La agencia nuclear de la ONU confirma “daños recientes” en una planta de enriquecimiento de Uranio de Irán

VIENA.- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, confirmó este martes “daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán”, tras los ataques de Israel y Estados Unidos.

“No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado ningún impacto adicional en el emplazamiento de la planta, que ya sufrió graves daños durante el conflicto de junio” pasado, cuando Israel llevó a cabo ataques contra Irán, en una guerra a la que se unió brevemente Estados Unidos, añadió el OIEA.

El lunes, el director general del OIEA, Rafael Grossi, señaló que no había “ningún indicio” de que instalaciones nucleares iraníes hubieran sido alcanzadas.

Pero el embajador iraní ante la Agencia, Reza Najafi, mencionó un ataque contra Natanz, sin dar más precisiones, y dijo haber informado de ello al director del OIEA.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi Khaled Elfiqi - AP

Natanz es una planta de enriquecimiento de uranio que ya fue objeto de un ataque israelí en junio. Los inspectores del OIEA no tienen acceso al lugar desde entonces.

Las entradas a la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz, que ya había sido bombardeada anteriormente, fueron atacadas como parte de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra el país, según confirmó el martes el organismo de control nuclear de la ONU.

La planta subterránea de enriquecimiento de combustible (FEP, por sus siglas en inglés) es una de las tres plantas de enriquecimiento de uranio de Irán que se sabe que estaban en funcionamiento cuando Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio.

“Basándose en las últimas imágenes satelitales disponibles, el OIEA puede confirmar ahora algunos daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán”, dijo el OIEA en la red social X. “No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado ningún impacto adicional en la propia FEP, que sufrió graves daños en el conflicto de junio”, añadió.

Las conclusiones del OIEA coinciden con las del grupo de expertos estadounidense Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, publicadas el lunes después de que Irán dijera que Natanz había sido atacada el domingo y el OIEA respondiera que los ataques militares no habían sido importantes.

Agencias AFP y Reuters