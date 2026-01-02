Recrudece la tensión en Yemen entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes: ataques, muertos y una amenaza separatistas

ADÉN, Yemen.– La tensión en el Mar Rojo y el Golfo de Adén sigue en aumento luego que aviones de guerra sauditas atacaron el viernes a fuerzas separatistas en el sur de Yemen respaldadas por un antiguo aliado del reino, los Emiratos Árabes Unidos, afirmó un líder de esas fuerzas, un episodio que amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto regional.

La ofensiva ocurre en el marco de una operación saudita para tomar el control de los campamentos del Consejo de Transición del Sur, o CTS, en la provincia de Hadramout, que limita con el sur del reino.

Las tensiones entre el reino saudita y los Emiratos Árabes aumentaron después de que el CTS ocupara el mes pasado a las provincias yemeníes de Hadramout y Mahra y se apoderara de una región rica en petróleo. En esa acción se expulsó a las tropas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional respaldadas por Arabia Saudita, un grupo alineado con la coalición en la lucha contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen.

Mientras tanto, el embajador saudita en Yemen acusó al líder del CTS de impedir que una delegación de mediación saudita aterrizara en la ciudad sureña de Adén.

La confrontación amenaza con abrir un nuevo frente en la guerra que azota a Yemen desde hace más de una década. Los sauditas y Emiratos Árabes, fuerzas que hasta ahora combatían juntas contra los hutíes —respaldados por Irán— podrían comenzar a enfrentarse entre sí en el país más pobre del mundo árabe, devastado por el hambre, las enfermedades y el colapso institucional.

Además, el episodio vuelve a tensar los vínculos entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes, aliados históricos en la península arábiga, que en los últimos años intensificaron su competencia económica y política, especialmente en torno al mar Rojo y los corredores comerciales estratégicos.

El reciente avance de estos separatistas en el sur del país supone un giro en un complejo conflicto que opone al gobierno reconocido por la comunidad internacional y los rebeldes hutíes respaldados por Irán, que en 2014 tomaron la capital -Saná- y amplias partes del norte del país, desde las que lanzan ataques contra Israel o contra buques que transitan por el mar Rojo.

La reacción de los sauditas representan además una advertencia directa a Emiratos Árabes sobre los límites de su apoyo al CTS. Arabia Saudita manifestó que cualquier amenaza a su seguridad nacional constituye una línea roja y que está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para neutralizar riesgos percibidos en su frontera sur.

La posición de los Emiratos es que la integridad territorial y el destino político de Yemen deben ser decididos por los propios yemeníes, con lo que reitera su disposición a respaldar a las fuerzas separatistas, mientras que, a nivel diplomático, mantienen un discurso de autodeterminación y no injerencia directa.

Ataques en Hadramout

El subdirector del CTS y exgobernador de Hadramout, Ahmed bin Breik, dijo en un comunicado que las Fuerzas del Escudo Nacional respaldadas por los sauditas avanzaron hacia los campamentos, pero los separatistas se negaron a retirarse, lo que aparentemente produjo los ataques aéreos.

Por su parte Mohamed al-Nakib, vocero de las fuerzas Dera Al-Janoub, respaldadas por el CTS, dijo que los ataques aéreos sauditas causaron víctimas mortales, pero no proporcionó detalles. Un responsable de la fuerza, que pidió el anonimato, dijo que fueron al menos 20 los separatistas muertos.

En un video en X, Al-Nakib también acusó a Arabia Saudita de usar “milicias de los Hermanos Musulmanes y Al-Qaeda” en un “ataque a gran escala” en las primeras horas del viernes que, según él, los separatistas pudieron repeler. Y comparó los últimos acontecimientos con la guerra civil de Yemen de 1994, “excepto que esta vez ocurre bajo la cobertura de operaciones de aviación sauditas”.

Más tarde, en un desafío a Arabia Saudita, los separatistas anunciaron el inicio de una transición de dos años hacia la creación de un Estado independiente en el sur de Yemen.

“Partiendo del deseo y de la voluntad de nuestro pueblo del Sur de restaurar y proclamar su Estado (...) anunciamos el inicio de una fase transitoria de dos años”, declaró el presidente del CTS, Aidarus al-Zubaidi, en televisión. Agregó que en ese plazo se organizará un referendo de autodeterminación.

Salem al-Khanbashi, el gobernador de Hadramout, elegido el viernes por el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen para comandar las fuerzas lideradas por Arabia Saudita en la provincia, refutó las afirmaciones del CTS, calificándolas de “ridículas” y afirmó que muestran intenciones de escalada en lugar de una entrega pacífica, según el periódico Okaz, alineado con el gobierno saudita.

Antes, también el viernes, al-Khanbashi calificó como “pacífica” la operación actual de recuperación de áreas tomadas.

“Esta operación no es una declaración de guerra y no busca una escalada”, dijo al-Khanbashi en un discurso transmitido por los medios estatales. “Se trata una medida preventiva responsable para eliminar armas y prevenir el caos y que los campamentos sean utilizados para socavar la seguridad en Hadramout”, agregó.

La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen exige la retirada de las fuerzas del CTS de las dos provincias como parte de los esfuerzos de desescalada. Hasta ahora, el CTS se ha negado a entregar sus armas y campamentos.

El vocero de la coalición, el general de brigada Turki al-Maliki, dijo el viernes en X que las fuerzas navales respaldadas por Arabia Saudita fueron desplegadas a lo largo del Mar Arábigo para llevar a cabo inspecciones y combatir el contrabando.

Tensiones en aumento

En su publicación en X, el embajador saudita en Yemen, Mohammed al-Jaber, dijo que el reino había intentado “todos los esfuerzos con el CTS” durante semanas “para detener la escalada” y para instar a los separatistas a abandonar Hadramout y Mahra, solo para enfrentarse a la “continua intransigencia y rechazo de Aidarous al-Zubaidi”, el líder del CTS.

Al-Jaber agregó que el más reciente suceso fue no permitir que el avión de la delegación saudita aterrizara en Adén, a pesar de haber acordado su llegada con algunos líderes del CTS para encontrar una solución que sirva “a todos y al interés público”.

El ministerio de transporte de Yemen, alineado con el CTS, dijo que Arabia Saudita impuso el jueves requisitos que obligan a que los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Adén sean inspeccionados en la ciudad saudita de Jeddah. El ministerio expresó su “sorpresa” y denunció la decisión. No hubo confirmación por parte de las autoridades sauditas.

Un vocero del ministerio de transporte yemení dijo a la agencia AP el jueves por la noche que todos los vuelos desde y hacia los Emiratos Árabes fueron suspendidos hasta que Arabia Saudita revierta estas medidas.

Yemen ha estado sumido en una guerra civil durante más de una década, y los hutíes controlan gran parte de las regiones del norte, mientras que la coalición respaldada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes apoya al gobierno reconocido internacionalmente en el sur. Sin embargo, los Emiratos también ayudan a los separatistas del sur que piden que Yemen del Sur se vuelva a separar de Yemen.

En efecto, Yemen del Sur fue un país separado de 1967 a 1990.

