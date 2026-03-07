Cómo funciona el C-RAM, el sistema que derribó tres cohetes que se dirigían a la embajada de EE.UU. en Bagdad

BAGDAD.- La embajada de Estados Unidos en Bagdad volvió a quedar bajo ataque este sábado por la noche, cuando sistemas de defensa aérea interceptaron cohetes disparados contra el complejo diplomático ubicado en la capital iraquí, según informaron fuentes de seguridad citadas por agencias internacionales. El episodio se produjo en medio de la escalada regional atravesada por los ataques cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel, y mientras crecen las medidas de seguridad sobre instalaciones diplomáticas y militares estadounidenses en Medio Oriente.

Cuatro cohetes contra la embajada de EEUU en Bagdad

De acuerdo con la información difundida por AFP, fueron lanzados cuatro cohetes en dirección a la embajada. Un responsable de seguridad señaló que tres de ellos fueron interceptados por las defensas, mientras que el cuarto cayó en una zona despejada de la base aérea de la embajada. Otras dos fuentes de seguridad confirmaron el ataque y una de ellas sostuvo que todos los proyectiles fueron derribados, incluido el que cayó dentro del recinto de la base.

En ese marco, las distintas versiones coincidieron en que el objetivo del ataque fue la embajada estadounidense y que el sistema de defensa fue activado, aunque persistían diferencias sobre el destino final de uno de los proyectiles.

En paralelo, los ataques alcanzaron otros puntos de la región. En la madrugada del martes, dos drones iraníes impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, y provocaron un incendio, según informó un portavoz del Ministerio de Defensa saudita. La propia representación diplomática confirmó el episodio, pidió a la población evitar la zona y anunció que permanecería cerrada durante esa jornada.

Dos drones impactaron contra la embajada de los Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita

Ese mismo día también se reportaron ataques sobre otros países del Golfo. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó sobre una ofensiva con misiles balísticos provenientes de Irán, mientras que el ejército de Qatar anunció la intercepción de dos misiles balísticos durante la madrugada.

En ese contexto, Estados Unidos dispuso nuevas medidas para su personal en Medio Oriente. El Departamento de Estado ordenó la salida del personal no esencial y de sus familias de Bahréin y Jordania, y sumó esa decisión a una medida similar adoptada el día anterior para Irak. Además, el Departamento de Seguridad Nacional dispuso la evacuación del personal no esencial y de familiares en Kuwait, Bahréin, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos como medida de precaución.

Cómo funciona el sistema que interceptó los cohetes

El sistema Counter-Rocket, Artillery, Mortar, conocido como C-RAM, fue desarrollado durante las operaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán con el objetivo de proteger tropas desplegadas y bases avanzadas frente a ataques con cohetes, artillería y morteros.

Se trata de un sistema compuesto por sensores, radares, dispositivos de alerta, mecanismos de comando y control e interceptores. Su función es detectar amenazas entrantes, advertir sobre el peligro y responder mediante fuego de intercepción o alertas tempranas para el personal desplegado.

Uno de sus componentes principales es el Land-based Phalanx Weapon System, una versión terrestre adaptada del sistema naval MK-15. Montado sobre una plataforma móvil, utiliza un cañón Gatling M61A1 de 20 milímetros capaz de disparar a una velocidad de 4500 rondas por minuto. El sistema integra además el Forward Area Air Defense Command and Control, que coordina sensores, armas y advertencias dentro del esquema de intercepción.

Humo en el aeropuerto de Erbil tras los ataques iraníes OZAN KOSE� - AFP�

El C-RAM fue desplegado operativamente en Irak y Afganistán y, según su descripción técnica, permitió emitir alertas oportunas frente a miles de ataques con cohetes y morteros contra bases equipadas con ese sistema. También fue adquirido por Australia y el Reino Unido. Entre sus antecedentes figura su utilización en Bagdad para proteger la Zona Verde y Camp Victory, además de otras posiciones en Irak.

Más recientemente, el Ejército de Estados Unidos y la empresa Northrop Grumman analizaron mejoras para ampliar sus capacidades frente a drones enemigos, una amenaza que ganó centralidad en los escenarios de combate de los últimos años.

En ese contexto, la activación del C-RAM en Bagdad coincidió con una nueva secuencia de ataques reportados en distintos puntos de Medio Oriente durante los últimos días.

Con información de AFP y ANSA