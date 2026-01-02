Mamdani genera polémica con una de sus primeras decisiones como alcalde: Israel lo acusa de antisemitismo

NUEVA YORK.– En su primer día como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani firmó el jueves una orden ejecutiva para revocar todas las órdenes que emitió el exalcalde Eric Adams tras ser imputado por cargos federales de corrupción –desestimados tras la intervención del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump–, incluidas dos que habían sido interpretadas como gestos de apoyo a Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu, además de dirigentes judíos y conservadores en Estados Unidos, criticaron al flamante gobernante y lo acusaron de antisemitismo.

Una de las órdenes revocadas, firmada el mes pasado, prohibía a las agencias municipales boicotear o retirar inversiones de Tel Aviv, práctica que se extendía a partir de la guerra en la Franja de Gaza iniciada por el ataque terrorista de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Otra, firmada por el exalcalde en junio del año pasado, adoptaba la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que equipara algunas formas de crítica a Israel –como la oposición a su carácter étnicamente judío– con el antisemitismo. Adams había ordenado a las agencias municipales que utilizaran aquella definición.

“En su primer día como alcalde de Nueva York, Mamdani muestra su verdadera cara: elimina la definición de antisemitismo de la IHRA y levanta las restricciones al boicot a Israel”, escribió ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en X. “Esto no es liderazgo. Es gasolina antisemita en un fuego abierto”.

El cónsul general de Israel en Nueva York, Ofir Akunis, amplificó ese ataque, y dijo que la decisión del primer alcalde musulmán de la metrópolis norteamericana representa “una amenaza inmediata para la seguridad de las comunidades judías en la ciudad de Nueva York y podría provocar un aumento de los ataques antisemitas violentos en toda la ciudad”.

Este viernes también, una coalición de importantes organizaciones judías, como la Liga Antidifamación, el Comité Judío Americano y la Federación UJA de Nueva York, emitió una declaración conjunta oponiéndose a la cancelación de los decretos. Señalaron que Mamdani había “revertido dos importantes protecciones contra el antisemitismo” y agregaron que “señalar a Israel con sanciones no es la manera de que los judíos neoyorquinos se sientan incluidos y seguros, y debilitará cualquier declaración en ese sentido”.

Inna Vernikov, concejala republicana por Brooklyn, también criticó la medida del alcalde socialista en redes sociales y afirmó que una de las órdenes revocadas “protege de la discriminación a los judíos que creen en la autodeterminación”. Y agregó que “los antisemitas pro Hamas envalentonados por” el alcalde “¡están llegando!”.

Las órdenes de Adams también suscitaron controversias al ser firmadas y muchos las interpretaron como un intento de achicar el margen de maniobra de su sucesor.

“Ambas órdenes parecían intentos de último momento para suprimir puntos de vista con los que el alcalde y sus benefactores no estaban de acuerdo, especialmente porque una de ellas fue emitida apenas en las últimas semanas”, dijo Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York. “No sorprende, y es una buena noticia, que nuestro nuevo alcalde las haya revocado”, agregó.

Lieberman señaló que esas órdenes, y otras similares, “tienen un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda”.

“El derecho a la libertad de expresión no depende del punto de vista de cada uno, y esto es válido para el discurso sobre Israel o Gaza, para el activismo político en torno a ese conflicto y para cualquier otro tema político al que nos enfrentemos”, afirmó.

La definición de antisemitismo

Las victorias de Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía y en las elecciones generales alarmaron a muchos judíos, preocupados por sus duras críticas a Israel. Al mismo tiempo, obtuvo el apoyo de muchos otros judíos neoyorquinos que dijeron sentirse inspirados por su campaña y no verse perturbados por sus posiciones sobre Medio Oriente.

Mamdani ha criticado a Israel de maneras que antes se consideraban impensables para un funcionario electo en Nueva York, ciudad que alberga a la mayor población judía de Estados Unidos. Ha denunciado a Israel como un Estado de apartheid, ha sostenido que debería garantizar igualdad de derechos a los fieles de todas las religiones en lugar de favorecer a los judíos en su sistema político y jurídico, y ha apoyado el movimiento que busca aislarlo económicamente, conocido como Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Sin embargo, a lo largo de su campaña Mamdani prometió reiteradamente proteger la seguridad y celebrar los aportes de los judíos neoyorquinos, un compromiso que reiteró el jueves en una conferencia de prensa cuando destacó “la continuidad de la Oficina para Combatir el Antisemitismo”.

“Es un tema que nos tomamos muy en serio y forma parte del compromiso que asumimos con los judíos neoyorquinos: no solo protegerlos, sino también celebrarlos y valorarlos”, dijo Mamdani a los periodistas.

La definición de antisemitismo de la IHRA fue propuesta en 2016 e incluye 11 ejemplos destinados a ilustrar el antisemitismo, siete de los cuales incluyen o se relacionan de algún modo con críticas a Israel.

Por ese motivo, la definición ha sido durante mucho tiempo un tema de debate, que se ha intensificado a medida que algunos grupos judíos han instado a gobiernos y otras instituciones a adoptarla o incorporarla formalmente, en un contexto de aumento de los incidentes de antisemitismo en los últimos años.

Sin embargo, otros grupos —incluidas organizaciones judías de orientación progresista— han objetado la manera en que ese marco equipara ciertas críticas a Israel con el odio hacia el pueblo judío.

“No existe necesariamente un consenso sobre si la definición de antisemitismo de la IHRA debería codificarse de este modo”, afirmó Phylisa Wisdom, directora ejecutiva de New York Jewish Agenda, un grupo de orientación progresista. “No todos creen que sea necesario codificar la IHRA para mantener a salvo al pueblo judío, del mismo modo que no necesariamente contamos con definiciones codificadas de otras formas de odio”.

Polémica por el nuevo asesor jurídico principal

Ramzi Kassem, quien se desempeñará como el principal asesor jurídico del nuevo alcalde, fue además asesor principal de políticas públicas en la Casa Blanca durante la presidencia de Joe Biden.

Más recientemente, se desempeñó como administrador en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), donde trabajó con el proyecto Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility (Creando Responsabilidad y Rendición de Cuentas de las Fuerzas de Seguridad o Clear, por sus siglas en inglés) para representar a inmigrantes que habían sido detenidos por la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Welcome to A New Era, Ramzi Kassem!



Su nombramiento fue criticado por sectores que adjudican un asesoramiento legal por parte de Clear a manifestantes considerados antisionistas, entre ellos algunos de los estudiantes de la Universidad de Columbia que participaron en las protestas contra la guerra de Israel en Gaza, y a un presunto terrorista encarcelado en la prisión de Guantánamo.

Según el medio israelí The Times of Israel, en 2018 Kassem fue abogado voluntario de Ahmed Muhammed Haza al-Darbi, quien estuvo detenido en la base norteamericana tras declararse culpable de terrorismo por un ataque de Al-Qaeda en 2002 contra un petrolero frente a las costas de Yemen.

Al mismo tiempo, el medio denuncia que Clear ha brindado asesoramiento legal gratuito a algunos de los activistas “antisionistas más radicalizados de la ciudad”, citando el grupo Within Our Lifetime (En el transcurso de nuestra vida), una organización activista pro-palestina y antiisraelí fundada en 2015 en Nueva York.

Agencias AP y ANSA y diario The New York Times