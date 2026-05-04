Un auto atropelló a una multitud en la ciudad alemana de Leipzig: por lo menos dos muertos

BERLÍN .- Por lo ‌menos ‌dos ⁠personas murieron y varias ​más ⁠resultaron heridas ⁠después de ​que un automóvil arrolló ‌el lunes ​a ​una multitud en el centro de la ciudad de Leipzig, ​en el este ⁠de Alemania, de ‌acuerdo a reportes de la prensa local.

La policía de Leipzig confirmó que ‌hubo dos muertos y heridos ⁠a causa ‌de ⁠un auto ⁠en marcha, de acuerdo a los reportes.

🇩🇪🚨 Auto embiste a multitud en Leipzig y deja múltiples heridos, generando pánico en la zona.



Equipos de emergencia atienden a las víctimas mientras la policía acordona el área y busca al conductor. Autoridades investigan si se trata de un ataque intencional. pic.twitter.com/qo4ljGyxvU — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) May 4, 2026

Según informó el diario alemán Leipziger Volkszeitung, el automóvil embistió a la multitud por la tarde en el centro de Leipzig, en las inmediaciones del Augustusplatz.

De acuerdo con ese medio, el vehículo ingresó a una zona peatonal a la altura de la calle Grimmaische y dejó varios heridos. La zona fue rápidamente acordonada entre Augustusplatz y Ritterstrasse, mientras más de una decena de ambulancias y equipos de emergencia asistían a las víctimas. También se desplegaron equipos de intervención en crisis para contener a testigos y afectados.

La emisora local Radio Leipzig informó que se vio a un todoterreno ‌Volkswagen dañado, con una persona encima ⁠del vehículo, circulando a ‌gran velocidad por ⁠una zona peatonal. Además, ⁠citó a testigos presenciales que afirmaban que había varios cadáveres, supuestamente cubiertos con sábanas, ‌así como un ​apuñalamiento.

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🔸 Les hôpitaux de Leipzig se préparent à un « afflux massif de blessés » après l’incident, tandis que la police sécurise la zone et que le trafic des tramways est perturbé. Les magasins dans le secteur doivent fermer. https://t.co/BCrriNeQxh pic.twitter.com/BrFUfrwh6E — Little Think Tank (@L_ThinkTank) May 4, 2026

En una actualización posterior, siempre según Leipziger Volkszeitung, el alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, confirmó que hay dos muertos y que el presunto atacante fue detenido. Además, aseguró que ya no existe una situación de peligro para la población.

El medio agregó que hospitales de la ciudad activaron protocolos por “afluencia masiva de heridos”, mientras que un helicóptero sanitario aterrizó en la zona del Augustusplatz. La policía pidió a los curiosos mantenerse alejados del área y montó pantallas para resguardar la escena.

El motivo del hecho aún no estaba claro al momento de las primeras informaciones. Testigos citados por el diario señalaron haber escuchado un fuerte ruido antes de que el vehículo irrumpiera en la zona peatonal.

Agencias AFP y Reuters