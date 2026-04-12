Alta participación y datos parciales en Hungría: la oposición se entusiasma con los primeros resultados

BUDAPEST.– Hungría vivió este domingo una jornada electoral marcada por una movilización histórica y una fuerte expectativa política, en unos comicios legislativos que podrían redefinir el rumbo del país tras 16 años de gobierno del primer ministro ultranacionalista Viktor Orban. Con el 21,5% de los votos escrutados, los primeros resultados muestran una ventaja inicial para la oposición, aunque el conteo todavía es demasiado preliminar para sacar conclusiones definitivas.

Según los datos difundidos, el oficialismo liderado por Orban obtiene por el momento 62 escaños, frente a los 128 que alcanzaría el partido opositor Tisza, encabezado por Peter Magyar. La Cámara cuenta con un total de 199 bancas, por lo que resta aún una porción significativa del escrutinio que podría modificar este escenario.

Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA FERENC ISZA - AFP

La jornada estuvo atravesada por una participación sin precedentes desde la caída del comunismo. Desde primera hora de la mañana se registraron niveles de concurrencia a las urnas muy superiores a los de elecciones anteriores. A las 7, el primer dato oficial marcaba un 3,4% de participación, casi el doble del 1,8% registrado a la misma hora en los comicios de 2022. Con el correr del día, la tendencia se consolidó: a las 17.00 ya se había superado el máximo histórico, y media hora antes del cierre de los centros de votación, a las 18.30, había sufragado el 77,8% de los 7,5 millones de electores habilitados.

Este nivel supera ampliamente el récord anterior del 70,53%, registrado en 2002, y refuerza la idea de que se trata de una elección excepcional, tanto por la participación como por la polarización política.

En ese contexto, desde el entorno de Tisza se mostraron optimistas. Fuentes del partido sostienen que sus modelos internos proyectan incluso una mayoría de dos tercios, un resultado que, de confirmarse, implicaría una derrota histórica para Orban. El propio Magyar se declaró “cautelosamente optimista”, apoyado en encuestas previas que le otorgaban la victoria.

Las urnas cerraron en las elecciones parlamentarias de Hungría, con una participación récord en esta votación crucial que ve cómo los 16 años de mandato del primer ministro nacionalista Orbán se enfrentan a un desafío sin precedentes por parte del recién llegado político conservador Magyar PETER KOHALMI - AFP

Del lado oficialista, sin embargo, el discurso es distinto. El jefe de gabinete de Orban, Gergely Gulyas, aseguró pasadas las 19.00 que confían en un triunfo y atribuyó la alta participación a la movilización del electorado de Fidesz, el partido gobernante.

La campaña previa ya anticipaba un escenario competitivo. Orban, de 62 años, llegó a estas elecciones debilitado por el deterioro económico y por sondeos adversos, enfrentando el mayor desafío político desde que regresó al poder en 2010. Su acto de cierre, el sábado, mostró un tono más contenido que en otras ocasiones.

Magyar, en cambio, capitalizó el impulso opositor con un cierre de campaña multitudinario. Exmiembro de Fidesz hasta su ruptura con el Gobierno en 2024, logró en poco tiempo construir una alternativa competitiva con un discurso conservador pero proeuropeo, centrado en la lucha contra la corrupción y la mejora de los servicios públicos.

Hungary has proven that there is another path:



1️⃣ We can stop illegal migration.

2️⃣ We can stand up for families & our way of life.

3️⃣ We can choose peace over war.



Our sovereignty cannot be taken from us. We will shape our own future.



This is Hungary. A proud nation. 🇭🇺 pic.twitter.com/mJ846DdCXm — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 12, 2026

Ambos candidatos votaron temprano en Budapest y mantuvieron una intensa actividad en redes sociales durante la jornada. Orban insistió en la defensa de la soberanía nacional, el rechazo a la inmigración y la apuesta por la “paz en lugar de la guerra”. Magyar, por su parte, planteó la elección en términos de un dilema entre “Este u Oeste”, corrupción o transparencia, y convocó a dar “una oportunidad al cambio”.

El clima electoral también estuvo marcado por la tensión y las acusaciones cruzadas. Desde Tisza advirtieron sobre posibles maniobras de “falsa bandera” por parte del oficialismo, mientras que sectores cercanos a Orban alertaron sobre eventuales protestas opositoras en caso de un resultado adverso.

Testimonios recogidos en los centros de votación reflejaron esa sensación. “Hay ansiedad y tensión, pero también esperanza de cambio”, expresó Szilvia Tivadari, una votante de 33 años en Budapest.

A nivel internacional, la elección también despertó atención. Orban, considerado un referente de la ultraderecha global por sus posiciones contra la inmigración, los derechos LGBTQ y su cercanía con Rusia, busca un quinto mandato consecutivo. En contraste, una eventual victoria de Magyar podría acercar nuevamente a Hungría a la Unión Europea, con la que el actual Gobierno mantiene fuertes tensiones.

Agencia AFP y diario El País