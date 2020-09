Vista general de la Sagrada Familia tomada el 16 de septiembre de 2020 en Barcelona Fuente: AFP

BARCELONA.- Los planes de terminar las obras de la Sagrada Familia en 2026, el año del centenario de su creador, Antoni Gaudí, han sido frustrados por la pandemia de coronavirus, que provocó la paralización de las obras y una caída de los ingresos.

El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, y el arquitecto director del templo, Jordi Faulí, dieron a conocer la noticia ayer en rueda de prensa. "Si no hay un milagro los trabajos no podrán terminarse en 2026 como habíamos previsto", dijo Camps.

Las obras se retomarán "en un par de semanas", como máximo tres, y estarán centradas en la finalización de la torre de María -la segunda más alta del templo- de la que ya se han construido todos los niveles y solo faltan los elementos del terminal de 25 metros (la parte final de la torre).

Vista general de una torre de la Sagrada Familia tomada el 16 de septiembre de 2020 en Barcelona Fuente: AFP

Además, Camps explicó que antes de final de año se derrumbará una parte del habitáculo de la calle Provença con Sardenya y cederán dos metros y medio de acera al Ayuntamiento de Barcelona, un "pacto que ya se había hecho".

La Junta Constructora "ha pasado por momentos muy complicados, pero siempre, en menor o mayor medida, siguió haciendo realidad el proyecto de Gaudí", por lo que ha asegurado que está vez no será una excepción y mantendrán su compromiso para seguir adelante con el proyecto, dijo Camps.

Preguntado por el número de visitantes, Camps detalló que en el mes de julio han visitado el templo 2000 turistas cada día, una cifra muy inferior a la del año anterior en el mismo mes, cuando la media era de 15.600 turistas por día.

Por otro lado, ha señalado que hasta que no se llegue a las 3000 entradas vendidas al día no se abrirá otro día de la semana: "Ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ningún día que hemos abierto se han superado los 3000, por consecuente, no se puede abrir", ha sostenido.

Vista general del techo de la Sagrada Familia tomada el 16 de septiembre de 2020 en Barcelona Fuente: AFP

El año pasado visitaron el templo 4,5 millones de personas. Las previsiones para este año era obtener unos ingresos de 103 millones de euros, 55 de los cuales eran para obras y el resto "se destinaba para un eventual descenso de visitantes". Ayer Camps aseguró que, tras su reajuste, el presupuesto para este 2020 será de solo 17 millones de euros.

Ante la caída de ingresos, la Junta Constructora de la Sagrada Familia impulsará este noviembre una campaña para que los ciudadanos hagan donativos.

Con información de El País, SL

