven de 15 años ni de los tres amigos con los que se encontraba en el bar, también están desaparecidos.

Nueve franceses figuran entre los heridos y otros ocho aún no han sido localizados, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.

Eric Bonvin, director general del hospital regional en Sion que recibió a varias docenas de personas heridas, dijo que quienes sufrieron quemaduras graves enfrentan meses de tratamiento, pero expresó su esperanza de que su juventud acelere su recuperación.

Los heridos eran jóvenes de unos 20 años en promedio, comentó Bonvin dentro del hospital, que está a unos diez kilómetros del complejo turístico. Los sobrevivientes dijeron haber visto a sus compañeros de fiesta luchando por escapar del fuego, algunos con graves quemaduras.

