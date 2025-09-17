Por qué liberaron a Christian Brückner, el principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann

Christian Brückner, de 49 años, principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann en 2007, fue liberado de una prisión alemana este miércoles tras cumplir una condena por violación. La falta de pruebas contundentes impidió que se lo acusara formalmente por el caso de la niña británica.

¿Por qué liberaron a Christian Brückner?

El principal sospechoso por el caso de Madeleine McCann cumplió una condena de siete años en la prisión de Sehnde, cerca de Hannover, por la violación de una mujer estadounidense de 72 años cometida en 2005 en Algarve, Portugal. Y si bien la fiscalía de Braunschweig lo considera responsable de la desaparición de Madeleine McCann, la ausencia de evidencia sólida impidió presentar cargos en su contra. La liberación se produjo al finalizar su condena por el delito de violación.

Liberaron a Christian Brückner ODD ANDERSEN� - AFP�

Brückner salió de la prisión de Sehnde en el auto de su abogado, escoltado por dos camionetas de policía. Un numeroso grupo de medios de comunicación aguardaba fuera del centro penitenciario, ya que la liberación generó gran expectativa mediática.

El fiscal alemán Christian Wolters expresó su preocupación por la liberación de Brückner, a quien considera “intrínsecamente peligroso”. No obstante, la falta de pruebas que respalden una acusación impidió prolongar su detención.

Tras una condena de siete años por violación, liberaron a Christian Brückner MICHAEL MATTHEY� - POOL�

El caso Madeleine McCann

Madeleine McCann, de 3 años, desapareció el 3 de mayo de 2007 del departamento de vacaciones de su familia en Praia da Luz, Algarve, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. A pesar de una intensa búsqueda internacional, no se encontraron rastros de la niña ni se acusó a nadie por su desaparición.

En 2020, la fiscalía alemana tildó a Brückner como principal sospechoso, tras confirmar que vivió en la zona en la época de la desaparición. Las autoridades alemanas asumen que la niña está muerta. La policía realizó búsquedas adicionales en Portugal, incluso en junio pasado, en áreas cercanas a la antigua residencia de Brückner, sin resultados significativos hasta el momento. Brückner niega cualquier implicancia en la desaparición.

Madeleine McCann desapareció en 2007 en Portugal

La investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann no se ve afectada por la liberación de Brückner, ya quela Policía Metropolitana británica, que también investiga el caso, lo considera sospechoso y solicitó una entrevista, la cual fue rechazada por Brückner.

Friedrich Fülscher, abogado de Brückner, afirmó que su cliente “habría sido acusado hace tiempo si existieran pruebas suficientes”. Brückner vivió en el Algarve entre 1995 y 2007. Documentos judiciales indican que cometió robos en hoteles y apartamentos de vacaciones.

La investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann no se ve afectada por la liberación de Brückner Joao Matos - AP

Las condiciones de su liberación y otros cargos pendientes

El tribunal estatal en Hildesheim no reveló si Brückner debe cumplir alguna condición tras su liberación. No obstante, su abogado, Friedrich Fülscher, confirmó que estará obligado a llevar un dispositivo electrónico en el tobillo, presentarse regularmente a los servicios de libertad condicional y entregar su pasaporte.

Brückner enfrenta un juicio el 27 de octubre en Oldenburg por insultar a un empleado de la prisión. Un tribunal de distrito lo sentenció a seis semanas de prisión por este hecho, pero la defensa apeló.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.