Europa reacciona al golpe de Trump y arma un frente común con Canadá en una cumbre en Armenia

EREVÁN.– La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar miles de soldados estadounidenses de Alemania y la amenaza de poder replicarlo en Italia y España, generó sorpresa entre los líderes europeos, que sin embargo coincidieron en que el movimiento refuerza la necesidad de que Europa asuma un papel más activo en su propia defensa.

El Pentágono anunció la semana pasada la retirada de unos 5000 efectivos, pero el propio Trump afirmó posteriormente que el recorte será aún mayor, tras desencuentros por la escasa participación de Europa en la guerra que Estados Unidos mantiene con Irán. La medida, de la que no se ofrecieron detalles ni justificación oficial, tomó desprevenidos a los aliados de la OTAN y se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y varias capitales europeas.

Tanto Macron como Carney llamaron a activar una defensa de las potencias medias y así eliminar la dependencia de las grandes potencias Sean Kilpatrick - The Canadian Press

Desde Ereván, donde se celebra la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, relativizó el impacto inmediato del anuncio, aunque reconoció su importancia estratégica. “Esperamos que Europa asuma más el control de su propia seguridad”, afirmó, al tiempo que subrayó que estos cambios deben gestionarse “de manera armoniosa dentro del marco de la OTAN”.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, reconoció que el anuncio “llega como una sorpresa”, aunque recordó que desde hace tiempo se discute la reducción de la presencia militar estadounidense en Europa. “Esto demuestra que tenemos que reforzar realmente el pilar europeo en la OTAN”, insistió.

Von der Leyen, Carney, Rutte y Zelensky en Ereván Sean Kilpatrick - The Canadian Press

En la misma línea, el primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo que “tiene que haber un elemento europeo más fuerte en la OTAN” y advirtió sobre el aumento de tensiones dentro de las alianzas internacionales. “Hay más fricción de la que debería haber, y es importante afrontarla”, señaló.

Keir Starmer:



Some of the alliances that we have come to rely on are not in the place we would want them to be.



There is more tension in the alliances than there should be. pic.twitter.com/NQbFPHkS7S — Clash Report (@clashreport) May 4, 2026

El trasfondo de la decisión parece vinculado a las diferencias entre Trump y varios aliados europeos en torno a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Washington manifestó su malestar por la reticencia de países europeos a involucrarse en el conflicto, especialmente en lo relativo al uso de bases militares.

España, por ejemplo, rechazó permitir el uso de su espacio aéreo y de sus instalaciones para operaciones contra Irán, una postura compartida en distintos grados por otros países del continente. Este desacuerdo habría alimentado el descontento de la Casa Blanca.

Pocos días después de amenazar con revisar la presencia militar estadounidense en Alemania, los periodistas le preguntaron al presidente norteamericano si planeaba tomar medidas similares con Italia y España, después de que ambos se negaran a enviar tropas para apoyar los esfuerzos bélicos en Irán. Trump respondió: “¿Por qué no debería hacerlo? Italia no ha sido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente”.

En este contexto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este lunes que no comparte las amenazas de Donald Trump de retirar tropas en Italia y otros países, y defendió que su país siempre ha sido leal con sus aliados.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que existe “decepción” del lado estadounidense, pero aseguró que los europeos “recibieron el mensaje” y están trabajando para garantizar el cumplimiento de los acuerdos bilaterales sobre bases militares. También señaló que varios países comenzaron a desplegar activos estratégicos cerca del golfo Pérsico ante una eventual “próxima fase” del conflicto.

French President Macron:



Europe decided to wake up and not depend on any big power. pic.twitter.com/Yibk3fSnqy — Clash Report (@clashreport) May 4, 2026

Aun así, los aliados europeos dejaron claro que no participarán en operaciones en el estrecho de Ormuz mientras continúe la guerra. “Si Estados Unidos está listo para reabrir Ormuz, eso es estupendo”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, aunque advirtió que Europa no se involucrará en acciones “que no nos parezcan claras”.

“Europa decidió despertar y no depender de ninguna gran potencia”, sentenció el mandatario francés.

La retirada de tropas también coincide con el momento de tensión política entre Trump y Alemania. El canciller Friedrich Merz, ausente en la cumbre de Ereván, había criticado recientemente la estrategia estadounidense frente a Irán y esto había desatado la ira del republicano. Sin embargo, desde Berlín buscaron bajar el tono: su vocero, Stefan Kornelius, afirmó que la relación transatlántica sigue siendo “muy resiliente y amplia”.

En tanto, Trump redobló la presión económica sobre la Unión Europea, al anunciar su intención de aumentar hasta el 25% los aranceles a automóviles y camiones europeos, una medida que afectaría especialmente a la industria alemana.

La publicación de Merz para bajarle el tono a la disputa con Trump

Pese a este escenario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, evitó confrontar directamente con Washington y destacó los avances del bloque en materia comercial, con acuerdos recientes con Australia e India y negociaciones en curso con México. “Con socios afines, se construyen cadenas de suministro estables y fiables”, subrayó.

En Ereván, los líderes europeos y Canadá mostraron un frente común ante lo que consideran un giro en el orden internacional. El primer ministro canadiense, Mark Carney, invitado por primera vez a este foro, advirtió contra la deriva hacia un mundo “más transaccional, insular y brutal” y defendió la cooperación entre “potencias medias”. “Es mi firme convicción personal de que el orden internacional será reconstruido, pero será reconstruido a partir de Europa“, reflexionó.

Canadian PM Mark Carney:



It’s my strong personal view that the international order will be rebuilt — but it will be rebuilt out of Europe. pic.twitter.com/Dpe0oRIaIb — Clash Report (@clashreport) May 4, 2026

El encuentro también puso el foco en el apoyo a Ucrania. El presidente Volodimir Zelensky instó a mantener la presión sobre Rusia y pidió evitar cualquier relajación de las sanciones. Europa ha asumido un papel central en la financiación del esfuerzo bélico ucraniano, con un paquete de 90.000 millones de euros aprobado recientemente.

La cumbre se celebra en un contexto geopolítico particularmente sensible, en una Armenia que busca acercarse a la Unión Europea mientras mantiene complejos vínculos con Rusia. El primer ministro Nikol Pashinian impulsó un giro proeuropeo, aunque Moscú ya advirtió que una eventual adhesión sería “imposible”.

Agencias AP, AFP y Reuters