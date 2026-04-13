La caída de Viktor Orban sacude a Trump y a la derecha conservadora de Estados Unidos

WASHINGTON.– Las elecciones más importantes del fin de semana tuvieron lugar en un pequeño país europeo situado a casi medio mundo de distancia de Washington, pero la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orban, tiene importantes repercusiones en Estados Unidos.

Esto se debe a que el presidente Donald Trump y muchos conservadores estadounidenses han apoyado durante mucho tiempo a Orban, quien se ha convertido en un ícono entre la derecha global por su postura antiinmigrante.

Viktor Orban Petr David Josek - AP

La agenda del presidente estadounidense tiene paralelismos sorprendentes con la forma en que el líder húngaro utilizó las palancas del gobierno para inclinar a los medios de comunicación, el poder judicial y el sistema electoral a su favor, con el fin de mantener a su partido en el poder durante 16 años.

Trump apoyó la campaña de reelección de Orban e incluso envió al vicepresidente JD Vance a Budapest la semana pasada (en medio de la guerra con Irán) para hacer campaña a favor del partido de Orban.

La derrota de Orban sirvió para recordar cómo la guerra ha mermado la capacidad de Trump para ayudar a políticos aliados en el extranjero, así como la limitada capacidad de los líderes para utilizar su poder con el fin de inclinar los resultados electorales a su favor en una época de descontento mundial hacia los gobernantes de todas las tendencias ideológicas.

“Las oposiciones pueden ganar a pesar de que el terreno de juego esté sesgado”, dijo Steven Levitsky, profesor de política en Harvard y coautor del libro Cómo mueren las democracias.

“Las democracias se enfrentan a muchos desafíos en muchas partes del mundo, pero también lo hacen las autocracias”.

Orban reconoció la derrota en una elección que los aliados europeos calificaron como "histórica" ATTILA KISBENEDEK - AFP

La derrota de Orbán tiene implicaciones globales inmediatas, ya que era el líder europeo más cercano al presidente ruso Vladimir Putin y había bloqueado la ayuda de la Unión Europea a Ucrania, que se defiende tras la invasión rusa de 2022.

Su caída fue celebrada el domingo tanto por demócratas como por republicanos, algunos de los cuales criticaron a su propia administración por su apoyo tan abierto al líder húngaro.

“No se metan en las elecciones de otras democracias”, dijo el representante republicano Don Bacon, de Nebraska, en la red social X.

“El pueblo húngaro, amante de la libertad, ha votado de manera decisiva a favor de la democracia y el estado de derecho”, publicó el senador republicano Roger Wicker, de Misisipi.

Matt Schlapp, presidente de la Unión Conservadora Americana, forma parte del ala de la derecha estadounidense que apoyó a Orban.

La Conferencia de Acción Política Conservadora, que organiza el grupo de Schlapp, celebró su primera sesión europea en Budapest y ha convertido a Hungría en un destino habitual.

Peter Magyar en conferencia de prensa en Budapest, el 13 de abril del 2026 tras derrotar al primer ministro Viktor Orbán en las elecciones de Hungría. (AP foto/Denes Erdos) Denes Erdos - AP

Orban fue uno de los ponentes destacados en la conferencia del grupo celebrada en Dallas en 2022.

Schlapp dijo que hay una explicación sencilla para la derrota de Orban: “Al final, las democracias simplemente quieren un cambio. En las democracias no hay reyes, y al final es el pueblo quien decide”.

"El pueblo de Hungría decía: ‘Estamos pasando por un momento difícil con la inflación, la economía y la guerra. Probemos con el nuevo’", dijo Schlapp, señalando que él respalda la guerra de Trump contra Irán, pero que la agitación que ha creado, especialmente en los mercados energéticos europeos, perjudicó a Orban.

Diana Sosoaca, una eurodiputada de extrema derecha de Rumania, calificó el domingo la visita de Vance a Hungría como “un gran error”, dada la repulsa generalizada que suscita la guerra contra Irán en el continente.

“¿Invitan a un representante de los Estados Unidos de América, que ha creado un gran desorden en este mundo?“, dijo Sosoaca en una entrevista publicada por la cadena RT. ”Fue el mayor error que pudo cometer antes de las elecciones".

Cómo Orban consolidó su poder

Orban, que en su juventud fue un activista anticomunista, fue elegido primer ministro por primera vez en 1998, pero dio un giro hacia la derecha tras perder las elecciones en 2002.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, habla con periodistas tras votar en un colegio electoral habilitado en una escuela del distrito 12 de Budapest durante las elecciones ATTILA KISBENEDEK - AFP

Al regresar al poder en 2010, Orbán y su partido Fidesz implementaron un marco legal para consolidar la autoridad que él y sus aliados desarrollaron mientras estaba fuera del poder.

Orbán adoptó lo que denominó “democracia iliberal”, construyendo una barrera en la frontera sur de Hungría para bloquear a los migrantes de África y Asia que se desplazaban hacia el norte a través de Europa.

Él y su partido coartaron los derechos LGBTQ+, tomaron medidas drásticas contra la libertad de prensa y socavaron la independencia judicial.

Orban consolidó su poder cuando su partido, Fidesz, obtuvo suficientes escaños en el Parlamento durante la recesión mundial de 2010 para reescribir la Constitución del país.

Reestructuraron el poder judicial para canalizar los nombramientos de jueces a través de personas leales al partido, rediseñaron los distritos legislativos para que fuera mucho más difícil que los miembros de Fidesz perdieran las elecciones y contribuyeron a que las empresas de medios de comunicación de Hungría se vendieran a magnates aliados con Orban.

La Unión Europea ha declarado a Hungría una “autocracia electoral”.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, saluda a sus seguidores durante un mitin electoral en Székesfehérvár, Hungría, el viernes 10 de abril de 2026 Petr David Josek - AP

Los partidarios de Orban han desestimado las acusaciones de que el líder húngaro sea un enemigo de la democracia, y el domingo él mismo reconoció rápidamente su derrota.

A los demócratas les preocupa que Trump intente utilizar su propio poder ejecutivo para inclinar las elecciones de mitad de mandato de noviembre o las presidenciales de 2028 a su favor, al igual que Trump intentó usar sus poderes oficiales para anular la victoria de Joe Biden en 2020.

“Lo más importante para los votantes estadounidenses es que incluso alguien que manipula el sistema puede ser derrotado cuando la gente se une y sale a votar en su contra”, dijo Ian Bassin, de Protect Democracy.

Los demócratas dan su opinión

El representante demócrata Ro Khanna, de California, aprovechó la oportunidad para lanzar una pulla a Vance: “Tu aliado Orbán reconoció su derrota. En 2028, ¿harás lo mismo tú, @JDVance, si pierdes?“, publicó en X.

Levitsky afirmó que los defensores de la democracia no deberían sentirse demasiado tranquilos por la derrota de Orban, y señaló que, en algunos aspectos, Trump ha sido más opresivo.

Citó el uso que Trump ha hecho del Departamento de Justicia para investigar a sus oponentes políticos y los disparos mortales contra manifestantes por parte de agentes de inmigración.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aparece en un cartel electoral con los lemas "Detengan la propaganda. Unámonos contra la guerra" en Budapest ATTILA KISBENEDEK - AFP

Pero el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, dijo que ve paralelismos entre los proyectos políticos de Trump y Orban.

"Básicamente, él estaba haciendo lo que Donald Trump está tratando de hacer aquí en Estados Unidos", dijo Van Hollen sobre Orbán. “Mi interpretación de las elecciones es que el pueblo de Hungría rechazó eso”.

Trump no hizo comentarios públicos el domingo sobre los resultados electorales en Hungría.