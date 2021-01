Amanda Gorman, 22, es la poeta inaugural más joven de la historia de Estados Unidos. Fuente: Reuters - Crédito: Kevin Lamarque

Hace aproximadamente dos semanas, la poeta Amanda Gorman estaba luchando por terminar un nuevo trabajo titulado The Hill We Climb (La Montaña que Escalamos). Se sentía exhausta y le preocupaba no estar a la altura de la monumental tarea que enfrentaba: componer un poema sobre la unidad nacional para recitarlo en la toma de posesión de Joe Biden.

"Señor Presidente, Doctor Biden, Señora Vicepresidente, Señor Emhoff, americanos y el mundo", dijo hoy la joven, y comenzó su poema: "Cuando el día llega nos preguntamos ¿dónde podemos encontrar luz en esta sombra interminable?Hemos aprendido que la paz no siempre es tranquilidad".

"Tuve esta gran cosa que hacer, probablemente una de las cosas más importantes que haré en mi carrera", dijo en una entrevista con el New York Times antes del día de la asunción. "Era como si tratara de escalar una montaña de una vez, simplemente me iba a desmayar", sostuvo.

La joven logró escribir unas pocas líneas al día y estaba a la mitad del poema el 6 de enero, cuando los alborotadores pro-Trump irrumpieron en los pasillos del Congreso, algunos portando armas y banderas confederadas. Se quedó despierta hasta altas horas de la noche y terminó el poema, agregando versos sobre la escena apocalíptica que se desarrolló en el Capitolio ese día:

Hemos visto una fuerza que preferiría destruir nuestra nación en lugar de compartirla,

Y esta fuerza estuvo a punto de tener éxito.

Pero si bien la democracia puede verse demorada

nunca podrá ser derrotada permanentemente.

En esta verdad, en esta fe, confiamos.

Porque mientras tengamos nuestros ojos en el futuro,

la historia tiene sus ojos puestos en nosotros.

Hoy, Amanda Gorman recitó su poema en el acto de asunción de Biden y se convirtió en la poeta inaugural más joven en los Estados Unidos. Así, se unió a un pequeño grupo de poetas que han sido reclutados para ayudar a marcar la inauguración presidencial, entre ellos Robert Frost, Maya Angelou y Miller Williams.

La joven de 22 años se enamoró de la poesía a una edad temprana y sobresalió como un talento en ascenso. Fue criada en la ciudad de Los Ángeles, donde su madre es maestra de escuela secundaria. A los 16 años, fue nombrada Poeta Laureada Juvenil de Los Ángeles. Unos años más tarde, cuando estudiaba sociología en Harvard, se convirtió en la Poeta Laureada Nacional Juvenil, la primera persona en ocupar el puesto.

Nunca antes había realizado su trabajo para una audiencia televisada, que probablemente haya ascendido a decenas de millones de espectadores. Además, ninguno de los poetas predecesores inaugurales enfrentó el desafío que ella enfrentó: escribir un poema que inspiraría esperanza y fomentaría un sentido de propósito colectivo en un momento en el que los estadounidenses se están recuperando de una pandemia mortal, violencia política y división partidista.

